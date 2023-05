Ti til sykehus – mistenker kullosforgiftning

Minst tre personer har alvorlige symptomer på kullosforgiftning etter overnatting i telt. To har fremstått bevisstløse.

Har du bilder eller tips i saken? Kontakt TV 2s journalister her.

Et turfølge på ti personer er fraktet til sykehus i Stavanger som følge av symptomer på kullosforgiftning.

Tre personer har alvorlige symptomer.

– To av dem fremstod bevisstløse. Ellers har det vært kvalme og pustebesvær. Det var dårlig allmenn tilstand på flere av dem, sier operasjonsleder ved politiet i Sør-Vest, Victor Fenne-Jensen, til TV 2.

Det var klokken 03:45 natt til torsdag at politiet ble varslet om hendelsen som skjedde ved Tengesdalsvatnet i Sandnes. Et turfølge på ti personer hadde sovet i telt da det plutselig skal ha gått galt.

Politiet opplyser at personene har sovet i ett felles telt, og at det har stått en kullgrill inne i teltet. Politiets hypotese er at kullgrillen skal ha avgitt kullos.

– Tre personer hadde alvorlige symptomer på forgiftning, og de resterende syv hadde alt fra å fremstå som symptomfrie til å ha varierende gard av symptomer. Alle ti er fraktet til sykehus i Stavanger, sier operasjonslederen.

Det er både barn og voksne med i turfølget som består av to eller tre familier. Alderen på de involverte er fra ti år til 40-årene.

Personene med alvorlige symptomer er voksne.

Det vil bli tatt blodprøver av samtlige for å få svar på om det er snakk om kullosforgiftning.

– Det er ikke mistanke om noe straffbart per nå, sier Fenne-Jensen til TV 2.

Ifølge Helse Norge er Karbonmonoksid, eller kullos, en giftig gass uten farge eller lukt. Kullos dannes ved ufullstendig forbrenning, som vil si forbrenning av materiale der det er begrenset tilgang på oksygen.