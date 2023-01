Tidligere fylkeslege tar selvkritikk i psykiater-saken: – For dårlig og uheldig

Påstandene fra forfatter Hilde Rød-Larsen om at en psykiater misbrukte sin legerolle for få sex med henne, har ført til at Statsforvalteren vil gjenåpne en tidligere klage mot psykiateren om krenkende opptreden mot en mindreårig pasient for 20 år siden.

– Det er dårlig og uheldig at en sak avsluttes uten at alle dokumentene foreligger, sier tidligere fylkeslege i Oslo og Akershus Petter Schou til TV 2.

Schou snakker om Helsetilsynets håndtering av en klagesak mot en psykiater fra 2003/2004 om krenkende opptreden mot en mindreårig pasient, der han selv var involvert.

Klagesaken ble avsluttet uten at pasientens foreldre fikk imøtegå psykiaterens versjon overfor Helsetilsynet i et personlig møte, og uten at alle dokumentene i saken forelå.

– Det kan være at man mente at opplysningene man hadde, var tilstrekkelige, men det er en systemsvikt at journalnotatene ikke er med, sier den tidligere fylkeslegen.

Åpnet omfattende tilsynssak

Mandag besluttet Statsforvalteren i Oslo og Viken å gjenåpne klagesaken, samtidig med tilsynsmessig behandling av tre andre saker mot psykiateren.

Det skjer etter at kulturprofil Hilde Rød-Larsen (49) 7. desember i fjor personlig overleverte et skriftlig varsel mot psykiateren til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Psykiateren inviterte ifølge Rød-Larsen henne til å ha sex på terapidivanen på sitt behandlingsrom, på et tidspunkt da hun var syk.

RETTER ANKLAGER: Hilde Rød-Larsen (49) har i flere medier fortalt sin historie om hvordan hun opplevde sitt forhold til psykiateren. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Psykiateren har via sin advokat Halvard Helle avvist påstandene om at det var et metoo-forhold, og vist til at Rød-Larsen ikke var hans pasient. Han kjente ikke til at hun var syk, ifølge Helle.

– Det har aldri vært et behandlingsforhold mellom psykiateren og Rød-Larsen. Det har ikke vært noe som har berørt hans arbeid eller hennes helse, så dette har ingenting med helsepersonelloven å gjøre. Saken befinner seg heller ikke i en gråsone, men alt dette skal vi svare på til statsforvalteren, sier Helle til TV 2.

Alvorlige anklager

Det er altså Rød-Larsens varsel som utløste at Statsforvalteren nå på nytt går inn i saken fra 2003/2004. Klagesaken er spesiell på flere måter.

Det ble framsatt alvorlige anklager mot psykiateren, behandlingen gjaldt en mindreårig og svært sårbar person, og saksbehandlingen framstår som mangelfull.

Det framgår av dokumenter TV 2 har fått innsyn i.

Dersom situasjonene hadde funnet sted, har «de handlet i strid med kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven», fastslo Helsetilsynet i sin vurdering.

ADVOKAT: Halvard Helle representerer psykiateren som nå undersøkes av Helsetilsynet. Han avviser alle anklager. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Det var pårørende som sendte inn en skriftlig klage om grenseoverskridende adferd på vegne av sin datter. Tidligere journaler fra en barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon, der jenta senere gikk i terapi, er sentrale som grunnlag for klagen.

Av dokumentene går det fram at pasienten følte seg krenket i forbindelse med veiing.

Det tidligere Helsetilsynet i Oslo og Akershus opprettet klagesaken i april 2003 og konkluderte i januar 2004 med at psykiateren ikke hadde brutt helsepersonelloven eller handlet i strid med helselovgivningen.

Men etter å ha vurdert saksbehandlingen den gang og hatt samtaler i saken, har Statsforvalteren funnet grunn til å gjenåpne saken.

Tidligere fylkeslege tar selvkritikk

Daværende fylkeslege i Oslo, Petter Schou, har undertegnet flere av dokumentene i klagesaken fra 2003 og 2004.

Han sier til TV 2 at han ikke kan huske den, men tar i dag selvkritikk på Helsetilsynets saksbehandlingen, på bakgrunn av dokumentene TV 2 har delt med ham. Disse er delvis sladdet.

Psykiateren tok ifølge dokumentene initiativ til et direkte møte med Helsetilsynet i januar 2004, der han tilbakevist de alvorlige påstandene.

Schou underskrev et referat fra møtet 19. januar 2004, men sier han ikke husker om han personlig var til stede i møtet.

TAR SELVKRITIKK: Tidligere fylkeslege Petter Schou, her avbildet for mange år siden, erkjenner at klagesaken ble avsluttet basert på et tynt grunnlag. Foto: Siw Gøril Nystad / TV 2

Helsetilsynet konkluderte i saken rett etter møtet, den 23. januar, uten at foreldrene fikk mulighet til å imøtegå psykiaterens versjon.

– Ideelt sett skal man alltid få en vurdering fra den andre siden hele veien. Det kunne vært lurt å ha en samtale med den andre part den gangen, sier Schou til TV 2.

Konkluderte uten å ha fått dokumentasjon

Konklusjonen ble gjort før alle dokumentene i saken forelå, noe som er svært uvanlig og ikke i tråd med reglene, ifølge flere fagpersoner TV 2 har snakket med, som har inngående kjennskap til behandling av klagesaker.

Helsetilsynet hadde ikke mottatt etterspurte kopier av journalnotater fra en institusjon for barne- og ungdomspsykiatri da de avgjorde saken, går det fram i konklusjonen.

De alvorligste anklagene mot psykiateren framkom i terapi på institusjonen, og journalnotatene fra behandlingen anses derfor som sentrale.

– Det er dårlig og uheldig at en sak avsluttes uten at alle dokumentene foreligger. Det kan være at man mente at opplysningene man hadde, var tilstrekkelige, men det er en systemsvikt at journalnotatene ikke er med, sier den tidligere fylkeslegen.

Overrasket over gjenåpning

Psykiaterens advokat sier han er overrasket over at saken blir behandlet på nytt.

– Om helsemyndighetene har behandlet dette korrekt eller ikke det fordi selv ta stilling til, men at han skal komme i noe negativt søkelys på grunn av en eventuell saksbehandlingsfeil den gangen, det ser jeg på som helt urimelig, sier Helle.

– Hovedpoenget for psykiaterens del er at saken ble avsluttet, og hans forklaring ble lagt til grunn anklagene om at han skulle ha utvist noen form for krenkende adferd ble tilbakevist. Det er helt utenkelig å se for seg at konklusjonen skulle bli en annen i dag, sier Helle.

Men Statsforvalteren åpner altså for å vurdere saken på nytt. I brev til psykiateren går det fram at dette blant annet er basert på et møte med flere personer om saken.

Grenseløs adferd

Psykiateren reagerte sterkt på klagen han mottok, og avviste i to skriftlige uttalelser at han utsatte henne for grenseoverskridende adferd, samt i det personlige møtet han fikk i Helsetilsynet.

Det framgår at psykiateren hadde gitt gaver til jenta, men Helsetilsynet fant at dette ikke var i strid med forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.

I et brev fra Helsetilsynet til de foresatte, der de blir informert om konklusjonen, blir det fastslått at det er påstand mot påstand i saken. Men psykiaterens versjon ble lagt til grunn.

Han har fått frist med å uttale seg om et referat med nye uttalelser i saken innen utgangen av januar.