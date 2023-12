Ti underlige nyheter fra året som gikk

BESLAG: I mars ble det gjort beslag av 800 kilo kokain i et parti bananer. Foto: Oslo Politidistrikt

Dette året har vært preget av et dystert nyhetsbilde, men også en rekke mer kuriøse hendelser.

Med nyheter som stadig dukker opp i ulike kanaler og en verden som er i konstant endring, er det kanskje ikke rart at det er vanskelig å huske alt som skjer gjennom et år.

Frykt ikke.

Her har vi i tilfeldig rekkefølge samlet noen av de mer kuriøse, underlige hendelsene som skjedde i 2023.

Spionballonger

Tidlig i februar meldte myndighetene i USA at de overvåkte en kinesisk spionballong.

En talsperson fra Pentagon gikk ut og sa at hensikten med ballongene var å drive overvåking. Kina hevdet på sin side at dette var en værballong på avveie.

BALLONG: Denne ballongen ble skutt ned etter at USA mente den drev med overvåking. Foto: Larry Mayer / AP

Ballongen ble først observert i nordlige deler av USA. Bare noen timer senere, meldte nabolandet Canada at de også hadde observert en slik ballong. Det er ikke klart om det var samme ballong.

Noen dager senere ble det besluttet at ballongen skulle skytes ned.

Restene av ballongen ble plukket opp for å analysere restene. Kina hevdet at det var deres eiendom, og krevde å få det tilbakelevert. Men det nektet USA å gjøre.

Gigantbeslag hos Bama

Sammen med Tollvesenet gjorde politiet i år norgeshistorien største kokainbeslag.

I mars fant de 820 kilo kokain med en gateverdi på flere hundre millioner kroner.

Beslaget ble gjort på et av Bamas anlegg i Oslo. Det skulle vise seg å ikke være en enkelstående hendelse. To ganger senere ble det igjen gjort funn av store mengder kokain hos Bama.

BESLAG: Enorme mengder kokain ble funnet blant bananer. Foto: Oslo Politidistrikt

I april ble det funnet mellom 800 og 900 kilo kokain. Funnet ble gjort i en last med bananer.

I juli ble det igjen funnet flere hundre kilo kokain. Denne gangen var beslaget på rundt 600 kilo.

De to siste gangene er det bekreftet at funnet ble gjort av en ansatt ved Bamas lager.

Spiste banan til 1,2 millioner

Kunstverket «Comedian» i Sør-Koreas museum Leeum ble i mai kjent for noe annet enn det kunstneren kanskje håpet på.

Kunstverket består av en banan som henger på en hvit vegg ved hjelp av en gaffateip.

En sulten student som besøkte det nå verdenskjente kunstverket, tok ned bananen, spiste den, og hang opp skallet igjen på veggen.

NAM NAM: En banan til svimlende summer ble spist. Foto: Cindy Ord / AFP

Verket var verdt hele 1,2 millioner kroner.

– Eleven fortalte museet at han spiste den fordi han var sulten, har en talsperson for museet uttalt til CNN.

Skallet ble senere byttet ut med en fersk banan av museet. Bananen blir til vanlig byttet ut annenhver til hver tredje dag.

Over havet i hamsterhjul

I august måtte den amerikanske kystvakten rykke ut på et noe uvanlig oppdrag. Utenfor kysten av Georgia fant man det som ble beskrevet som et gigantisk flytende hamsterhjul.

Inni var det en mann som hadde planer om å krysse havet fra Florida til London.

HAMSTERHJUL?: En mann ville krysse Atlanterhavet i denne. Foto: Flager Sheriffs Office

70 nautiske mil utenfor Georgia var det så høye bølger at kystvakten beordret mannen til å stanse av hensyn til egen sikkerhet.

Mannen nektet. Han hadde med seg en kniv, og truet med å skade seg selv dersom de tvang han til å stoppe.

Det gikk hele tre dager før de klarte å stanse mannen.

Rottemannen

Bergen fikk tidligere i år et stort problem med rotter som levde det gode liv i byen.

Dette førte til at byrådet så seg nødt til å ta tak og satt i gang en plan for å få bukt med rottene.

ROTTEGRAVER? I en park i Bergen sentrum har det dukket noe som kan ligne på små graver. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Ikke alle var like fornøyd med dette. Mannen bak Instagram-kontoen «Rottebyen» gikk rundt i gatene for å sabotere fellene som var satt ut.

– Det er et kunstprosjekt, en slags «performance». Tanken er bare å gi rottene en stemme, sa han til TV 2.

Mannen, som vil være anonym, sa han håpet på å skape debatt og at Bergen ikke skulle akseptere avgjørelsen om å drepe byens rotter.

Taylor Swift-reporter

Lokalavisen The Tennessean og USA Today skapte i september overskrifter verden over etter en noe uvanlig stillingsannonse.

KNALLÅR: Popdronningen Taylor Swift har hatt et år fylt med flere oppturer. Her fra premieren på filmen hennes Taylor Swift: The Eras Tour. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

De søkte nemlig etter en journalist som utelukkende skulle dekke popstjernen Taylor Swift (33).

De ønsket blant annet å dekke den musikalske og kulturelle innvirkningen til artisten.

Valget landet til slutt på Bryan West, ifølge Variety. 35-åringen flyttet til Nashville og er nå klar for en litt annerledes jobbhverdag enn de fleste.

Hank the Tank «arrestert»

Helt siden 2022 har en svartbjørn gått rundt i Lake Tahoe i California. Hunnbjørnen har brutt seg inn i flere hus i området på jakt etter noe å spise.

Etter en DNA test ble det klart at bjørnen sto bak minst 21 innbrudd.

Selv om det kan virke skremmende å få en bjørn på over 200 kilo inn i huset, elsket internett det. Bjørnen ble først antatt å være en mann, og fikk kallenavnet Hank the Tank, på grunn av størrelsen sin.

Senere ble det klart at det var en binne, altså en jente.

KRIMINELL: Hank sine handlinger fikk konsekvenser til slutt. Foto: Bear League

En representant for en California-basert viltredningstjeneste har forklart at bjørnen ikke kan ha blitt så tykk av å spise vanlig bjørnemat. Bjørnen må derfor ha blitt særdeles glad i menneskemat, som kan forklare innbruddene.

– Hun bare sitter der og spiser, sa representanten ifølge The Guardian.

Den dårlige oppførselen førte til at hun ble bedøvet og flyttet til et reservat sør i Colorado.

Ugjerningen kan ha fått konsekvenser for bjørnens tre barn, som man nå vurderer å flytte til en annen park for bedre oppdragelse.

Rødvins-elv

Er du glad i rødvin, var du kanskje litt misunnelig på innbyggerne i den portugisiske byen Levira. I september rant det 2,2 millioner liter med rødvin gjennom gatene, etter at to beholdere eksploderte.

Flere bilder og videoer på sosiale medier viste en rødvins-elv i gatene.

Eierne av Destilaria Levira gikk ut på Facebook og beklaget hendelsen.

– Selv om det ikke ble noen store skader som følge av ulykken, vil vi si unnskyld for skadene generelt i Levira.

Den første tanken kollapset som følge av svak konstruksjon. Den andre ga etter da den ble truffet av den første.

Hevdet å være Madeleine McCann

Julia Wandelt (21) skapte store overskrifter verden over i februar.

Hun mente selv at hun kunne være Madeleine McCann, som forsvant under en familieferie i Portugal i 2007.

Siden har det vært et mysterium hvor den britiske jenta ble av. Under brukernavnet @iammadeleinemccann la Wandelt frem flere argumenter for hvorfor hun trodde hun var McCann.

SA HUN VAR MADELEINE: Polske Julia Wandelt (t.h.) hevdet lenge å være Madeleine McCann. Foto: AFP / Instagram

Det ble tatt en DNA-test av Wandelt. Hun hevdet selv at foreldrene til McCann gikk med på dette, noe som ikke er bekreftet fra andre enn Wandelt selv.

Noen uker senere ble resultatet klart. Det viste seg at hun ikke kunne være den forsvunne jenta. Det ble derimot klart at hun var 100 prosent polsk.



Verdens lengste cruisetur startet

I 2021 lanserte den delvis norske cruisegiganten Royal Caribbean det de kaller for den ultimate verdensturneen.

I løpet av 274 netter vil cruiseselskapet ta deg gjennom sju kontinenter, 65 land og 11 av verdens underverker. Dette er verdens lengste cruisetur noensinne.

Ifølge Business Insider koster hele turen 60.000 amerikanske dollar, eller cirka 606.377 norske kroner.

LANG TUR: Det er båten Serenade of the seas som har lagt ut på verdens lengste cruisetur. Foto: Dustin Safranek / AP

Den 10. desember i år la skipet fra kai i Miami, Florida i USA.

På sosiale medier florerer det av videoer fra folk om bord i den gigantiske båten. NBC News skriver at emneknakken #UltimateWorldCruise har mer enn 54.8 millioner visninger på TikTok.

Flere av dem som har postet innlegg under denne emneknaggen spekulerer i om det vil bli noe dramatikk blant turistene.

Da denne artikkelen ble skrevet, 17 dager etter avgang, har det så langt vært en udramatisk ferd.