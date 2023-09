Thea Olsen slutter i Danske Bank

– I løpet av de årene jeg har vært i Danske Bank har det skjedd enormt mye i økonomien. Det har vært to krevende og spennende år.



Det sier forbrukerøkonom Thea Olsen til TV 2.

Etter to år i Danske Bank, er hun klar for nye utfordringer. Nå går hun til Handelsbanken.

– Jeg oppfatter Handelsbanken som en utfordrer med høye ambisjoner i det norske bankmarkedet. I tillegg er banken kjent for å ha svært fornøyde kunder. Det kommer ikke av seg selv, så jeg føler meg heldig som nå får denne rollen, sier Olsen.

Slutter med private kunder

Det var i juni at det ble kjent at Danske Bank forlater det norske privatmarkedet. Dette er også noe av grunnen til at Olsen har byttet jobb.

– Det er en tid for alt. Dette var en fantastisk mulighet jeg ikke kunne si nei til. Samtidig er det naturlig at alle i en bedrift vil kjenne på en form for usikkerhet når det gjøres justeringer. Det har jeg også gjort, sier hun.

Den nye hverdagen blir ganske lik. Olsen får nemlig den samme rollen i Handelsbanken.

– Det er veldig spennende at jeg kan fortsette jobben som forbrukerøkonom, sier hun.

Forbrukerøkonomen forteller at den viktigste oppgaven hun har, er å bidra til økonomisk trygghet.

– Denne rollen handler om å formidle budskapene på en slik måte at så mange som mulig forstår. Enkelt språk har vært en av mine kjepphester, og med gode råd kan jeg, sammen med Handelsbanken, gjøre folk bedre rustet til det som kommer, sier hun.

– Gleder oss

Sjefstrateg Halfdan F. Grangård ser fram til å få med Olsen på laget.

Han forteller at banken har som mål å vokse vesentlig i det norske privatmarkedet – og synes mer.

– Inn i dette vil Thea spille en viktig rolle med å formidle økonomikunnskap og råd til privatkundene våre. Hun har vist hvor dyktig hun er på nettopp dette, så vi gleder oss, sier Grangård.

Olsen begynner i Handelsbanken i januar. Hun legger ikke skjul på at det blir leit å forlate Danske Bank.

– Det har vært en svært god arbeidsplass. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden, men det var det virkelig i Danske Bank. Menneskene, lagfølelsen og villigheten til å dele kompetanse har vært helt unik, så det kommer jeg selvsagt til å savne stort.

For ordens skyld: Thea Olsen jobbet tidligere som reporter og programleder i TV 2.