Tidligere forsvarstopp: Avviser ikke statsrådsambisjoner

FORSVARSTOPP: Geir Hågen Karlsen, assosiert partner i Geelmuyden Kiese, på Frps landsmøte. Himanshu Gulati i bakgrunnen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

GARDERMOEN (TV 2): Geir Hågen Karlsen har avsluttet karrieren i forsvaret. Nå har han fullt fokus på jobben i et PR- og kommunikasjonsbyrå.

Tidligere oberstløytnant, Geir Hågen Karlsen (57), er invitert til Fremskrittspartiets landsmøte for å prate om forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Et område han har 40 års erfaring med fra Forsvaret. Han har for tiden ingen verv, men er medlem i partiet. Tidligere har han vært vararepresentant til Stortinget for Oslo Frp.

Nylig sluttet han i Forsvaret, og gikk over i PR- og kommunikasjonsbransjen som assosiert partner i Geelmuyden Kiese.

– Hvilke politiske ambisjoner har du?

– Nei, nå har jeg mer enn nok med den jobben jeg har. Nok å gjøre, masse gode kunder, masse spennende oppdrag og gode kollegaer, så jeg trives veldig bra, sier Karlsen

– Også er jeg veldig takknemlig for å bli invitert hit for å prate om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det er veldig hyggelig å bidra med.

FÅR VURDERE: Karlsen sier han ikke vurdere en statsrådspost før det blir aktuelt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Karlsen sier han ikke vil utfordre Tor Mikkel Wara, Aina Stenersen, eller Simen Velle som alle har sagt de ønsker å stå på Oslo Frps liste under stortingsvalget neste år.

– En ting av gangen

Frp suser for tiden høyt på flere målinger. På TV 2s stortingsbarometer for april fikk partiet 13 prosent oppslutning. Målingen viste et klart borgerlig flertall.

Med kun halvannet år til valget er det flere i gangene på Frps landsmøte som har blikket rettet klart mot regjeringskontorene i 2025.

– Kunne du tenke deg å bli statsråd?

– He, he. Nå skal man først vinne valget og så får noen vurdere det. Det er ikke noe man melder seg på.

– Men hadde du sagt ja, hvis du ble spurt?

– Ja, det vil jeg eventuelt vurdere når det kommer. Det er ikke en lett vurdering. Det er veldig tunge og alvorlige stillinger.

TIDLIGERE: Slik er du kanskje vant til å se Geir Hågen Karlsen. Nå har Karlsen pensjonert seg fra Forsvaret. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Vil ikke kritisere regjeringen

Talen til landsmøte fredag fra partileder Sylvi Listhaug, handlet i stor grad om utenriks- og forsvarspolitikk.

– Rådgir du Sylvi Listhaug på noe vis?

– Jeg har pratet litt med partiet, men ikke veldig mye, sier Karlsen, og avviser at han har hjulpet til med innholdet i talen.

På grunn av jobben i Geelmuyden Kiese vil ikke Karlsen gå inn i det partipolitiske og kritisere den sittende regjeringen.

ROLLER: Karlsen vil ikke snakke åpent om forsvarspolitikk nå som han er ansatt i Geelmuyden Kiese. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Nå er jeg rådgiver for kundene våre, så jeg har ikke lyst til å karakterisere eller bli en politisk aktør akkurat nå. Jeg har blitt bedt om å bidra i det politiske verkstedet her, og det er det jeg har gjort.

De siste to årene har Karlsen blitt et kjent fjes for mange som en som har uttalt seg faglig om krigen i Ukraina i mediene.

– Folk tror jeg er Ukraina-ekspert, men det var egentlig krisehåndtering for å få samfunnet til å skjønne situasjonen vi står i. Og det er et veldig greit utgangspunkt for den jobben jeg har nå, sier Karlsen.