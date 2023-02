Tidenes dårligste måling for Ap

LANGT TIL MÅL: Statsminister Jonas Gahr Støre må gå på hvis han skal unngå et historisk dårlig kommunevalg. Her under skirennet Thorleif Haugs Minneløp. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Arbeiderpartiet går tilbake hele 2,6 prosentpoeng fra januar, og lander på 16,9 prosent på Kantars partibarometer for februar, utført for TV 2.

Det er den svakeste oppslutningen partiet noensinne har fått på Kantars målinger for TV 2.

Statsminister Jonas Gahr Støre innrømmer at dette ikke holder mål.

– Nei, det er dårlige tall. Jeg kan bare gjenta at vi står i en krevende tid. Vi treffer mange nordmenn i hverdagen deres. For meg er det avgjørende at vi klarer å jobbe oss ut av denne tiden, og få kontroll på priser, både på strøm og mat og inflasjon. Så håper jeg at vi skal få tillit når vi får resultater av det, sier Støre.

Statsministeren sier partiet nå skal jobbe hardt for å gjenvinne folks tillit.

– Tillit er ikke noe du kan gå rundt å si at du fortjener. Du må vise det. For meg handler det da om å jobbe hardere, og det med et godt lag som står på. Det kan jeg bekrefte at de gjør, for det er hardt arbeid nå, sier Støre.

Stigende Senterparti

Pilene peker derimot oppover for de andre partiene på venstresiden.

Regjeringspartner Senterpartiet går frem for andre måling på rad, fra 6,2 prosent i januar til 7,4 prosent i februar.

– Det er selvsagt mye hyggeligere når det går opp enn når det går ned, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Vedum avviser at det er justisminister Emilie Enger Mehl sin innsats på Tik tok som kaster av seg.

– Jeg tror heller det skyldes realiteten i jobben hun gjør, som å åpne flere polititjenestesteder, enn den støyen som har vært rundt Tik tok, sier Vedum.

– Dere skal ikke på Tik tok hele gjengen, altså?

– Jeg er litt gammeldags. Jeg burde sikkert vært der etter hvert jeg også, men Tik tok er ikke helt min styrke ennå, sier Vedum.

Sosialistisk Venstreparti (SV) kan glede seg over en måling på 10 prosent, som er en oppgang på 1,3 prosentpoeng fra januar.

– Dette er veldig gledelige tall! Jeg tror folk ser at vi kjemper for de viktigste sakene i vår tid, mot fattigdom og forskjeller, utslipp og naturødeleggelser, sier SV-nestleder, Kirsti Bergstø.

Rødt stiger også med 0,5 prosentpoeng, til 6,8 prosent. Mens MDG lander på 3,8 prosent, som er en oppgang på 0,6 prosentpoeng.

Høyre under 30 prosent

På høyresiden er det stort sett tilbakegang, men med 87 mandater ville det stadig vært blått flertall på Stortinget dersom dette var valgresultatet.

Venstre holder seg på stedet hvil, med 4,6 prosent, Frp går tilbake med 0,8 prosentpoeng til 13,1 prosent, og KrF synker med 0,6 prosentpoeng til 2,4 prosent.

PEKER OPPOVER: Erna Solberg vil slåss for et borgerlig flertall frem mot 2025. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Høyre havner på denne målingen under 30-tallet, med en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng og en oppslutning på 29 prosent.

– Det er veldig bra for oss, at vi har gode resultater selv om vi går litt tilbake, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Det viktigste for meg er at det er borgerlig flertall på denne målingen, det er det vi skal slåss for frem mot 2025.

Solberg peker på en rekke av regjeringens avgjørelser på helsefeltet som medvirkende årsak til det store Ap-fallet.

– De har avviklet fritt behandlingsvalg, det står folk som ikke vet om de har jobb fremover, det er pasienter som ikke vet hva slags behandlingstilbud de får. De har skapt veldig nye uro, og den uroen tror jeg slår ut på de tallene som Ap nå opplever.

Kommunemåling: Ap på 20-tallet

Ap gjør det litt bedre på Kantars kommunemåling for TV 2, med 20,2 prosent. Men dersom dette hadde vært valgresultatet, hadde også det vært historisk svakt for partiet.

– Føler du presset som partileder? Kan du bli sittende med sånne tall?

– Det handler om partiets avgjørelser, sier Støre, som legger til at han opplever stor støtte i eget parti.

Han tror Ap vil klare å snu skuta før kommunevalget.

– Men det forutsetter at alle gjør en stor jobb og står på. Når jeg reiser rundt i landet, så ser jeg at det gjør mine partifeller og de har tro på at de kan gjøre et langt bedre valg enn det der.

Også Senterpartiet kan vise til sterkere tall på kommunemålingen, med 10,2 prosent.

– Det er trivelig at det går bedre over tid på lokalmålingen, for vi har mange dyktige folk lokalt, så der er det hyggelig å igjen se en måling over 10 prosent, sier Vedum.