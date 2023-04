Tiden løper fra 3-åringen - dette kan være redningen

IKKE BARE KORT: Personer med diagnosen akondroplasi er utsatt for flere medisinske komplikasjoner. Her holder Mira Mykletun sønnen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi elsker vår gutt for den han er, uansett, og det kommer vi alltid til å gjøre. Men det er klart: Vi vet hvilke utfordringer han kommer til å få i livet, sier Varg Klaveness til TV 2.

Sammen med kona Mira Mykletun har han en tre år gammel sønn.

Sønnen har diagnosen akondroplasi, som er den vanligste formen for kortvoksthet med forandringer i skjelettet.

Som foreldre ønsker de å legge best mulig til rette for sønnen sin.

– Slik det er nå, får vi ikke gjort det, sier Klaveness.

BEKYMRET: Varg Klaveness og Mira Mykletun ønsker å gjøre alt de kan for sønnen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Mer enn bare det å være kort

Personer med denne diagnosen opplever ofte en rekke medisinske komplikasjoner. Blant annet er det vanlig at vekstutfordringene fører til trange forhold der hjernen møter ryggmargen.

Det kan føre til alvorlige nerveskader, pustestopp og plutselig spedbarnsdød. Det er hele femti ganger høyere spedbarnsdødelighet blant barn med akondroplasi.

I tillegg har de svært forhøyet risiko for varig hørselskade. Gjentatte ørebetennelser er et problem som rammer mange.

BEHANDLING: Aldri før har det vært et behandlingsalternativ for barn med akondroplasi. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Man tenker jo bare at kortvokste er korte, og at det er det eneste problemet, men det er så mange alvorlige komplikasjoner i forbindelse med det, sier Mykletun.

Det er i dag en stor andel av kortvokste som er uføretrygdet.

Det har aldri vært et godt behandlingsalternativ for personer med akondroplasi.

Inntil man fikk et gjennombrudd i Australia.

– Som en bil med håndbrekket på

Medikamentet, som har fått navnet Vosoritide, omtales som banebrytende.

TV 2 intervjuer forskeren bak medikamentet, Ravi Savarirayan, under et norgesbesøk i forbindelse med en fagmesse.

– Vosoritide er en behandling for personer med akondroplasi, som påvirker skjelettet og øker veksten, sier Savarirayan, som er professor ved Murdoch Children's Research Institute.

BANEBRYTENDE: Professor Ravi Savarirayans forskning har æren for den banebrytende medisinen Foto: Per Haugen / TV 2

Han forteller at medisinen virker på både beinene og ryggraden. Den gir økt høyde, men den minsker også de medisinske komplikasjonene for kortvokste, ifølge Savarirayan.

Veksten til personer med akondroplasi, beskriver han som en bil med håndbrekket på.

– Det medisinen gjør er å ta av håndbrekket, slik at beinene får en tilnærmet normal vekstrate, sier Savarirayan.

Dobbel vekst

Svein Fredwall er overlege ved TRS kompetansesenteret for sjeldne sykdommer, og har samarbeidet med Savarirayan. Han er den fremste eksperten på akondroplasi i Norge.

– Du får femti prosent økning i høydevekst per år, og så har det også vist effekt på dette hullet som er i kraniet, der hjernen går over til å bli ryggmarg, sier Fredwall.

NORSK EKSPERT: Svein Fredwall er overlege på TRS kompetansesenteret for sjeldne diagnoser. Han har skrevet doktorgradsavhandlingen sin om akondroplasi. Foto: Per Haugen / TV 2

Han er ikke i tvil om hvilken effekt medikamentet har for barn med akondroplasi.

– Dette er første gang man har et medikament for å behandle akondroplasi.

Frem til nå har det ikke vært annen behandling tilgjenglig enn såkalt forlengelseskirurgi.

– Det er både omdiskutert og en ganske langvarig, smertefull behandling, sier Fredwall.

Prosessen står fast

Ingen vet imidlertid om, og eventuelt når, den banebrytende medisinen blir tilgjengelig for de som ønsker den i Norge.

Medisinen er godkjent i EU. Derfor kan man i teorien kjøpe den privat, men den er svært dyr.

Nøyaktig pris på det norske markedet vet man ikke, men i land det er naturlig å sammenligne seg med, er det snakk om rundt tre millioner kroner per barn per år, ifølge Fredwall.

Det at medikamentet er godkjent for bruk i EU, betyr imidlertid bare at det er trygt å bruke. Det er opp til hvert enkelt land å vurdere kost/nytte-effekten av medikamentet.

I Norge er det Beslutningsforum som bestemmer om staten skal dekke kostnadene for medisinen, basert på dokumentasjon fra legemiddelselskapet.

Verken Ravi Savarirayan eller Svein Fredwall tjener på, eller har noe å gjøre med eierskap, pris og distribusjonen av Vosoritide, opplyser de.

SAMARBEID: Ravi Savarirayan og Svein Fredwall har samarbeidet i forskningen som har gjort medisinen mulig å lage. Foto: Per Haugen / TV 2

Tre år som er tapt

Det er legemiddelselskapet BioMarin Pharmaceutical som eier medisinen.

Siden mars 2021 har Statens legemiddelverk ventet på dokumentasjon fra selskapet. Den har ikke kommet.

Dermed kan de ikke si noe om når Vosoritide eventuelt blir tilgjengelig i Norge.

For sønnen til Varg og Mira haster det.

Medisinen har kun effekt på barn i vekstalder. Det betyr at tre år med effekt, allerede må regnes som tapt for ham.

HASTER: Vosoritide har kun effekt på barn i vekstalder. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Det er leit at pasienter blir stående i slike situasjoner. Vi har stor forståelse for at dette er vanskelig, sier fagdirektør Bjørn Egil Vikse i Helse Vest RHF.

Han er en av fire fagdirektører i de regionale helseforetakene som gir råd til Beslutningsforum.

Selv om han mener det er leit, er han likevel klar på at det er legemiddelfirmaet som har ansvar for å levere dokumentasjonen til kost/nytte-rapporten.

– Vi er klare for å jobbe videre med saken så fort vi mottar dokumentasjonen fra legemiddelfirmaet, sier Vikse.

– Jobber tett på myndighetene

I flere europeiske land, som Tyskland og Frankrike, er medisinen imidlertid tilgjengelig. Svein Fredwall synes det er spesielt at det har tatt så lang tid å levere dokumentasjon.

– Man skulle jo tro at de kunne levere samme dokumentasjon som til de landene hvor den allerede er tilgjengelig, men det har altså ikke blitt gjort, sier han.

I en e-post til TV 2 skriver kommunikasjonsselskapet Corporate Communications følgende, på vegne av legemiddelselskapet BioMarin Pharmaceutical:

«Det er BioMarins prioritet å sikre pasienttilgang til medisiner de trenger. Vi fokuserer på å arbeide tett på myndighetene for å forsikre at Vosoritide er tilgjengelig for pasienter i Europa som kan dra fordel av den.»

Videre skriver de:

«Vi kan bekrefte at Vosoritide-dokumentasjonen ventes å leveres via FINOSE joint assessment pathway snart, og at dette samsvarer med tidsrammen vi har blitt enig med FINOSE-komiteen om».

Hvorfor det allerede har gått over to år, svarer de ikke på.

«FINOSE joint assessment pathway», er et samarbeid mellom Finland, Sverige og Norge. Avtalen sikrer samhandling mellom landene innen kunnskapsinnhenting og innføring av nye legemidler.

Et bedre liv

Klaveness og Mykletun beskiver det som «natt og dag», om sønnen skulle få tilgang til medisinen.

LIVSKVALITET: Foreldrene er overbevist om at medisinen vil kunne gi sønnen økt livskvalitet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– For han vil det være utrolig viktig. Det vil jo trolig gi han et mye bedre liv. Det vil være en livsendrende behandling å få, sier Klaveness, som selv er lege.

Foreldrene er mest opptatt av hva medisinen kan gjøre med tanke på smerter og plager han er utsatt for, men understreker også verdien av et enklere liv.

– Han vil ha større muligheter i arbeidslivet, det sosiale livet, stifte familie, finne seg partner, alle disse tingene som er så viktig for god livskvalitet, sier Mykletun.

Vurderer å flytte

– Han trenger den medisinen og han trenger den nå. Vi føler veldig på den frustrasjonen over at vi jobber og jobber, men det skjer liksom ikke noe, sier Klaveness.

UHOLDBART: Foreldrene kan ikke leve med at medisinen er tilgjengelig i andre land, og ikke i Norge. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Nå vurderer familien å flytte ut av landet.

– Den finnes, men den er utenfor vår rekkevidde, og det føles utrolig frustrerende, sier Klaveness.

Det sitter langt inne for dem å skulle forlate familie og relasjoner, men de er villig til å gå langt fordi de mener sønnen trenger medisinen.

– Å vite at den er tilgjengelig i utlandet, det er for oss helt umulig å leve med.