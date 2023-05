Tidligere superspaner om Millehaugen-bok: – Velskrevet

Bak murene har Stig Millehaugen skrevet boka «Gjerningsmann» som gis ut på fredag.

Millehaugen er dømt for en rekke ran, gisseltakinger og to drap – det mest omtalte er drapet på Young Guns-toppen Mohammed «Jeddi» Javed i 2009.

Millehaugen har levd store deler av livet i fengsel, og i boka kommer han med flere innrømmelser.

Synes det er en «god bok»

Tidligere politispaner og forfatter Johnny Brenna har lest boka og gjort seg opp en klar mening.

– Det er en drivende god bok. Den er velskrevet og tar for seg historien fra start til slutt. Det er interessant å se hvordan ting utvikler seg gradvis fra å begynne med å stjele BMX-sykler til ran.

Brenna ble ikke overrasket over å lese at Millehaugen hevder å stå bak norgeshistoriens største pengetransport-ran, det såkalte Milleniumsranet i 1999.

– Det er interessant å se hans tilståelse av ranet, og jeg er hundre prosent sikker på at han var med i ranslaget, med tanke på informasjonen som ligger til grunn.

Milleniumsranet I boken hevder Millehaugen at han står bak norgeshistories største pengetransportran, som har blitt kalt Millenniumsranet. Den 28. desember 1999 ble DNBs tellesentral på Løren i Oslo utsatt for et sjokkran. Ingen ble noen gang dømt, og rekordutbytte har aldri blitt funnet. Millehaugen skriver at ransplanene ble lagt bak fengselsmurene og at selve ranet skjedde mens han var på permisjon. Han hevder dette er det siste ranet han begikk, og at han har brukt opp de rundt 4 millioner kronene han fikk. Saken er nå strafferettslig foreldet.

Millehaugen ble i 2012 dømt til lovens strengeste straff for drapet på Mohammed «Jeddi Javed». Han har til nå nektet straffskyld for drapet på, og har jobbet for å få saken gjenopptatt.



I boka innrømmer imidlertid Millehaugen for første gang å ha gjennomført drapet på bestilling, og hevder at et svært sentral vitne i saken var med å planlegge drapet. Han ble i 2012 dømt til 21 års forvaring, med ti års minstetid, for dette drapet.



Brenna synes det er vanskelig å bekrefte eller avkrefte Millehaugens påstander om at politiets kronvitne selv var med på å planlegge drapet på «Jeddi».

– Det at han nå drar med seg en medskyldig, det blir påstand mot påstand. Det er vanskelig å kunne bevis at vitnet fortsatt er medskyldig.

Vitnets advokat Sidra Bhatti sier til TV 2 at vedkommende forholder seg til domfellelsen fra lagmannsretten, og at han på det tidspunktet hadde status som fornærmet i saken.

– Hvilke baktanker tror du Millehaugen har hatt når han skrev boka?

– Jeg tenker at han vil markere et sluttpunkt. At han ønsker å vise hele historien fra start til slutt, sier Brenna.

– Har troverdighet

Rettskommentator Inge D. Hanssen ble på sin side ikke overrasket over at Millehaugen innrømmer drapet han er dømt for.

Men det som imidlertid overrasket Hanssen, er at Millehaugen hevder å ha stått bak Milleniumsranet – som er en uoppløst sak.

– Når en så garva forbryter som Millehaugen skriver bok så man selvfølgelig ta det med en klype salt. Men jeg synes at han har troverdighet i boka, sier Hanssen til TV 2.

PÅSTANDER: Rettskommentator Inge D. Hanssen kommenter påstandene som kommer frem i Stig Millehaugens bok. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Millehaugen var på rømmen i perioden etter milleniumsranet og var en periode i Danmark. Han må ha sølt vekk mye penger, sier han og sikter til at ranerne fikk med seg hele 30 millioner kroner.

Millehaugen har begjært seg prøveløslatt. Hanssen sier en bok som denne generelt sett kan påvirke saker om begjæring av prøveløslatelse. Men han tror ikke boken vil gjøre at Millehaugen slipper ut tidligere i første omgang.

– Dette er første anledning han har til å søke om prøveløslatelse, og jeg tror ikke det går på første forsøk uansett. Det kan hende han har hatt det som baktanke når han skrev boka, men det vet jeg ikke. Generelt sett kan det ha en betydning for avgjørelsen å legge kortene på bordet, men jeg tror ikke det er nok i denne saken.

Utløste riksalarm

53 år gamle Millehaugen tok også livet av en fengselsbetjent under et rømningsforsøk i 1993. For dette drapet fikk han 17 års fengsel.

På grunn av de alvorlige straffbare forholdene han er dømt for, har han av enkelte blitt omtalt som «Norges farligste mann», noe både han selv og personer som kjenner ham har avvist kategorisk.

I fjor sommer skapte Millehaugen på nytt store overskrifter da han ikke kom tilbake til Trondheim fengsel etter en permisjon.



Politiet trykket på den røde knappen, slo riksalarm og sendte ut internasjonal etterlysning. Etter en uke på rømmen ble han pågrepet i Østmarka i Oslo.

I boken forteller Millehaugen hva som gikk gjennom hodet hans da han bestemte seg for å rømme.

«Jeg var utslitt psykisk og fysisk etter 33 år i fengsel og jeg ønsket bare å komme meg til kjente trakter og relativt trygge omgivelser», skriver Millehaugen.

Ifølge boken var hans eneste motiv for flukten å finne nye krefter til å komme seg gjennom livstidsdommen.