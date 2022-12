Tidligere gjengtopp: – Det virker som at noen har sovet i timen

Høsten har vært preget av flere volds- og skyteepisoder som knyttes til gjengmiljøer i Oslo. Det er registrert om minst 11 skyeepisoder siden august, ifølge Aftenposten.

Mikael Ali har tidligere vært en sentral skikkelse i den kriminelle gjengen Young Guns.

Ali er bekymret over det han opplever som et mindre tilstedeværende politi.

– Da jeg var en del av dette miljøet, så hadde man et eget gjengprosjekt. Det var mer kartlegging og oppfølging. Politiet var på oss hele tiden, men det virker som man har glippet litt der nå, sier Ali til TV 2.

Det samme mener tidligere leder av B-gjengen i Oslo, Ghulam Abbas.

– Politiet kommer på banen når det skjer noe, men det burde vært mye mer brannslukking. Det kan føles som at de rett og slett ligger litt bakpå.

MER FOREBYGGING: Ghulam Abbas ønsker mer forebygging og håper man kan starte enda tidligere. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Abbas viser til at det ofte er snakk om om mangel på ressurser, men at ansvarsfraskrivelse ikke nytter.

– Det blir for svakt å alltid skylde på ressurser. De må ansvarliggjøres mer.

- Handler om prioriteringer

Til tross for at kriminaliteten i noen av miljøene har blusset opp den siste tiden, mener Ali løsningen ligger klar:

– Jeg ser liksom ikke hvordan dette kan være så utrolig vanskelig å få til. Det handler om prioriteringer. Vi trenger nok midler og vi trenger nok ressurser til å drive forebyggende arbeid.

Mikael Ali opplever ikke samme innsats fra politiet som da han selv var aktiv i gjengmiljøet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han legger til:

– Under gjengprosjektet gikk politiet inn og stanset både rekruttering og forhindret sammenstøt. Nå virker det litt som at noen har sovet litt i timen her, for å være ærlig.

Ali retter også en pekefinger mot politikerne:

– Det er mye ord og lite handling. Det har vært nok av politiske møter bak lukkede dører. Gå heller ut og snakk med ungdommen. Det er der det skjer.

Også Abbas ønsker at det forebyggende arbeidet blir bedret.

– Vi må starte mye tidligere med forebygging og sosialarbeid. Mange vokser opp i familier uten at grunnleggende behov blir dekket. Vi må se hvilke barn og familier som bærer tung bagasje og vi må gi de hjelpen de trenger.

Politiet: – Har forsterket innsats

Sigve Bolstad, som i dag er tjenesteleder i Oslo politidistrikts enhet øst, mener derimot at de har god oversikt og hele veien jobber forebyggende.

– Vi har et godt samarbeid med kommuner og bydeler. Vi bruker også ressursene våre effektivt.

Bolstad påpeker at de følger situasjonen nøye:

– Den utviklingen vi har sett nå, den har vi til hensikt til å gjøre noe med og komme tett på.

Grete Lien Metlid, leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt, sier politiet jobber aktivt for å forhindre kriminaliteten.

– Vi har en forsterket innsats med både kortsiktige og langsiktige tiltak, der både tilstedeværelse, og forebyggende og avvergende tiltak for å forhindre vold og rekruttering til kriminelle miljøer, er høyt prioritert. Vi arbeider i tett samarbeid med kommunene, bydeler og andre aktører.

KOMPLEKST: Grete Lien Metlid, Leder for Etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, mener det er viktig å forstå kompleksiteten med dagens briller. Foto: Rune Blekken / TV 2

Metlid forklarer at etterretning er grunnlaget for politiets tiltak og at dette skjer i en samordnet innsats i politidistriktet.

– Samtidig er politiet opptatt av å være aktivt ute i lokalmiljøene for å bygge relasjoner og forebygge rekruttering

Metlid mener det også er viktig å forstå at bekjemping av gjengkriminalitet er et komplekst tema:

– Når det gjelder hvordan vi organiserer innsatsen så er det viktig å forstå kompleksiteten med dagens briller. Innsatsen er derfor forankret lokalt, med bistand fra de spisse enhetene som jobber mer målrettet mot de etablerte miljøene.