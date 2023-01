AVFYRTE SKUDD: Politiet mener de har funnet mannen som avfyrte minst ett skudd mot en ansatt på et gatekjøkken i Nydalen mandag kveld. Foto: Politiet

SIKTET FOR DRAPSFORSØK:

Tidligere dømt for vinning, narkotika og våpenbesittelse

Fredag kveld pågrep politiet en norsk mann i 30-årene i en leilighet i Moss. Han er siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd på et gatekjøkken i Nydalen mandag kveld.