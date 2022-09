Tidligere LO-leder Gerd Liv Valla med strøm-protest

Tidligere LO-leder Gerd Liv Valla har kastet seg inn i kampen mot de høye strømprisene, og mot sin egen regjering. Som medlem av den alternative energikommisjonen overleverte hun mandag et protestbrev til regjeringen og Stortinget. Hun er ikke nådig mot regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støres håndtering av strømkrisen.

– Jeg synes jo at de har kommet litt på etterskudd. Jeg ble jo litt overrasket tidligere i vår, da jeg fikk høre at de ikke hadde full oversikt over hvor mye vann vi hadde i magasinene, sier Valla.

Klare krav

Mandag gjennomførte Industriaksjonen.no en demonstrasjon foran Stortinget. Her det det overrakt krav til partiledere og energi- og miljøkomiteen fra Alternativ Energikommisjon, som ledes av den tidligere LO-lederen.

– Strøm skal ikke være en vare som noen, enten de er private eller kommunale eller statlige skal tjene rått på. Strøm er infrastruktur, sier Gerd Liv Valla.

– Har du tatt opp dette direkte med Jonas Gahr Støre?

– Nei, det tror jeg faktisk jeg ikke har gjort, men jeg kan godt gjøre det. Nå har vi skrevet et brev, men det hadde vært fint å få en prat med Jonas om dette.

– Han har ikke ringt?

– Nei, han har ikke ringt. Jeg skjønner jo at med krigen i Europa er dette en vanskelig situasjon. Men det må tas noen strukturelle grep nå, sier Gerd Liv Valla.

AP-VETERANER I STRØMPROTEST: Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla og tidligere Ap-statssekretær i Olje- og energidepartementet, Trygve Tamburstuen, frontet strømdemonstrasjonen på Eidsvoll plass mandag formiddag. Foto: Per Haugen / TV 2

Strukturelle grep

Et annet medlem av den alternative energikommisjonen er tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet, og næringslivsleder Trygve Tamburstuen. Han har vært medlem av Ap i 59 år, men mener regjeringen nå bryter med forutsetningene for norsk kraftpolitikk.

– Strøm er et nødvendighetsgode i et av verdens kaldeste land, og tilgang på strøm til en rimelig pris har alltid vært en avgjørende konkurransefaktor for norsk industri. Nå er det i ferd med å ødelegges, og da må det tas strukturelle grep for å sikre det, sier Trygve Tamburstuen.



Han mener strømstøtte bare er et plaster på såret.

Sammen med tidligere LO-leder Gerd Liv Valla overleverte han i dag fire krav til Stortingets energikomite.

* Fjern koblingen mellom europeisk kraftpris og norsk strømpris

* Nasjonal kontroll over kraftomsetningen i Norge

* Nasjonal kontroll over eksport og import av støm

* Strømprisen skal baseres på hva den koster å produsere, ikke markedspris

Regjeringen opprettet tidligere i år en egen Energikommisjon som har fått frist til 15 desember med å presentere sine forslag for å stabilisere prisene og sikre tilgangen på elektrisk kraft.

Den alternative energikommisjonen Valla og Tamburstuen deltar i ble etablert av den såkalte Industriaksjonen, med utspring på venstresiden i fagbevegelsen.