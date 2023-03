Tiktok-Frida (18) frykter koronafordel: – Urettferdig

For første gang på tre år skal avgangselevene ved videregående skole ta eksamen. Når de skal søke seg videre, må de konkurrere mot dem som ikke tok eksamen.

BEKYMRET: Frida Leonore Næss, her utenfor Hartvig Nissen videregående skole hvor hun går på dramalinjen. Foto: Sverre Saabye

– Det er jo første gang vi har eksamen, og da blir det også kanskje litt urettferdig fordi de andre slapp det, sier dramaelev Frida Leonore Næss.

Næss er influenser og har nær 84.000 følgere på Tiktok. Hun skal søke høyere utdanning og er redd konkurransen mot koronakullene blir høy.

Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg for Næss. Og da skal søkere konkurrere på to ulike kvoter, førstegangskvoten og ordinær kvote.

Alle som ikke blir eldre enn 21 i år, kan søke på førstegangskvoten. Denne kvoten inneholder kun karakterene man gikk ut av videregående skole med, ingen tilleggspoeng.

Likevel ser vitnemålene til søkerne ganske ulike ut. Det er kun årets avgangselever sine vitnemål som vil inneholde eksamenskarakterer. De eldre søkerne fikk eksamen avlyst på grunn av koronapandemien.

Å konkurrere på lik linje med koronakullene er det mange av årets avgangselever som er bekymret for. Ifølge Utdanningsdirektoratet går nesten halvparten ned i karakter på eksamen fra standpunktkarakteren.

Eksamenskarakterene kan da bli avgjørende for elevenes gjennomsnittskarakter.

LITEN ØKNING: Ifølge Utdanningsdirektorates statistikker går i underkant av 14 prosent opp i karakter på eksamen. Foto: Utdanningsdirektoratet

– Kommer til å bli trukket ned

Eksamen har blitt avlyst siden Næss gikk i 10. klasse. Derfor skal hun ta sine fire aller første eksamener i år.

Hun er spesielt nervøs for årets eksamen, da det blir den første eksamen som gjennomføres med den nye lærerplanen.

– Jeg skal jo ikke legge skjul på at jeg kommer til å bli trukket ned i noen fag, men jeg får bare krysse fingrene og gjøre mitt beste, sier Næss.

Hun trekker frem at flere av vennene hennes ikke vil studere helt enda og håper konkurransen blir lavere i senere år.

Økte gjennomsnitt

Ifølge en analyse fra Utdanningsdirektoratet har de gjennomsnittlige standpunktkarakterene økt sakte i en årrekke , men i skoleåret 2019–2020 gikk snittkarakteren opp i samtlige av fellesfagene.

Økningen hadde sammenheng med avlyste eksamener og endret vurderingspraksis under koronapandemien.

Karakterene holdt omtrent samme nivå i tre år. Dette bekymrer Næss.

– Jeg vil jo kanskje tenke meg at snittet går litt ned i år med tanke på at vi har eksamen. Da blir det en større kontrast fra tidligere kull som søker seg inn og oss, sier Næss.

Viktig med eksamen

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Sindre Lysø (Ap) mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen for norske elever.

– Det er en mulighet til å få en god karakter som hever snittet for noen, eller omvendt for andre, sier Lysø.

Han mener også at elevene skal ha fått forberedt seg nok, da de har hatt vurderinger gjennom skoleåret som ligner eksamen.

VIL HA EKSAMEN: Statssekretær Sindre Lysø. Her som generalsekretær i AUF under en nyåpnet utstilling i 22. juli-senteret. Foto: Tore Meek / NTB

Lysø trekker frem at fylker og kommuner har spart penger på lærerstreiken tidligere i år. Han forventer at de bruker pengene på å følge opp elevene som ble rammet av streiken.

Flere er bekymret

I Elevorganisasjonen er de kjent med at flere elever deler denne bekymringen.

De mener at etter tre år med redusert skole på grunn av pandemi og lærerstreik er elever bekymret for vurderingen på eksamen.

– Når snittene har økt så mye som de har gjort, så blir man selvfølgelig bekymra for om skolen klarer å levere en vurdering av eleven som de kan kjenne seg igjen i, sier leder i Elevorganisasjonen Aslak Berntsen Husby.

FORSTÅR BEKYMRINGEN: Leder i Elevorganisasjonen Aslak Berntsen Husby. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Men Berntsen Husby har noen tips til elever som er bekymret for å ta eksamen.

– Det er viktig å ha en god dialog med faglærer. Det er viktig å anerkjenne sine egne kunnskapshull og prøve å gjøre det beste for å ta igjen de hullene. For mange elever vil det bety at man må jobbe mye mer på fritiden.