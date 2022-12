Ti juletips til deg med demens i familien

Over 100.000 nordmenn lever med demens. Disse krever omsorg, tilrettelegging, god tid og tålmodighet – spesielt nå rundt juletider.

Det finnes derimot flere hensyn man burde ta, men hvordan tilrettelegger man for sine kjære under adventstiden?

Det er ikke sikkert at folk med demens gjenkjenner familie, venner eller tradisjoner, men nå har ekspertene kommet med de beste tipsene i førjulstiden.

Demenslinjen

En av de som jobber med og har opplevd demens på nært hold, er Mina Gerhardsen (47). Hennes avdøde far, tidligere Arbeiderpartiet-politiker Rune Gerhardsen, hadde Alzheimers før han døde. Nå er hun generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

GENERALSEKTRETÆR: Mina Gerhardsen kommer med de beste tipsene sammen med Demenslinjen og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foto: God morgen Norge/TV 2

I foreningen har de en egen demenslinje, hvor man kan ringe inn for å få god hjelp. Generalsekretæren forteller at det er mange som henvender seg dit:

– Vi har flere tusen henvendelser i året, som er på telefon, chat, e-post og nå i tillegg på video-møter. Det er mange som ringer for å spørre om det kan være demens, når de har lagt merke til at en foreldres oppførsel har endret seg, forteller hun til God morgen Norge og fortsetter:

– Nå inn mot julen, er det to typer henvendelser. Det er de som ringer nå, og som lurer på hvordan de får en fin jul med tanke på hvor syke sine kjære er. Også har vi en del henvendelser etter jul, hvor noen folk har lagt merke til at oppførsel har endret seg.

Har du spørsmål knyttet til demens? Ta kontakt med Demenslinjen, og snakk med erfarne sykepleiere. Telefon: 23 12 00 40

Foreningens tips

Sammen med fagfolk har Gerhardsen samlet ti tips til hvordan jula kan bli så fin som mulig for både pårørende og den som er rammet av demens.

1. Legg gjerne inn rolige pauser i julefeiringen. Har man et ekstra rom, kan dette klargjøres slik at den med demens kan ta seg en liten lur ved behov.

2. Snakk sammen om følelser og forventninger knyttet til julefeiringen

Med litt planlegging og justering av forventningene kan det bli en god feiring, selv for de som er demente.

– Noe av det viktigste er å tenke litt enklere. Målet er ikke å få til julen som det alltid har vært, for det er vanskelig å få til når det er én som sliter med demens. Få til fine ting, ta det litt ned og kanskje ta en hyggelig lunsj med noen utvalgte.

– Spør den som har demens: «Hva er det som er viktig for deg?», «Hva er den viktigste maten?», «Hva er de viktigste tradisjonene, som vi også skal få til i år?». Ha den dialogen, men ha også den dialogen med resten av familien. Demens er sammensatt når det kommer til jul, fordi det er så mange minner, visjoner, lukter og smaker som kan gi fine stunder sammen.

– Også er det en sorg, for at ting ikke er som det pleier og at det ikke kommer til å bli sånn, igjen.

3. Involver den som har demens, velg aktiviteter som oppleves positivt og meningsfullt for dere alle.

Til tross for at det gjerne er tradisjoner familien følger, forklarer Gerhardsen at det kan være nyttig å gjøre endringer i disse:

– Det kan være klokt å gjøre endringer, for folk med demens blir ofte slitne. Hvis det er mye som skjer, så kan man bli stresset og sliten.

4. Selv om korttidshukommelsen er redusert, kan julen frembringe gode minner og være kilde til samtaler om fine opplevelser dere tidligere har hatt sammen.

5. Rent praktisk kan små juleselskaper være bedre enn store. Personen som har demens får færre personer å forholde seg til, og det er lettere å føle seg inkludert.

– Det kan bli veldig slitsomt, og man kan oppleve at den som har demens melder seg ut av samtalen, fordi det blir for mye. Det hjelper å heller være litt færre og ha kortere anledninger, fordi det er slitsomt å være dement. Rett og slett tilrettelegge for at det ikke er så mye som skjer, hjelper på at at det blir fint for alle.

SYKEHJEM: Mange velger å feire jul sammen på sykehjemmet, og tar familiefeiringen en annen dag. Foto: Frank May

6. Det kan være en god løsning å ha julemiddagen litt tidlig på dagen, når den som har demens er mest opplagt.

7. Mange velger å feire jul sammen på sykehjemmet på formiddagen og så fortsetter resten av familien feiringen hjemme på kvelden.

Mange har i tillegg langt fremskredende demens, som bor på sykehjem – ettersom de er for dårlige til å bo hjemme. Da må man nemlig tilrettelegge på en helt annen måte:

– Vi får en del telefoner om akkurat dette. Det er mange som føler på at de bør ta med mor eller far hjem til jul, og det er et godt ønske. Det er derimot ikke ofte en god løsning. De som bor på sykehjem trenger veldig mye omsorg, og det å bli flyttet på skaper mye stress, forteller hun og legger til:

– Det å ha veldig mange mennesker rundt deg er veldig slitsom hvis du er vant til et litt mer rolig sykehjems-liv. Det vi ofte råder til, er at man har en koselig samling på sykehjemmet.

8. Sykehjemmene har gode tradisjoner for en flott feiring på julaften. Ønsker om å feire sammen med familien kan eventuelt legges til andre dager i julen.

9. Snakk med den som har demens, familien og eventuelt personalet på sykehjemmet om hva som kan være den beste løsningen for julefeiringen.

10. Foreslå julegaver som den med demens kan ha glede og nytte av.

– Det som ofte er fint, er å ta tak i felles gode minner. Det kan være en boks med kaker med den oppskriften som familien alltid har brukt, men bilder også er fint. Man kan lage et album med gamle fotografier, så har du en gave du kan finne frem og snakke om lenge etterpå, foreslår Gerhardsen.