Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen: – Jeg er bekymret

– Innimellom savner jeg jobben. Det er spennende tider, og jeg har generelt sett ikke hatt noe imot spennende tider tidligere heller.

Etter 11 år som sentralbanksjef gikk Øystein Olsen av med pensjon i 2022. Da hadde han ledet Norges Bank gjennom blant annet oljepriskrakket i 2014 og pandemi-årene.

Selv om Øystein Olsen er pensjonist er det ikke blitt helt stille fra den tidligere sentralbanksjefen.

Han har det seneste året hatt en del mindre styreverv, han sitter i et dansk sikkerhetsråd og har nylig ledet korona-utvalget. Fremover skal han fungere som spaltist for Dagens Næringsliv, innimellom.

– Jeg har mer fritid og større fleksibilitet, men det har heldigvis ikke blitt helt stille, forteller Olsen.

ARVTAGER: Ida Wolden Bache tok over etter Øystein Olsen som sentralbanksjef. Hun har fått kritikk fra blant annet LO for å være for hissig på rentehevingene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ville håndtert det likt

På torsdag er det ventet en ny renteheving fra Norges Bank. Olsen vil ikke kommentere avgjørelsene til sin etterfølger Ida Wolden Bache, eller LOs harde kritikk av hyppige rentehevinger. Han mener Bache gjør rett i å ikke svare på kritikken offentlig.

– I forhold til å ytre seg imot de meningene som kommer, så ville jeg nok håndtert det på nøyaktig samme måte. Altså ikke kommentert eksplisitt, sier Olsen.

Etter forrige renteheving i juni uttalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik til TV 2 at beslutningen var «ubegripelig».

Olsen mener imidlertid det er viktig å huske at dagens rentenivå ikke er veldig høyt gitt et historisk perspektiv.

– Det er et paradoks at kritikken mot pengepolitikken kommer nå, når renten på mange måter normaliserer seg i forhold til hvordan renten var når jeg var sentralbanksjef, da renten var unormalt lav, forteller han.

Ble kalt «hauk»



– Ble renta holdt på null for lenge under pandemien?

– Globalt eller internasjonal så er svaret mitt ja. Selv om de hadde sine grunner så holdt de store sentralbankene renten for lav altfor lenge. Konsekvensene ble at andre sentralbanker i mindre land også måtte holde sine renter lavere lenge, forteller han.

BEKYMRET: Øystein Olsen er bekymret for utviklingen i boligmarkedet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Norges Bank var en av de første sentralbankene som begynte å heve renten etter pandemien høsten 2021.

– Jeg ble kaldt en «hauk» av blant annet Bloomberg når vi startet å heve renten litt før andre. Det er interessant å tenke på i ettertid, forteller Olsen.

Å være «haukete» er et økonomisk uttrykk, særlig brukt om pengepolitikk, for å være mer aggressiv i rentesettingen. Motsatsen er å være «duete».

– Renta er satt opp 11 ganger siden du satte den til null. Er du lettet over at det ikke er du som sitter i den stolen nå?

– Nei, jeg tenker ikke sånn i det hele tatt, sier Olsen.

Bekymret for boligmarkedet

Med høy inflasjon og svak norsk krone er det nok å bekymre seg for innen norsk økonomi. Olsen mener ett felt skiller seg ut som bekymringsverdig.

– Det mest markante er boligbyggingen. Særlig i forhold til fremtidig boligprisvekst, forteller han.

– Jeg er bekymret for at nybyggingen stopper opp nettopp fordi nivået på boligprisene er veldig høyt. En brems på nybyggingen nå, vil bare resultere i et press på boligmarkedet et par år lenger frem.