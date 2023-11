Tidligere Ap-statsråd til angrep på Støre

– Jeg tror at man med fordel burde strammet opp og hatt en mer enhetlig praksis fra SMK sitt ståsted, sa Trettebergstuen i høringen tirsdag.

– Jeg mener også at den opplæringen vi statsrådene fikk da vi tiltrådte, knyttet til habilitet, i etterpåklokskapens ånd burde vært grundigere. Den gikk overhodet ikke inn på håndteringen av habilitet i prosess, den gikk kun på hva habilitet kunne være og hva inhabilitet kunne være. Den gikk ikke inn i prosessen knyttet til habilitet knyttet til et department.

Trettebergstuen gikk i sommer av som kultur- og likestillingsminister da det kom fram at hun flere ganger hadde brutt habilitetsreglene i forbindelse med styreutnevnelser.

Nektet for at hun ble advart

Etter avgangen ga statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttrykk for at regelbruddene hadde skjedd til tross for at departementet hadde advart Trettebergstuen mot å utnevne gode venner til slike verv.



Det er ikke riktig, ifølge Trettebergstuen.

– For meg har det vært viktig å ikke svare ut disse tingene i mediene, men svare det ut i kontrollkomiteen først. Derfor har jeg ikke tatt til motmæle mot det. Men det er viktig for meg å si at jeg overhodet ikke med viten og vilje har trosset noe regelverk. Jeg er heller ikke blitt advart mot noen praksis, sa hun i kontrollhøringen.



– Jeg ønsker å være tydelig på at jeg ikke har utnevnt mine venner etter advarsler.

– Mener du sa at det statsministeren har gjentatt i medier i ettertid, er feil? spurte saksordfører Grunde Almeland (V).

– Jeg har ikke blitt advart, svarte Trettebergstuen.

– Jeg kan ikke si hva statsministeren legger i de ordene, men jeg er opptatt av at det etterlatte inntrykket som er der ute etter de ordene, framstiller det som noe annet enn det egentlig var. Og det har vært med på å gjøre saken min mer belastende.

Støre ønsket ikke å kommentere saken da TV 2 møtte ham tirsdag formiddag. Han møter selv i kontrollhøringen tirsdag kveld.

Strid om praksis

Trettebergstuen gikk av 28. juni i år. Bakteppet var styreutnevnelsene av Bård Nylund og Renate Larsen. I tillegg ble Tina Stiegler foreslått som styremedlem, men ikke utnevnt.



I dag sier Trettebergstuen at Nylund aldri skulle ha vært utnevnt, og at hun skulle ha meldt seg inhabil med én gang Stieglers navn kom opp.

Hun mener derimot at hun ikke var inhabil overfor Larsen.

– Mitt forhold til Renate Larsen mener jeg ikke er av en slik karakter at det utløser inhabilitet. Min utnevnelse av Renate Larsen til styreverv i Operaen mente jeg derfor var innenfor habilitetsregelverket, sa Trettebergstuen i sin innledning til kontrollkomiteen.



I høringen fikk hun en rekke kritiske spørsmål om praksisen i departementet. Trettebergstuen forsto det som at hun kunne foreslå og vurdere personer hun var inhabil overfor, men at hun ikke skulle gjøre selve utnevnelsen av slike personer.

– Jeg reflekterte ikke noe over måten vi gjorde det på, innrømmet hun.