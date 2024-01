Tiktoker ut mot aldersdiskriminering på byen

Influenser og tiktok-profil Gabriel Gebreselase (22) har de siste ukene opplevd å slippe inn på færre og færre utesteder i Oslo.

– Det er slitsomt å måtte «deale» med dette igjen. Jeg trodde jeg kunne si meg ferdig med det da jeg fylte 20 år, forteller han.

For Gabreselase har det vært vanskelig å finne utesteder som passer til hans aldergruppe.

– Det er så mange som har hevet til 23- eller 25-årsgrense. Så hvor skal vi dra da?

Etter en dom som falt i Oslo tingrett i fjor, er det flere utesteder som har valgt å gå tilbake til tidligere aldersgrenser.

Ville ikke svare

TV 2 har undersøkt ti utesteder, hvor tre i Bergen og fem i Oslo allerede har satt opp aldersgrensen.

Ett av utestedene som ble ringt var IVY Oslo, hvor daglig leder ikke ville uttale seg om hvilken aldersgrense de forholdt seg til. Et kjapt søk på Instagram viste at det var 24-års aldersgrense for å se innleggene på siden.

BEGRENSET: Utestedet IVY Oslo ønsket ikke å kommentere aldersgrensen til TV 2, men har 24-års aldersgrense på sin Instagram. Foto: skjermdump

Loulou Bergen endret i helgen tilbake til den opprinnelige aldersgrensen som de hadde før koronapandemien. Da opererte de med 20-årsgrense på torsdager og fredager, og 22-årsgrense på lørdager.

Utestedet hører til den danske kjeden Rekom Group, hvor daglig leder Oliver Kalkerup, uttrykker at han er glad for å gå tilbake til de gamle aldersgrensene.

HEVER ALDERSGRENSE: Daglig leder i Rekomgroup, Oliver Kalkerup, hever aldersgrensene for å tilpasse målgruppens preferanser. Foto: Magnus Aspelin

– Vi ønsker å tilby en kvalitetsopplevelse for våre gjester, og ved å heve aldersgrensen på lørdager tror vi at vi kan tilpasse musikken, atmosfæren og tjenestene bedre til vår målgruppes preferanser, forteller han.

Kalkerup sier at de setter opp aldersgrensen på bakgrunn av dommen i Oslo tingrett. Han legger til at dersom diskrimineringsnemnda er av en annen oppfatning, vil de gjøre en ny vurdering.

Flere utesteder felt

I 2022 ble flere utesteder felt for aldersdiskriminering, ettersom aldersgrensene ikke fulgte alkoholloven for servering, som er på 18 og 20 år.



Det er diskrimineringsnemnda som håndhever eventuell aldersdiskriminering på bakgrunn av klager som blir sendt inn.

– Dersom et utested har satt en aldersgrense som ikke samsvarer med aldersgrensene i alkoholloven, innebærer det forskjellsbehandling på grunn av alder. Nemnda må da vurdere om aldersgrensen likevel er lovlig, forteller mellomleder i nemnda, Ingelin Gammervik.



Ett av utestedene som ble klaget inn på bakgrunn av dette var «Festiviteten» på Hamar. De ble felt av diskrimineringsnemnda for å ha en høyere aldersgrense enn 20 år.

De opprinnelige reglene gjelder

I oktober i fjor tok utestedet saken til retten og vant frem med sitt syn. Retten mente at det var et saklig og legitimt forhold for en nattklubb å ønske at gjestene skal være over en viss alder.

«Slike aldersgrenser har lange tradisjoner i norsk uteliv, og retten finner ikke grunn til å betvile at gjestenes alderssammensetning kan påvirke ulike aldersgruppers interesse for en nattklubb», skrev tingretten.

Diskrimineringsnemnda anket denne dommen, og venter på at saken skal bli tatt opp på ny den 13. februar.



DISKRIMINERINGSNEMNDA SVARER: Ingelin Gammersvik er klar på hva nemnda mener om aldersgrenser. Foto: Reimers Atelier

– Nemnda ønsker en overprøving av tingrettens vurderinger og konklusjoner om våre vedtak i sakene. I det tingrettsavgjørelsen er anket, er den ikke rettskraftig, forteller mellomleder i nemnda, Gammersvik.

Det vil si at frem til anken er avgjort i retten, er det fortsatt de opprinnelige reglene i alkoholloven som gjelder.

Flere utesteder i Bergen og Oslo har etter nyttår likevel valgt å heve aldersgrensene over det som alkoholloven legger til rette for.

– Gjør det på egen risiko

Ifølge Gammersvik er det fremdeles i utgangspunktet ikke lov til å operere med andre aldersgrenser enn det som følger av alkoholloven, som er 18 og 20 år.

– Med mindre utestedet kan påvise at det er saklig, nødvendig og forholdsmessig i det konkrete tilfellet, sier Gammersvik.

Hun påpeker at de utestedene som justerer aldersgrensene, gjør dette på egen risiko.

– Vi tar imot nye klagesaker, men hvis de er tilsvarende den som er klagd inn, og har klare likhetstrekk, stilles den i bero i påvente av en rettskraftig dom, fortsetter hun.

Gabriel Gebreselase håper at diskrimineringsnemnda vinner i retten, og at aldersgrensene går tilbake til 18 og 20, slik som før.

– Jeg håper det ikke blir lov å ha andre aldersgrenser enn det som har vært til nå. Det ødelegger gleden med å være ute på byen, særlig når vi ikke vet hvor vi kan og ikke kan gå, sier han.