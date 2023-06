Thon Hotels snur etter flaggkritikk

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter nyheten om at Thon Hotels nektet å heise regnbueflagg på hotellene sine. Nå har de ombestemt seg.

Det viser en intern melding TV 2 har fått tilgang til.

Dette bekrefter også Ann Kristin Sletvold som er konserntillitsvalgt i hotellkjeden.



– Jeg er kjempeglad. Hotelledelsen får en stjerne i boken for at de har snudd i sitt standpunkt. Dette sender et helt annet signal, enn den beskjeden de gikk ut med i går, sier Sletvold til TV 2.

Tirsdag ettermiddag meldte TV 2 om at det har gått ut beskjed til ansatte i Thon Hotels om å ikke heise regnbueflagget.



Thon Hotels har tidligere sagt at ingen skal diskrimineres. De sa også at det å fremme likeverd, like muligheter og rettigheter er temaer konsernet deres arbeider med systematisk gjennom hele året.



– Vi har ikke heist regnbueflagg på flaggstengene våre fordi vi ønsker å være nøytrale, og at inkludering og mangfold skal favne alle, skrev konserndirektør Morten Thorvaldsen til TV 2.

I den interne meldingen TV 2 har fått tilgang til, skriver Thorvaldsen hvorfor de snur:

– Når medarbeidere og venner oppfatter at vi tar avstand fra verdiene vi står for, har vi undervurdert kraften av å ikke heise Pride-flagget, mens vi feirer mangfoldet. Derfor endrer vi beslutningen og heiser flagget.

Sier de feirer mangfoldet

Senere meldte Olav Thon Gruppen dette selv i en pressmelding. De skriver blant annet at mange har oppfattet deres avgjørelse om ikke å ha Pride-flagget på deres hoteller som at de ikke støtter Pride-markeringen.

– Det gjør vi absolutt. Mangfold, inkludering og toleranse er en forutsetning for vår virksomhet og drift. Vi håper og gleder oss til folk tar til gatene og markerer Pride også i år, det skal mange av våre ansatte gjøre. Vi vil også vise vår støtte i sosiale medier og på hotellene våre, skriver Thorvaldsen i pressemeldingen.

FLAGGER: Kort tid etter nyheten kom, har Thon Hotel Oslo Airport har allerede heist flagget igjen etter forbudet. Foto: Olav Thon Gruppen

Kraftige reaksjoner



Hotellkjeden har blitt møtt med både hyllest og kritikk for beslutningen om å ikke flagge.

– Jeg ble rett og slett sjokkert da jeg så at Thon-kjeden forbyr hotellene å reise regnbueflagget, sa fellesforbundets leder, Jørn Eggum til TV 2.

Også flere kjendiser viste sin misnøye med hotelledelsens beslutning og maner til boikott.

Blant annet TV 2-profil Niklas Baarli.

«Aldri mer Thon Hotels! Stadig flere grunner til å velge Strawberry og andre aktivt inkluderende hotell», skriver Baarli på Twitter.

Aldri mer @ThonHotels ! Stadig flere grunner til å velge Strawberry og andre aktivt inkluderende hotell. — Apeks x Baarli (@niklasbaarli) June 7, 2023

Jan Thomas skriver på sin Instagram-profil at han er dypt skuffet over Thon Hotels.

«Da er det dessverre nok en gang på tide å bruke stemmen sin. Jeg klarer ikke å holde tilbake, jeg er så dypt skuffet.»

Han skriver videre at han håper på at hotellkjeden snur.

«Gå en ny runde på denne avgjørelsen. Det er ingen skam å snu, det gir respekt. Men mens vi venter på en klok revurdering, setter jeg sjøbein og boikotter fra i dag alle hotellene med deres logo.»