Tidligere medlem med kritikk: – Bør stilles flere spørsmål

Et tidligere medlem, som selv stemte for gjenåpning av Viggo Kristiansen sin sak, retter kritikk mot Gjenopptakelseskommisjonens måte å jobbe på.

FØR LØSLATELSEN: På det femte forsøket fikk Viggo Kristiansen gjennomslag for å få saken sin gjenåpnet av Kommisjon for gjenopptakelse av straffesaker. Foto: Eivind Pedersen

Hele fem ganger har Kristiansen forsøkt å få saken sin gjenåpnet i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. I tillegg har han klaget på avgjørelsen to ganger.

Fredag ble det klart at Riksadvokaten mener 43-åringen bør frifinnes for drapene i Baneheia i 2000.

Advokaten til Kristiansen kaller kommisjonen for «ubrukelig», og støttegruppa til Kristiansen mener den bør skrotes.

TV 2 har fredag ettermiddag forsøkt å få kontakt med medlemmene av kommisjonen fra da den ble etablert i 2008 og fram til i dag.

De fleste svarer ikke. Av dem som svarer, er det kun to som ønsker å kommentere saken.

Eks-medlem: To spørsmål bør reises

Det var i februar 2021 et flertall i kommisjonen (3 mot 2) bestemte at Kristiansen skulle få saken sin gjenåpnet.

Forsvarsadvokat Arne Gunnar Aas var blant flertallet. Han er glad for at riksadvokaten Jørn Sigurd Maurud kom til samme beslutning som flertallet i kommisjonen i 2021.

– Jeg er tilfreds med at han havnet på samme standpunkt, sier Aas, som i dag ikke lenger er medlem.

– Kristiansens forsvarer kaller kommisjonen ubrukelig. Hva sier du til det?

– Da bør han være klar over at kommisjonen som besluttet å gjenåpne saken, ikke er den samme som har fattet vedtak med et annet utfall i saken. Man kan derfor ikke laste nåværende kommisjon for de feilvurderingene som er gjort tidligere, sier Aas.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med avtroppende leder Siv Hallgren, som stemte imot å gjenåpne Kristiansens sak. Hun har ikke svart på våre henvendelser.

Forsvarsadvokat Aas mener at det bør diskuteres om det bør gjøres endringer i kommisjonen.

– Det er grunn til å reise spørsmål om kommisjonen har en hensiktsmessig arbeidsmåte. Det mener jeg er betimelig.

– Hva mener du med hensiktsmessig arbeidsmåte?

– Når vi får presentert forslag til vedtak, får vi ikke alle dokumenter utlevert, men et utsnitt som en saksbehandler legger frem, sier Aas.

– Man har mulighet til å be om supplerende materiale. Om medlemmene skal engasjere seg i større utstrekning enn det er blitt gjort, er en diskusjon som bør tas, fortsetter han.

Prinsipielle spørsmål

Forsvarsadvokaten mener også en annen diskusjon må på bordet: Skal kommisjonens leder samtidig være leder for utrederne, altså saksbehandlerne?

– I dag er lederen av kommisjonen samtidig sjef for saksbehandlerne. Når du er sjef for dem som utreder og deretter skal ta avgjørelsen, blir det en for nær sammenheng, som jeg synes er gal. Man burde skille de rollene, sier Aas.

Han understreker at han uttaler seg på et prinsipielt grunnlag.

Aas sier at det er ingen tvil om at Viggo Kristiansen har vært utsatt for et justismord og kaller det «forferdelig».

– Jeg er tilfreds med at jeg bidro til at man nå har fått ryddet opp i det, sier han.

Knepent ja

Februar 2021 sa et flertall ja til gjenåpne Kristiansens sak, og juni samme år ble han løslatt som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg.

To av fem av medlemmer av kommisjonen sa i februar i fjor nei til å gjenåpne saken. Det var nevnte jurist Siv Hallgren og psykiater Tor Ketil Larsen.

– Mindretallet har avgitt sin vurdering, og jeg har ikke noen ytterligere kommentarer på dette nå, sier Larsen til TV 2.

MÅ BLI FRIFUNNET: Riksadvokaten er helt tydelig på at det ikke finnes tekniske bevis som knytter Viggo Kristiansen til drapene i Baneheia. Han la ned påstand om full frifinnelse. Foto: Eivind Pedersen

Psykolog Bjørn Rishovd Rund satt i Gjenopptakelseskommisjonen fra 2009 til 2015. Han var med og behandlet den ene av Kristiansens fem begjæringer.

– Jeg var i sterk tvil om denne saken, men det forelå på det tidspunkt ingen nye bevis som gjorde at det var grunnlag for å dissensere den beslutningen som kommisjon gikk inn for, sier Rund til TV 2.

– Mysterium

Det som gjorde at han var i tvil den gang, var telefonbeviset.

– Telefonbeviset har hele tiden vært et mysterium. Så har det kommet til nye momenter i DNA-bevisene nå i denne omgangen som vi ikke hadde på det tidspunktet.

– Kommisjonen er ingen overprøvende rettsinstans. Vi skal bare se om det har kommet nye beviser i en sak, sier Rishovd Rund.

En rekke personer har vært medlem av Gjenopptakelseskommisjonen siden den ble etablert i 2004. Helen Sæter var leder fra 2004 til 2017, før Hallgren tok over.

Flere ganger har hun motsatt seg gjenåpning av saken. Sæter ønsker ikke å kommentere Riksadvokatens avgjørelse fredag.

Kristiansen leverte sin første begjæring om gjenopptakelse høsten 2008.

Justismord

Fredag uttaler Per-Willy Amundsen (Frp) at han mener riksadvokatens frifinnelse av Viggo Kristiansen markerer et alvorlig justismord.

– Det er en svært mørk dag for den norske rettsstaten. Vi står overfor kanskje et av de mest alvorlige justismord i nyere historie, sier Amundsen til TV 2.

SVEKKET TILLIT: Lederen av justiskomiteen i Stortinget Per Willy Amundsen (Frp) tror behandlingen av Baneheia-saken kan svekke folks tillit til rettsstaten. Foto: Aage Aune / TV 2

Han sier han tror saken vil bidra til å svekke tilliten til rettsstaten.

MDGs Rasmus Hansson retter kraftig kritikk mot Gjenopptakelseskommisjonen.

– Jeg reagerer på at det systemet som skulle være sikkerhetsventilen for å unngå slike justismord, har virket motsatt vei. De har strittet imot for at Kristiansen skulle få saken sin gjenåpnet, og nå har de tapt. Det er ille for kommisjonen at de har kommet i en slik situasjon, sier han til TV 2.

Skal granskes

Hansson er tydelig på at dersom kommisjonen ikke kan godtgjøre at dette ikke skjer igjen, så bør den legges ned og erstattes med et bedre system.

– Vi må i hvert fall få en rundvask av dette systemet slik at sikkerhetsventilen i rettssystemet for at folk ikke skal bli uskyldig dømt fungerer for folk, og ikke for systemet.

VIL LEGGE NED KOMMISJONEN: MDGs Rasmus Hansson vil legge ned Gjenopptakelseskommisjonen. Foto: Mariam Butt / NTB

Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson i SV, slår fast at systemet har sviktet i Baneheia-saken, men ønsker ikke at kommisjonen skal legges ned.

– Vi mener at det må gjøres en egen gjennomgang av Gjenopptakelseskommisjonen for å hindre at slike feil blir begått igjen. Vi må sikre at kommisjonen er den viktige sikkerhetsventilen den skal være, sier han.

Fredag beklager Riksadvokaten overfor Kristiansen. Han varslet samtidig at det vil bli iverksatt en gransking.