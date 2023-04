«TikTok-kjøpmann» får kritikk for dette: – Problematisk

Spar-butikken reklamerer for energidrikk og godteri på TikTok. – Barn skal ikke være målgruppe for denne type reklame, sier Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelse.

REKLAME: Spar Gran er en av flere dagligvarebutikker som har tatt til TikTok for å promotere varer til et ungt publikum. Nå sier Kjøpmannshuset beklager på vegne av Spar. Foto: Skjermdump/TikTok

Spar-butikken på Gran i Hadeland har på få måneder rukket å få over 60.000 følgere på den sosiale plattformen.

Butikksjef Roy Morten Lereng har hovedrollen.

– Vi kjører 12,90 kr på «Monster Punch»! Vi selger så lenge vi har, kun i dag og i morgen, sier han entusiastisk i en av videoene som er lagt ut på TikTok.

Blant følgerne til kontoen er det mange barn og unge. Det stiller Nasjonalforeningen for folkehelse seg svært kritisk til.

– Innholdet som deles her er ren godterireklame. De lokker med nyheter, konkurranser og tilbud, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

– Hvorfor er det problematisk?

– Det er problematisk fordi det gjøres på en kanal med veldig mange barn som brukere. Barn skal ikke være målgruppe for denne type reklame. Likevel velger denne butikken og flere andre å drive massiv markedsføring for usunn mat og drikke på TikTok, der vi vet at det er mange barn, sier Gerhardsen.

KRITISK: Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelse er kritisk til Spar Gran og andre butikker som reklamerer for usunne produkter på TikTok. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Vi beklager

Butikksjef Lereng hos Spar Gran sier til TV 2 at de får mye respons på innleggene de legger ut på TikTok-kontoen, og at det har generert mange nye kunder.

Han understreker at de ikke direkte oppfordrer barn til å kjøpe produktene de reklamerer for.

Lereng lar Kjøpmannshuset, som har ansvar for Spar-butikkene i Norge, uttale seg videre om kritikken.

– Kjøpmannen på Spar Gran har prøvd å være balansert når han lager videoer ved også å promotere sunne varer som appelsiner og salatbar, sier kommunikasjonsrådgiver Anna Kappler, og legger til:

– Likevel ser vi at det generelle inntrykket TikTok-seeren sitter igjen med, er at det først og fremst reklameres for usunne produkter, og det beklager vi.

TAR SELVKRITIKK: Kommunikasjonsrådgiver Anna Kappler i Kjøpmannshuset innrømmer at det er et behov for tydeligere retningslinjer, og tar til seg kritikken. Foto: Lage Ask / TV 2

Kappler sier kjøpmennene i Spar har stor frihet til å markedsføre varene sine og butikken de driver.

– Men vi ser at det er behov for tydeligere retningslinjer og tar til oss kritikken.

Hun sier tilbakemeldingene på TikTok-reklamene til Spar Gran stort sett har vært positive.

– Kjøpmannen byr på seg selv, er kreativ og leken, og lever og ånder for å drive butikk. Han har på kort tid fått mange følgere, og med det følger det også et større ansvar, som vi skal være bevisst på fremover.

Etterspør nye regler

I mars ble «TikTok-butikken» Fast Candy felt av Matbransjens Faglige Utvalg (MFU). De ble felt nettopp fordi markedsføringskampanjen deres på TikTok var i strid med MFUs retningslinjer for markedsføring mot barn.

– Vi ser at det nå er mye reklame som rettes mot barn, med influensere og butikker som legger ut videoer om sjokoladeboller, godteri og energidrikker, sier Gerhardsen.

Gerhardsen sier de i dag ikke har noe å stille opp med for å stoppe markedsføring mot unge på TikTok og andre sosiale medier.

– Dagens ordning, der matvarebransjen selv har ansvar for å begrense reklamen, virker ikke.

– Hvordan mener du dette bør slås ned på?

– Å beskytte barns helse er et myndighetsansvar, ikke noe som skal gis bort til bransjen.

Hun etterlyser regler som sier at det ikke er lov å reklamere for usunne varer mot de som er under 18 år.

– Å bryte dette må gi sanksjoner på linje med det å bryte reklameforbud mot alkohol eller tobakk. Nå skal folkehelsemeldingen behandles i Stortinget. Vi håper å få denne løsningen på plass der, sier Gerhardsen.

Dette er forbudt

TV 2 har forelagt innholdet på Spar Grans TikTok-profil for Forbrukertilsynet, for å høre hvordan de vurderer innholdet opp mot markedsføringsloven.

Forbrukertilsynet kan ikke kommentere saken konkret, men kommer med en generell uttalelse:

– Vi kan på generelt grunnlag si at markedsføringsloven har egne regler for markedsføring mot barn eller når markedsføringen kan sees og høres av barn.

Lovverket tar blant annet hensyn til barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet.

– Det er blant annet viktig at markedsføringen tydelig fremstår som markedsføring, og at barn forstår dette. Videre er det forbudt å ta med i reklame direkte oppfordringer til barn om å kjøpe annonserte produkter.