Tidligere toppidrettsutøver dømt i narkosak

Nå er mannen i slutten av 20-årene dømt til en lengre ubetinget fengselsstraff i en stor narkotikasak i Molde.



Saken ble rullet opp da mannen ble stanset av politiet under en rutinekontroll. Politiet mistenkte vedkommende for å være ruspåvirket under kjøringen og oppdaget også at han hadde en konvolutt med 36 900 kroner på seg.

Det førte til ransaking av mannens bolig, og her fant politiet store mengder narkotika, blant annet en kilo MDMA i form av 1500 tabletter. Dette hadde han bestilt til eget forbruk og videresalg for å finansiere eget bruk.

I tillegg fant politiet to kilo amfetamin som tiltalte hevdet kom sammen med MDMA-tablettene. Leverandøren ba ham oppbevare dette stoffet hjemme før det skulle leveres en person i Ålesund mot at han fikk rabatt på MDMA-kjøpet.

Tilsto alt

Men mannens kjøretur førte til at narkotikaen ble beslaglagt og vedkommende varetektsfengslet i 194 dager. I retten erkjente den tidligere landslagsutøveren straffskyld på samtlige punkter i tiltalen.

– Tiltalte har ved varetektsfengslingen kommet ut av et årelangt rusmisbruk. Situasjonen fremstår som lovende, og han synes å ha et oppriktig ønske om å bryte med sin tidligere livsstil, skriver tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen i sin avgjørelse.

I dommen vises det til at den tidligere eliteutøveren har kontaktet en klubb som skal hjelpe ham ut av uføret.

– Klubbens representant vitnet for retten og opplyste om at de har et konkret ønske om å følge ham opp etter løslatelse.

Møre og Romsdal tingrett mener mannen oppfyller vilkårene for å gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll. Han dømmes derfor til fengsel i tre år og ti måneder for oppbevaring og bruk av narkotika, samt kjøring i ruspåvirket tilstand.

To år og seks måneder av straffen utsettes med en prøvetid på fire år med vilkår at narkotikaprogrammet blir gjennomført.

Dommen er avsagt i Møre og Romsdal tingrett, rettssted Molde, og var enstemmig.