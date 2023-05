– Jeg prøvde å si ifra om en ukultur i partiet, sier tidligere fylkesleder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, til TV 2.

Hun reagerer sterkt på de mye omtalte hendelsene på et nachspiel på Frps landsmøte natt til 30. april.

Førstekandidat for Oslo Frp, Lars Petter Solås, anklages av tre journalister fra Dagbladet og Nettavisen for å ha befølt en mannlig journalist i skrittet, kommet med trusler og tatt kvelertak på en annen.

– Dette styrker politikerforakten, sier Larssen.

I et Facebook-innlegg mandag ettermiddag gikk Solås selv ut og la seg flat etter nachspielet.

– Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister. Flere aviser har omtalt hendelsene, skriver Solås.

– Episoden på landsmøtet er et sort hull for meg, og oppførselen som har blitt beskrevet er åpenbart fullstendig uakseptabel. Det er selvsagt ingen unnskyldning at alkoholen påvirket min dømmekraft her, og jeg vil ta ansvar for min oppførsel.

Kastet ut

Larssen var medlem av Frp i 27 år, og var blant annet fylkesleder i Oslo Frp. Etter et intervju i Nettavisen ble hun kastet ut av partiet i seks måneder. Dette som følge av uttalelser i mediene som partiet mener strider med vedtektene.

I Nettavisen-saken uttalte Frp-veteranen at hun ikke ønsket gjenvalg til bystyret. I en Aftenposten-artikkel bekreftet hun på spørsmål fra avisen at hun fryktet at hun ville bli fratatt medlemskapet på et fylkesstyremøte samme dag. Årsaken var en kommentar på Facebook.



Larssen kom aldri tilbake til Frp, men hun har en klar oppfordring til sitt tidligere parti:



– De må be ham avtre. Om de gjør det, kan Frp fremstå som at de rydder opp og gjør noe med det, og kanskje ikke tape så mye på det, sier Larssen.

Kan bytte ut Solås

Og Oslo Frp har mulighet til å bytte ut listetopp Solås frem til 25. mai – men da må han selv trekke seg, opplyser leder for bystyrets sekretariat i Oslo, Lars Arne Ryssdal.



Fristen for å levere valglister var 2. mai i Oslo. Ifølge valgloven og forskriften er det ikke mulig å søke fritak eller endre på listene etter at fristen har gått ut.

– Men det finnes et lite nåløye, som har skjedd tidligere, hvor kandidater kan søke seg fritatt ved ekstraordinære omstendigheter, sier Ryssdal til TV 2.

I så fall må kandidaten selv be om et slikt fritak; partiet kan ikke gjøre det.

– Men det blir en konkret vurdering opp til valgstyret i Oslo. Og jo nærmere vi kommer valgstyrets møte 25. mai, desto vanskeligere vil et slikt fritak bli å innvilge, fortsetter Ryssdal.

Partiet har mulighet til å gjøre disse to endringene:

Innsette en ny kandidat på topp.

La resten av listen rykke opp. I så fall vil det være 2. kandidat Magnus Birkelund som tar over plassen til Solås.

TV 2 har kontaktet nåværende fylkesleder i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen. Han henviser til partiets assisterende generalsekretær Helge Fossum for kommentar. Fossum har heller ikke vært tilgjengelig for intervju med TV 2 mandag.