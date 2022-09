Tidligere gjengleder: – Vondt når sånne ting skjer

Mandag var det i løpet av kort tid tre ulike voldshendelser og knivstikkinger på Furuset og Tveita i Oslo. To unge menn er kritisk skadd etter hendelsene.

For tidligere B-gjengleder Ghulam Abbas (45) oppleves ettermiddagens dramatiske nyheter som å bli tatt tilbake til et liv han ikke vil anbefale andre.

– Det gjør vondt når sånne ting skjer, og enda mer når det er så nærme. Når man selv har vært der, vekker det vonde minner, sier han til TV 2 mandag kveld.

Vitner: Knivstakk hverandre

TV 2 har snakket med flere personer som så hendelsen på Furuset. De vil ikke stå frem med navn, men forteller at de så to unge menn slåss utenfor inngangen til T-banestasjonen. Så skal de begge ha trukket kniv.

De forteller videre at den ene ble stukket en rekke ganger og trakk seg unna og satte seg på en benk. Den andre skal også ha blitt stukket, men snudde og løp vekk fra senteret.

Like etter rykket tungt bevæpnet politi inn i en leilighet noen hundre meter unna senteret.

Politiet undersøkte tidlig om en slåsskamp på Tveita kunne ha sammenheng med de to knivhendelsene, men opplyser mandag kveld at de ikke har funnet noen sammenheng og at de ser på dette som to separate saker.

Ingen er så langt pågrepet, og politiet leter fortsatt etter én eller flere gjerningspersoner.

– Den innledende etterforskningen tyder på at de to skadde har en tilknytning til hverandre og at de to sakene har en sammenheng, men nøyaktig på hvilken måte er noe etterforskningen vil forsøke å belyse, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB mandag kveld.

– Samfunnet må våkne

For kun en uke siden ga Abbas ut en bok nettopp om ungdomstiden som etter hvert tok feil retning, og som involverte narkotikasalg, gjengkrig og drapsforsøk.

Etter å ha sonet ferdig en fengselsstraff og blitt løslatt i 2010, har han selv fått livet på rett kjøl og blitt familiefar, ungdomsarbeider og fotballtrener.

Han mener det gjøres for lite for å forebygge at unge havner i samme miljø som han selv en gang var en del av.

– Dette viser hvor viktig det er at vi er på fra tidlig av, at vi kan gjøre et godt stykke arbeid ganske mye tidligere. Samfunnet må våkne opp, sier Abbas, som samtidig understreker at han ikke har kjennskap til hva som har skjedd i denne konkrete saken.

KRITISK SKADD: To unge menn er kritisk skadd etter å ha blitt knivstukket på Furuset mandag. Foto: Martin Leigland / TV 2

Samfunnets ansvar

Han understreker viktigheten av forebyggende arbeid, og sier politikere og politi må ta et større ansvar for utviklingen av voldelige, kriminelle ungdomsmiljøer.

– Barna og ungdommen er fremtiden. Hvis ikke vi hjelper dem, hvem skal gjøre det? Det er samfunnets ansvar, understreker han.

– Det er trist og vondt både for de dette skjer med og for de pårørende. Det er flere som involveres på en eller annen måte.