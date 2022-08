Tid for å bli gjerrig? Så mye koster det å spandere

Skyhøye strøm- og matvarepriser har sendt kostnadene til værs.

Å være raus har blitt mer kostbart, og mange kan kvie seg for å si ja til ting som tidligere var en selvfølge – som å spandere en kaffe eller å låne bort elbilladeren til besøket.

Men å låne bort stikkontakten til billading er langt billigere enn man kanskje skulle tro – mens lommeboka i større grad får merke det om man spandere en dusj.

Dyrere å være raus

– Sunn fornuft er essensielt her. Stort sett er det jo også slik at man gir og tar med nære og kjære, sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen.

Hun påpeker det koster mer å være raus nå, men at det avhenger av situasjonen.

– Er det snakk om å spandere en kaffe på en kollega eller venn, eller invitere på en enkel middag, vil dette være snakk om småpenger sammenliknet med hva det vil koste å spandere på gjester en hel helg på overnatting, sier Olsen.

AVTAL: Forbrukerøkonomen råder til å bli enig om å spleise i forkant av en biltur eller middag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Skal man på hyttetur sammen er det lurt å bli enige i forkant om hvordan kostnader skal fordeles.

Forbrukerøkonomen peker også på bilkjøring som en utgift som har økt kraftig det siste året.

– Det koster mer å komme seg fra A til B nå enn det gjorde for ett år siden. Ved samkjøring kan det derfor være fint å bli enige om dere skal spleise på drivstoff og bompenger.

– Avtal på forhånd

Olsen mener det er viktig å ha i bakhodet at mange er bekymret for egen økonomi i disse tider.

– Nettopp derfor bør man være rause med å vise forståelse for hverandre – forståelse for at man ønsker at kostnader skal fordeles. I den perioden vi står i nå, er det ikke alltid like lett å være raus på samme måte som tidligere.

Hun sier man eksempelvis ikke skal føle ubehag ved å spørre om kostnadene ved samkjøring kan fordeles.

– Men et tips er å avtale dette på forhånd. Spør om dette når avtalen gjøres.

46 kroner for en dusj

De høye strømprisene er blant utgiftene som får det til å svi ekstra i lommeboka, sammenliknet med tidligere.

Østlandet er blant landsdelene som har hatt høyest strømpriser det siste året. Torsdag ettermiddag er bensinprisene i gjennomsnitt 22,6 kroner, mens spotprisen for strøm er 456,9 øre per kWh.

Dermed kan en dusj på 15 minutter koste over 46 kroner – så om en venn låner dusjen etter en treningstur, og dere begge dusjer et kvarter hver, blir prisen 92 kroner.

En 300 kilometer lang tur til hytta koster 474,6 kroner for en bensinbil med et drivstofforbruk på 0,7 liter per mil – i tillegg til 44 kroner i bompasseringer.

Har man overnattingsgjester, og vil holde boligen varm, kan prisen for å ha på en varmeovn i et døgn komme på 148,17 kroner.

Dette koster det å spandere nå Å låne bort elbilladeren til et besøk som lader batteriet fra null til hundre prosent : 113 til 205 kr





: 113 til 205 kr At besøket dusjer i 15 minutter: 46,30 kr





46,30 kr Å invitere på middag og bruke stekeovnen i 45 minutter: 4,63 kr





4,63 kr Å låne bort vaskemaskinen i 2,5 timer: 7,72 kr





7,72 kr La en venn sitte på i en bensinbil, 300 kilometer med bompassering: 518,6 kr





518,6 kr Ha varmeovnen på i et døgn: 148,17 kr Prisene er satt med forbehold om spotpris på strøm på 456,9 øre per kWh, bensinpris på 22,6 kroner og bompengepris på 44 kroner.

Til tross for at mange kanskje kvier seg for å la gjester lade elbilen på besøk, er det ikke her skoen trykker mest.

Prisen for å lade fra null til hundre prosent varierer nemlig fra 113 til 205 kroner, viser et regnestykke NAF har gjort for TV 2.

Hvis besøket eksempelvis lader 20 prosent, vil det koste mellom 22,6 og 41 kroner.

– De aller fleste elbileiere lader mest hjemme, og våre beregninger viser at strømstøtten er uvurderlig for elbileierne nå som prisene er så høye, sier pressesjef Ingunn Handagard.

Så mye koster det å lade bilen I regnestykket har NAF har tatt utgangspunkt i et snittforbruk på 0,17 kWh per kilometer. Årlig kjørelengde er satt til 12.000 kilometer, som er normalt for norske bilister. Prisene er inkludert mva, elavgift og nettleie, med unntak av kapasitetsleddet i nettleien som ikke beregnes etter hvor mange kWh du bruker. NAF har ikke lagt på noe påslag hos strømselskapet. Vi har brukt en gjennomsnittlig nettleie på 40 øre per kWh, men husk at dette vil variere avhengig av hvilket nettselskap du har. Med en spotpris på 456,9 øre per kWh blir den årlige kostnaden for å lade elbilen 3.981 kroner med strømstøtte på 90 prosent over 70 øre. Uten strømstøtte blir den årlige kostnaden 12.860 kroner. Prisen på én opplading fra 0 til 100 prosent for tre forskjellige elbilmodeller med ulik batteristørrelse: Cupra Born med netto batteristørrelse på 58 kWh: 113 kroner med strømstøtte, 366 kr uten strømstøtte





Volkswagen ID.4 GTX med netto batteristørrelse på 77 kWh: 150 kroner med strømstøtte, 485 uten strømstøtte





BMW iX xDrive50 med netto batteristørrelse på 105,2 kWh: 205 kroner med strømstøtte, 663 uten strømstøtte Kilde: NAF

Tiden for spleiselag

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea tror mange nå tenker seg om en ekstra gang før de ber inn venner og kjente på middag, eller tilbyr noen å lade elbilen hjemme hos seg.

– Det er heller ikke bare du som skal tenke på å måtte si nei til gjesten, men gjesten må også tenke på at det ikke er en tid hvor man kan spandere i hytt og pine på hverandre, sier Incedursun.

– Er det tiden for spleiselag?

– Ja, absolutt. Det tenker jeg. Hvis man tenker å møtes så kan man ha et samlingspunkt, og så kan alle bidra med mat.

SPLEISELAG: Forbrukerøkonom Derya Incedursun slår et slag for spleiselaget. Foto: Martin Leigland / TV 2

Å opprettholde et sosialt liv selv når økonomien er trangere, tror hun er viktig.

– I vanskelige perioder kollektivt må man ta vare på hverandre, og så må man også ha det godt oppi dette, sier Incedursun.

– Skamfullt

For mange kan dårlig økonomi være et sårt tema, men Incedursun oppfordrer til å være åpen overfor sine nærmeste, om man har dårlig råd.

– Dette synes man er litt skamfullt å snakke om, men det er ingen skam i å ha dårlig råd. Det er ofte flere som vil stille opp og hjelpe enn du tror, sier hun.

Incedursun trekker frem at mange vil stå i en slik situasjon fremover.

– Vi er i en periode hvor veldig mange kjenner at det blir tøft. Det kan kjennes som du er litt alene i det, men det er du ikke.

– Forskjell på gnien og økonomisk

Lene Drange er økonomisk rådgiver og programleder i Luksusfellen. Hun tror det er en vanlig frykt blant nordmenn å bli oppfattet som gnien.

– Men det er forskjell på å være gnien og økonomisk. Er du gnien, prøver du å skvise sitronen, og prøver å få mest mulig ut av hver situasjon, sier Drange til TV 2.

Dette mener hun ikke må forveksles med å være økonomisk.

– Er du økonomisk, gjør du harde prioriteringer for å kunne være med på andre ting. Du er mer bevisst på egne penger, fortsetter hun.

GNIEN: Lene Drange fra luksusfellen tror det er en vanlig frykt blant nordmenn å bli oppfattet som gnien. Foto: Marte Christensen / TV 2

Kan bidra ulikt

Drange mener i likhet med Incedursun at økonomiske utfordringer kan være et sårt tema.

– For en nordmann som bor i verdens rikeste land å erkjenne at man ikke har råd, er jo vanskelig. Det er tabubelagt, sier hun.

Også hun oppfordrer til å være litt ekstra åpen for å dele på utgifter for tiden, for eksempel hvis du inviteres på middag.

– Det trenger ikke å være slik at man vippser 3,50 kroner for maisen man spiste på tacoen, men det er ulike måter å gjennomføre det på, sier Drange.

Hun foreslår at man heller kan avtale å ta med en flaske vin eller dessert om man er bedt på middag.