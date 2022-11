Tidoblet antall droneoppdrag for politiet – ikke satt inn tiltak

EKSPLOSIV ØKNING: Hittil i år har operasjonssentralen i Oslo fått inn over hundre droneoppdrag. Men oslopolitiet har ikke satt ingen egne tiltak. Foto: Tor Erik Schrøder / TV 2

I år har antall politioppdrag knyttet til droner i hovedstaden økt eksplosivt.

Oppdragene er ressurskrevende, men ender sjeldent i anmeldelse eller forelegg.

Etter gassrørsabotasjene i Østersjøen i september har det blitt rapportert inn en rekke observasjoner av uidentifiserte droner rundt olje- og gassinstallasjoner – både i Nordsjøen og på land.

Men tall fra Oslopolitiets operasjonssentral viser at droneproblematikken har vært et økende problem siden nyttår.

Hittil i år har politiet i Oslo hatt 107 oppdrag knyttet til droner. Det er nesten hundre mer enn i hele 2020 og 2021.

KREVENDE: Operasjonssentralen i Politiet i Oslo har i 2022 fått inn ti ganger så mange droneoppdrag enn normalt. Foto: Thomas Evenes / TV 2

I løpet av årets tre første måneder hadde operasjonssentralen registrert hele 31 oppdrag relatert til droner. Det er tre ganger så mye som alle oppdrag gjennom hele fjoråret.

Det er også lenge før publikums økte oppmerksomhet knyttet til droner.

Erkjenner begrensinger

Politiet har erkjent at de har begrenset evne til å håndtere dronetrusler, til tross for at de første advarslene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kom våren 2017.

«Den økte tilgangen på billige, velfungerende droner fører til spørsmål om droner kan bli brukt til ondsinnede handlinger», sto det i rapporten.

– Økt tilgjengelighet av droner har medført en økning i meldinger om, og observasjoner av, ukjente droner, sier stabssjef i Oslo-politiet, Harald Nilssen, til TV 2.

Men nordmenns tilgang på droner, er ikke nødvendigvis hele forklaringen. Tall fra Norsk Dronebarometer viser at det ikke er altfor store forskjell i antall nordmenn som eide droner i fjor, som i 2019 og 2020.

Ingen egne tiltak

Stabssjef Nilssen understreker at dagens sikkerhetspolitiske situasjon har ført til at politiet har et økt fokus og årvåkenhet rundt dronebruk.

Men eksplosjonen i antall droneoppdrag har ikke ført til at politiet i Oslo har innført egne tiltak.

Oppdrag knyttet til droner går som oftest til politiets bilpatruljer, som forsøker å lokalisere drone og dronepilot. Men patruljene står ofte uten hjelpemidler.

PATRULJER: Droneoppdragene havner hos helt vanlige patruljer, som må ta opp «jakten» på å lokalisere drone og dronepilot. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Krevende oppdrag

Det er ikke lov å fly droner i Oslo sentrum uten dispensasjon, men enkelte observasjoner i sentrum er en større bekymring enn andre.

TV 2 kjenner til at politiet i Oslo også har hatt en økning i meldinger om droneaktivitet over militære anlegg som Akershus festning, forsvarsstabens hovedkvarter, og Lutvann hvor e-tjenesten holder til.

MIDLER: Harald Nilssen, stabssjef i Oslo politidistrikt, sier politiet vil kunne gripe inn mot droner med nødvendige midler, dersom det er behov for det. Men hvilke midler det er han snakker om, vil han ikke svare på. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Stabssjef Nilssen i Oslopolitiet sier politiet vil kunne gripe inn ved ulovlig dronebruk, men at dette er ressurskrevende oppdrag.

– Trusselen er ikke nødvendigvis eliminert idet man har en observasjon, ei heller idet dronen er tatt ned på bakken, sier Nilssen.

– Det må også avgjøres om det er noe spesielt med dronen, og eventuelt sørges for at den blir ufarliggjort. Da vil det også være behov for å finne ut hvem som har flydd den.

Hemmelighetsfull rundt bistand

Politiet deler håndtering av ulovlig dronebruk i to faser: deteksjon og mottiltak – altså å lokalisere og sette droner ut av spill.

Mottiltak av droner er lagt til det nasjonale beredskapssenteret, som er underlagt Oslo politidistrikt.

DETEKSJON: Politihelikopteret på beredskapssenteret utenfor Oslo blir rekvirert i søk etter ukjente droner. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

På spørsmål om politiet har anskaffet – eller vil anskaffe – antidronekapasitet svarer leder for politifaglig stab ved Nasjonale bistandsressurser, Johnny Lian, at de vil øke denne kapasiteten.

– Det er bevilget 57 millioner kroner til politiets evne og kapasitet til å håndtere den siste tidens dronehendelser, sier han.

– Tallet på oppdrag har økt. Har politiet bedt om bistand fra Forsvaret i noen av disse oppdragene?

– Forsvaret har kapasiteter som det kan være aktuelt å benytte i slike bistandsoppdrag. Vi er i løpende dialog med Forsvaret om dette, men av hensyn til beredskapsevnene kan vi ikke gi noen nærmere detaljer om hvorvidt politiet har fått slik bistand, og i hvilke oppdrag det eventuelt har skjedd, sier Lian.