Thorstvedt om Haalands vanskelige valg: – Kommer til å få kritikk!

Tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt mener vi forlanger for mye av fotballspillere. Og at Erling Braut Haaland har et vanskelig valg foran seg.

Utestengt

Denne uken har det stormet rundt Haalands langslagskamerat Mathias Normann. Han blir utestengt fra det norske landslaget fordi han vil spille for russiske Dimano Moskva. Thorstvedt støtter utestengelsen.

– Men det betyr ikke at det går an å ha en viss form for empati for en fyr som nå blir universelt hatet av et helt land. Og som kanskje har personlige ting som vi ikke vet om, som influerer dette valget, sier han.

Mathias Normann er utestengt fra landslaget på ubestemt tid. Foto: VEGARD GRØTT

Og Thorstvedt mener vi generelt sett stiller for høye krav til hva idrettssutøvere skal mene noe om.

– Ikke bare skal de være veldig gode i idretten sin, men i tillegg skal de omtrent være det perfekte mennesket som mener de rette tingene om de rette sakene. Da legger vi lista veldig høyt, sier han.

– Helt latterlig

Også Erling Braut Haaland har fått kritikk for klubbvalget sitt. For Manchester City er eid av et av sjeik Mansours selskaper. Han er milliardær, visestatsminister i De forente arabiske emirater og medlem av kongefamilien i Abu Dhabi.

– Jeg synes det er absurd at det skal kunne være en eierskapsmodell som gjør at russiske oligarker, thailandske forretningsmenn, amerikanske kapitalister og arabiske nasjoner skal kunne eie en engelsk fotballklubb. Jeg synes det er helt latterlig og det burde ikke sånn, sier Thorstvedt.

Emiratene står bak omfattende menneskerettighetsbrudd. Homofili er forbudt, kvinner som anmelder voldtekt straffes for utroskap og det er regelmessig tortur av fanger. De er også ansvarlige for krigsforbrytelser i Jemen og en systematisk blokade av nødhjelp som har utløst en av nåtidens største humanitære katastrofer.

Thorstvedt er gjest i denne ukens "Ærlig talt" på TV 2 Nyhetskanalen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Mathias Normann har brutt en norsk regel ved å dra til Russland å spille, han må ta konsekvensen av det. Men det er jo ingen regel som sier at du ikke kan spille på et lag som er eid av for eksempel et investeringsfond i Saudi Arabia. Da blir det opp til den enkelte å vurdere det. Og kanskje vi skulle ønske at alle var helt perfekte og hadde de rette meningene. Men sånn er det ikke, og jeg har ingen problemer med å forstå at Haaland har lyst til å spille for Manchester City, sier Thorstvedt.

Det vanskelige valget

Den tidligere landslagskeeperen sier han nå er spent på hva Haaland kommer til velge å si, når han blir spurt om dette.

– Det sitter en haug med norske journalister som bare venter til neste landskamp når Erling Braut Haaland må komme på pressekonferanse. Han kommer til å bli bombardert med disse spørsmålene. Og han skal manøvrere utrolig bra hvis han skal lande på beina her. For dette er et sabla minefelt, sier Thorstvedt.

Haaland er Manchester Citys nye superspiss. Foto: Jose Breton

Og han skjønner hvis Haaland velger å ikke svare.

– Jeg forstår godt hvis ikke Erling har lyst til å snakke om dette her, for han kommer til å få kritikk uansett. Så jeg er veldig spent på hva han kommer til å gjøre. Hvis han tør å utfordre egen arbeidsgiver er det kjempefint, men jeg synes det er å legge lista høyt hvis vi forventer at han skal gjøre det.

– Noen vil si at det er feigt å ikke svare på disse tingene, men jeg forstår godt om han ikke gjør det, sier Thorstvedt.

