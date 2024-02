Tiktok-storm etter Tinder-beskjed: – Beklager

Tidligere denne uken uttrykte FpU-leder Simen Velle sin bekymring for sexkulturen i Norge, gjennom en nettartikkel på TV2.no, og en videokronikk på TV 2s TikTok.

I videokronikken sa Velle blant annet at «noen veldig få menn egentlig har tilgang på alle jentene, og de fleste av oss gutta egentlig ikke får oss noe som helst».

Dette har et blitt et politisk problem, sa han videre.

– De siste 50 årene har kvinnekampen stått i sentrum i Norge. All likestillingspolitikk har handlet om å løfte kvinnene, og det har gått på bekostning av oss menn.

#fpu #kultur #menn ♬ original sound - TV2.no @tv2.no MENING: – Likestilling skal ikke være kvinnekamp, mener FpU-leder Simen Velle. – Vi har fått en «tinderfisert» sexkultur hvor en liten andel av mennene har eksklusiv tilgang på en stor andel av kvinnene. Det betyr at mange menn sliter med å finne seg en make, fortsetter FpU-lederen. Les hele saken med Velle på tv2.no via link i bio. #simenvelle

Tiktok-storm

Videokronikken har blitt delt over 3.000 ganger og har mer enn 330.000 visninger.

I etterkant har reaksjonene haglet på TikTok.

Blant dem fra politiker i Sentrum, Simen Bondevik, som reagerer på fokuset i videoen.

– Tilgang på jenter? Som om jenter er et objekt eller en ressurs som vi menn har krav på å få ligge med. Nei, kvinner skylder på ingen måte oss menn sex, begynner Bondevik.

Han argumenterer for at vi heller burde snakke om å styrke menns psykiske helse, forebygge selvmord og å forhindre at gutter dropper ut av skolen.

– Jeg vet at Simen Velle har snakket om noen av disse tingene før, men den videokronikken syns jeg er et skikkelig bomskudd, konkluderer Bondevik med.

Sterk reaksjon

Synnøve Dørum har over 23.000 følgere på TikTok. I hennes videorespons retter hun hard kritikk mot Velles retorikk.

– For bare noen måneder siden skammet dere jenter for å ha lyst på sex, gjennom denne «body count-debatten». Nå er det plutselig sipping over at jenter ikke har lyst å pule.

Dørum fortsetter med å si at systemet ødelagt, og mener sexundervisningen på skolen ikke lærer unge om at sex også gjøres for nytelse.

– Jeg mener oppriktig at å legge mye av byrden over på kvinner, som om det er deres problem, er feil. Jeg føler at for om noe skal funke, må vi heller jobbe sammen, og det føler jeg ikke du fremmer her, Simen, avslutter hun.

Beklager

Velle har kommet med et svar på sin egen TikTok-profil, der han unnskylder hvordan budskapet hans kom ut gjennom videokronikken.

– Selvfølgelig er ikke kvinner noen form for vare. Det jeg litt klønete forsøkte å påpeke, er en kultur hvor vi dessverre ser at stadig flere menn forblir enslige, og at dagens datingapper sannsynligvis bidrar negativt til det, sier han i videoen.

Til TV 2 uttdyper Velle budskapet.

– Jeg må være klinkende klar om det inntrykket en del folk hadde etter den første videokronikken, Jeg fortalte dette på en annen måte enn jeg ønsket å formulere meg, og det beklager jeg for.

Vil fortsette diskusjonen

Lederen i Fpu er klar på at han forstår reaksjonene på videokronikken, og sier han ikke liker måten budskapet hans kom ut.

– Det skal selvfølgelig være høye krav til hvordan jeg formulerer meg på. Det er selvfølgelig flaut å tråkke feil, og jeg tar fult ansvar for det jeg sa.

Velle håper man kan fortsette diskusjonen rundt samfunnsproblemene han tok opp i TV 2s artikkel, knyttet til menns utfordringer i dag.



– Vi skal fortsette å løfte perspektiver unge nordmenn bryr seg om. Jeg skal nok ta en ekstra titt på videoer jeg sender til TV 2, men jeg skal ikke slutte å være politiker, selv om jeg sier en ting feil.