Threads slår verdensrekord: – Verden har aldri sett noe lignende

Den nye appen til Mark Zuckerberg opplevde enorm suksess like etter at den ble lansert for under en uke siden, og har på under én uke fått 100 millioner registrerte brukere.

– Verden har aldri sett noe tilsvarende, sier teknologiekspert Hans Petter Nygård Hansen til TV 2.



Threads minner mye om Elon Musk sin Twitter, som den siste tiden har fått svært mye kritikk på grunn av Musk sine nye begrensninger på hvor mange tweets en bruker kan få opp i løpet av en dag før man må betale.

– Ivrige brukere av Twitter har vært desperate etter et alternativ som følge av dette, sier Nygård Hansen.



NYE TWITTER: Teknologiekspert Hans Petter Nygård Hansen mener vi aldri har sett noe lignende. Foto: Ole Thmas Halvorsen / TV 2

Eksplodert

Ifølge Mark Zuckerberg fikk den nye appen 10 millioner brukere de første sju timene etter lansering.

– På en halv uke har appen fått 100 millioner brukere. Dette er en tredjedel av antall registrerte Twitter-brukere, sier teknologieksperten.

Den tidligere rekorden var ChatGPT lansert av OpenAI, som brukte to måneder på å runde 100 millioner brukere.

– På den tiden var det oppstandelse, men nå har denne nye appen klart det samme på under én uke, sier Nygård Hansen.



100 land har registrerte brukere på appen, inkludert Storbritannia. Men Meta og Zuckerberg sitter stille i båten når det kommer til EU.

– Dette er fordi de må tilpasse seg EUs-reglement før de kan lansere Threads i store deler av Europa, i en utgave som møter personvernreglene til EU.

Kommer trolig snart til Norge

– Vi vet dessverre ikke hvor lang tid det tar, men vi tror at Threads kommer til Norge om ikke altfor lenge, sier Tobias Judin, seksjonssjef i Datatilsynet, til TV 2.

Han understreker at Meta foreløpig ikke har sagt noe selv om hvorfor de venter med EU-lanseringen, men han tror også at de strenge personvernreglene i EU sannsynligvis er årsaken.

– Facebook og Instagram, som eies av Meta, er allerede tilgjengelige i Norge. Hva er egentlig forskjellen sett fra et personvernsperspektiv?

– Threads opererer ganske likt som Facebook og Instagram allerede gjør. Det kan hende de er forsiktige, gitt at Meta allerede er under hardt press fra tilsynsmyndighetene og domstolene, sier Judin.

PÅ KANT MED EU-LOVEN: Tobias Judin i Datatilsynet er skeptisk til Threads-laneringen. Foto: Ilja C. Hendel

På tirsdag i forrige uke, kun to dager før Threads-lanseringen, tapte Meta mot det tyske konkurransetilsynet i en personvernsak i EU-domstolen. Tyske myndigheter forbød nemlig Meta fra å samle inn informasjon om brukerne sine uten samtykke i 2019.



– EU-dommen viser egentlig at de ikke holder seg innenfor lovene, sier Judin.



– Metas generelle policy er at de samler inn informasjon om hva du gjør på tjenestene, hvilket innhold du ser på, hvem du snakker med, og så videre. Meta sporer brukerne på tvers av plattformene sine, og det samme skjer på andre nettsider som bruker koder fra Meta. Du får ikke noe valg, de bare gjør det, legger han til.



Twitter på vei i grøfta

Nygård Hansen i TV 2 spår en milliard Threads-brukere innen året er omme dersom de tilpasser seg EU sine personvernregler.

EU slipper neste vår en ny personvernforordning som vil gi veldig store bøter til teknologiselskapene ved brudd på personvernreglene.

Teknologieksperten mener at grunnen til at den nye appen har blitt så ekstremt populær skyldes begrensningene Musk har innført på Twitter.

TWITTER PÅ VEI NEI: På grunn av endringene til Musk har twitter-brukere sett etter nye alternativer. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Musk har sett seg tvunget til å utfordre Threads, som han mener er en kopi av Twitter, og har varslet et søksmål.



– Det er òg snakk om at de fysisk skal møtes og slåss, det kan bli verdens største kamp. Så det er mye PR rundt dette også, sier Nygård Hansen.

Overvåker deg

I 2012 kjøpte som kjent Zuckerberg opp både Instagram og WhatsApp, lenge før selskapet endret navn til Meta. Den nylige Threads-lanseringen er et nytt kapittel i den samme historien, ifølge Judin.

– Det at for eksempel Meta og Google kjøper opp konkurrenter for å samle inn mest mulig data om folk er en sentral problemstilling for Datatilsynet. Det ødelegger konkurranse, og kan skade personvernet, sier han.

Forretningsmodellen til Meta baserer seg nemlig på å selge annonser som er tilpasset til brukerne. Desto flere som bruker Meta sine tjenester, og jo mer Meta vet om dem, jo mer betalt kan de ta for annonsene.

– De har dermed masse insentiver for å overvåke deg, sier Judin.



Dette er også en felles praksis for andre aktører som for eksempel Google, Snapchat og TikTok, ifølge seksjonssjefen.

– Når de (Meta, red.anm.) skal stjele over brukere fra Twitter, da er det en anerkjennelse av at de vil stjele flere brukere over til sine plattformer, for å få mer informasjon til å mate algoritmene, legger han til.