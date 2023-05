Ti til sykehus etter mistenkt kullosforgiftning på telttur: Alle lettere skadd

TELT: Det var slått opp flere telt ved Tengesdalsvatnet torsdag morgen, som er et populært tur- og badeområde. Foto: Kristian Myhre/TV2

Et turfølge på ti personer er fraktet til universitetssykehuset i Stavanger som følge av symptomer på kullosforgiftning.

Torsdag formiddag opplyser sykehuset i en pressemelding at alle er lettere skadd.

– Pasientene det gjelder er seks voksne og fire barn. Disse er fortsatt til observasjon på sykehuset, heter det i meldingen.



Det er både barn og voksne med i turfølget som består av flere familier.



– Da de forlot stedet var det tre av dem som ble betegnet som alvorlig skadd og derav to muligens kritisk, sier Runar Heggen, innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Innsatsleder Runar Heggen. Foto: Kristian Myhre/TV 2

– En person var også bevisstløs da nødetatene kom til stede. Det var mye ressurser fra helse og andre nødetater på stedet.



Like før klokken 10 torsdag morgen opplyser politiet at de fremdeles ikke vet noe mer om helsetilstanden til de involverte.

Fikk ikke puste

Ifølge Heggen fikk politiet opplysninger på stedet om at kullgrillen hadde vært inne i teltet.

– Da er det naturlig å tenke at det er en sammenheng, men vi har ikke konkludert enda, sier han.

Det var turfølget selv som ringte nødnummeret.

– De beskrev en situasjon hvor flere ikke fikk puste, sier innsatslederen.



Foto: Kristian Myhre/TV 2

– Dårlig allmenntilstand

Det var klokken 03:45 natt til torsdag at politiet ble varslet om hendelsen som skjedde ved Tengesdalsvatnet i Sandnes. Turfølget sov da det gikk galt. Flere har opplevd kvalme og pustebesvær, ifølge operasjonsleder ved politiet i Sør-Vest, Victor Fenne-Jensen.

– Det var dårlig allmenntilstand på flere av dem, sier Fenne-Jensen til TV 2.



Politiet opplyser at personene har sovet i ett felles telt, og at det har stått en kullgrill inne i teltet. Politiets hypotese er at kullgrillen skal ha avgitt kullos.

– Det er ikke mistanke om noe straffbart per nå, sier Fenne-Jensen til TV 2.



Ulike symptomer

– Tre personer hadde alvorlige symptomer på forgiftning, og de resterende syv hadde alt fra å fremstå som symptomfrie til å ha varierende gard av symptomer. Alle ti er fraktet til sykehus i Stavanger, sier operasjonslederen.



Det vil bli tatt blodprøver av samtlige for å få svar på om det er snakk om kullosforgiftning.

Ifølge Helse Norge er Karbonmonoksid, eller kullos, en giftig gass uten farge eller lukt. Kullos dannes ved ufullstendig forbrenning, som vil si forbrenning av materiale der det er begrenset tilgang på oksygen.