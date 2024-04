Tidligere fastlege: – Jeg har medvirket til at pasienter har blitt avhengige

LEGE: Lisbeth Homlong mener at det kan være en vanskelig balansegang for fastleger å skulle hjelpe pasienter raskt, og samtidig sikre riktig behandling. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er en erfaring jeg har gjort meg, som jeg tror jeg deler med mange andre som jobber som fastlege, sier Lisbeth Homlong (51).

Hun var ferdig utdannet lege i 1999 og er spesialist i allmennmedisin. Hun jobbet først som fastlege i Bergen, senere i Oslo.

På legekontoret kunne pasientene hennes sitte og fortelle om så store smerter at de ikke lenger fungerte i hverdagen.

– Pasienter kunne bli så desperate til slutt, for smertene var så store. Som fastlege ville jeg selvfølgelig hjelpe, sier Homlong.

En bjørnetjeneste

I tilfeller der Paracet og andre lettere smertestillende ikke har effekt, kan neste steg være å behandle med smertestillende opioider.

BEKYMRET: Lisbeth Homlong mener at legemiddelavhengighet er en utfordring for samfunnet, og et stort problem for den enkelte som rammes. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Legemidlene er effektive mot akutte, kortvarige smerter, og kan også være viktige for kreftpasienter i livets siste fase.

– For noen er det viktig og riktig å gå på disse medisinene, også over tid.

Baksiden er at de er svært lett å bli avhengig av.

ØKER: Bruken av oksykodon har økt betydelig i Norge de siste årene. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Å forskrive de til pasienter med andre typer kroniske smerter, er også langt mer omdiskutert.

– Du risikerer å gjøre disse pasientene en bjørnetjeneste. De blir avhengig, har like store smerter og da har du bare påført pasienten et nytt problem.

Faren for avhengighet gjelder også ved bruk av søvnmedisiner eller angstdempende.

– Jeg har selv medvirket til at pasienter har blitt avhengige, sier Homlong.

Det er en dyrekjøpt erfaring, som hun tror at hun deler med mange andre som jobber som fastlege.

Homlong skrev først en kronikk i Dagens Medisin.

Utbredt bruk

I Norge fører sterke smertestillende opioider til flere overdoser enn heroin.

TV 2 har tidligere skrevet om Linda som forsøkte å ta sitt eget liv etter å ha blitt svært avhengig av oksykodon.

AVHENGIG: Linda begynte på oksykodon for å lindre kroniske smerter. Etter hvert ble hun så avhengig at hun begynte å stjele medisiner fra jobb. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Blant de som dør er det flere kvinner, som ikke har hatt tidligere rusproblemer eller vært i kontakt med rettsvesenet.



Utviklingen bekymrer Helsedirektoratet, som har opplyst til TV 2 at de vurderer å stramme inn retningslinjene.

Selv om opioider i hovedsak bør brukes kortvarig, har vi havnet i en situasjon der 60.000 nordmenn er langtidsbrukere.



Det er imidlertid langt flere enn dette som får medisinene forskrevet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at én av ti nordmenn årlig får en slik resept.

For mange skjer det første møtet med legemiddelet på et sykehus i forbindelse med en skade eller en operasjon.

Etter at pasientene blir utskrevet, havner ansvaret for nedtrapping hos fastleger, som Lisbeth Homlong.



– Ikke en god følelse

Homlong erkjenner at hun kan ha sviktet i oppfølgingen av pasienter som går på vanedannende legemidler.

– Det er nok enkelte tilfeller hvor jeg ikke har vært bevisst nok og tatt pasientene raskt nok inn til kontroll. Dermed sluttet de heller ikke med medisinene i tide.

ANSVAR: Lisbeth Homlong mener at alle leger som er involvert i behandlingen av pasienter som får vanedannende legemidler har et stort ansvar. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Helsedirektoratet har tidligere advart om at man kan bli avhengig av opioider etter bare én uke. For pasienter som havner i denne situasjonen, kan det være svært tøft å venne seg av.



– Hvordan er det for deg å vite at du kan ha medvirket til at pasienter har blitt avhengig?

– Det er klart at jeg er mitt ansvar bevisst og ser hva slags konsekvenser det kan få for pasienter. Jeg vil selvfølgelig ikke medvirke til at mennesker blir avhengig, det er ikke en god følelse.

RISIKO: Lisbeth forteller om erfaringene sine for å advare om risikoene ved bruk av vanedannende medisiner uten at pasienten får god nok oppfølging. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Enkle løsninger



Homlong sluttet i jobben som fastlege i 2020, og har siden jobbet som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn.

De siste tre årene har tilsynsmyndigheten behandlet 52 saker der leger har brutt loven eller fått en reaksjon som følge av uforsvarlig forskriving av vanedannende legemidler.

Eksempler på saker er pasienter som har stått for lenge på medisinene eller fått for høye doser.

I tolv av sakene mistet legene retten til å skrive ut medisiner. Seks av dem var så alvorlige at legene fikk tilbakekalt autorisasjonen.

VEILEDER: Helsedirektoratet har laget en nasjonal veileder som skal sikre riktig behandling og forebygge legemiddelavhengighet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Homlong vikarier fortsatt som fastlege én gang i uken.

Hun mener at de faglige retningslinjene for bruk av vanedannende legemidler er en god rettesnor for leger, men ingen garanti.

– De er gode, men de kan være vanskelige å følge i praksis, selv for den mest samvittighetsfulle lege.

Enkle løsninger

Homlong tror også at det kan fremstå enkelt og effektivt å skrive ut legemidler som hjelper på kort sikt.

– I en travel hverdag kan det også være lett å ty til reseptblokken, i stedet for å finne alternative behandlinger, som krever mer arbeid for både pasienten og legen.

TRAVELT: Libseth Homlong forteller at jobben som fastlege kan være travel, med mange pasienter til konsultasjon og digitale forespørsler om reseptfornying. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Dersom pasienten trenger hjelp fra et tverrfaglig smerteteam, kan det være begrenset med plasser og lange ventelister.



– Særlig når det kommer til behandling av pasienter med kroniske smerter, kan fastleger oppleve at de kommer til kort.

Vanskelig å begrense

Marte Kvittum Tangen er leder i Norsk foreningen for allmennmedisin. Hun forteller at flere fastleger henvender seg til dem for å få råd om bruk og nedtrapping av opioider.

– For noen pasienter er det veldig vanskelig å trappe ned, og det kan være utfordrende å være legen som skal sette begrensninger, sier Tangen.

LEDER: Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin tror risikoen for å utvikle avhengighet er godt kjent for fastlegene, men i mindre grad for pasientene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun mener at de aller fleste fastleger er opptatt av å følge retningslinjene, men at det samtidig må være noe rom for unntak og individuelle vurderinger.

– Det er mye som skjer i et liv og når vi skal vurdere, må vi se helheten. De fleste pasienter som har en kronisk sykdom har mer enn én, sier hun.

Tangen tror at mye oppmerksomhet rundt hvor skadelig det kan være å stå på disse medisinene over tid, kan ha en uheldig slagside.

– Vi må passe på at vi ikke lager dårlig samvittighet eller dårlig etterlevelse av medikasjonen for de som har stort behov for denne medisinen og ikke skal trappes ned.



Vil redusere risikoen



Som ansatt i Statens helsetilsyn er Homlong opptatt av å ikke henge ut enkeltleger, men ansvarliggjøre systemet.

– Det er for eksempel viktig å sikre at det er nok leger og ikke for stor arbeidsbelastning. Når det gjelder fastlegeordningen, ligger det ansvaret hos kommunene.

VIL FOREBYGGE: Lisbeth Homlong er opptatt av å forebygge legemiddelavhengighet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I tillegg tror hun at noe av nøkkelen til å forhindre at pasienter blir avhengig av medisiner handler om å øke kunnskapen.

– Det er viktig å formidle hvor avhengighetsskapende sterke smertestillende kan være. Det trenger befolkningen kunnskap om, men også leger som forskriver medisinene.

Hun minner om hvor viktig det er at leger gjør en grundig vurdering av hver enkelt pasients situasjon – før man tyr til reseptblokken.

– På den måten kan man redusere risikoen for at man medvirker til at pasienter blir stående for lenge på medisinene uten grunn.

