Thor kastet seg i bilen da han fikk telefonen: – Et mareritt

Thor Selmer Hansen er gründer bak firmaet Thors, som produserer supper, gryter, drikker, pålegg og marinert løk på Toten.

Andre juledag så han verket sitt stå i flammer da det oppstod kraftig brann i fabrikklokalene hans på Lena i Østre Toten kommune.

– Det var helt forferdelig. Flammene stod opp over alt, sier Hansen til TV 2 om synet som møtte han.

FULL FYR: Det stod store flammer opp av bygningen. Foto: Politiet

– Går i vasken

Hansen leier lokalene på Lena, og ble oppringt av eieren andre juledag. Han hadde sett flammer fra bygningen.

– Jeg kastet meg i bilen. Nede der var det full fyr og fullt av brannvesen, sier Hansen.

Han omtaler det som et mareritt, men priser seg lykkelig for at det ikke var noen mennesker i lokalene da de tok fyr.

– Så en må summe seg og tenke framover, men jeg har mistet produksjonsapparatet mitt, sier han.

Nylig hadde Hansen fått gode nyheter om at firmaets plantebaserte supper hadde fått innpass i 120 nye butikker. I tillegg skulle han etter planen levere ti tonn mykstekt løk i nær fremtid.

– Det går i vasken, sier gründeren som har drevet firmaet på Lena siden 2011.

KONTROLL: Brannvesenet fikk etter hvert kontroll på brannen. De prioriterte innledningsvis å begrense spredningsfaren. Foto: Olav T. Hustad Wold/TV 2

Store ressurser

Hansen forteller at firmaet har fem-seks ansatte, og at det er for tidlig å slå fast hvordan brannen påvirker den videre driften.

– Nå er det brannvesenet som har ansvaret i natt, til de er sikre på at det ikke er fare på stedet. Så tar gårdeier over, også har jeg møte med gårdeier etter det, sier Hansen.

Det ble tilkalt ressurser fra både Vestre Toten og Gjøvik brannvesen i tillegg til Østre Toten, for å bistå med å få kontroll på brannen.

Like før klokken 18 opplyste brannvesenet til TV 2 at de begynte å få kontroll på spredningsfaren.

– Det er et gammelt trebygg som brenner. Det ligger i et forholdsvis stort kompleks med forskjellige bygninger, sa vaktleder Erik Johansen.

Klokken 22 er det kontroll på brannen, men etterslukking pågår fortsatt.