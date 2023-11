Thea (34) har «fryst tiden»: – Ikke tabu

I en fryser i Oslo, med temperaturer ned mot 200 minusgrader, ligger 17 av Thea Heber Bjørndal Iversens egg.

Hvis alt går etter planen skal hun aldri bruke dem. Men det å vite at de ligger der gir henne ro og trygghet.

– Det blir litt som en forsikring. Jeg har på en måte fryst tiden, sier Iversen.



OPPBEVARES: Når man fryser ned egg, hentes det ut ubefruktede egg fra eggstokkene til kvinnen, som fryses ned og oppbevares til senere bruk. Foto: Frank Lervik / TV 2

Rett før koronapandemien brøt ut og Norge stengte ned, ble hun singel. Iversen var da 30 år og begynte for alvor å tenke på fremtiden og ønske om å få barn.

Etter nøye undersøkelser og gode samtaler med venner og familie bestemte hun seg for å fryse ned eggene sine på slutten av 2022.

Selv om det bare er to år siden dette ble lovlig i Norge, har etterspørselen eksplodert.

– Verdt prisen

Tall fra Helsedirektoratet viser at 212 kvinner valgte å fryse ned eggene sine i 2022. Det er ny rekord, for andre år på rad.



Det overrasker ikke 34-åringen.

– Det er mange flere single nå, og det har nylig vært en pandemi hvor man ikke kunne møte folk på samme måte, sier Iversen.



BIOLOGISK KLOKKE: Iversen hadde lyst til å bremse den biologiske klokken ved å fryse ned egg, mens hun fortsatt var ung. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

For henne har valget gitt henne mer ro til å date, bli kjent med folk og bruke tid på å finne noen hun virkelig vil ha barn med.

Eggene kan ligge fryst til kvinner fyller 46 år. Uavhengig av om Iversen ender opp med å bruke eggene, mener hun det har vært en god investering å fryse ned egg.

– Dette er et privat tilbud som koster mye penger, men for meg var det verdt det, sier Iversen.

Hun har brukt rundt 110.000 kroner på to egguttak, og har hele tiden vært åpen om prosessen hun har vært gjennom.

Etter at Iversen frøs ned eggene sine, fortalte hun avgjørelsen på God Morgen Norge.

– Det er mange som har sendt melding og sagt at de vurderer det samme. Jeg opplever at det ikke er noe tabu rundt det, sier Iversen.

STRÅ: De nedfrosne eggene legges i tynne strå og lagres i flytende nitrogen eller nitrogendamp. Foto: Frank Lervik / TV 2

Kraftig økning

Fra 1. juli 2020 fikk kvinner lov til å fryse ned ubefruktede egg i Norge uten å ha en medisinsk grunn til å frykte for fruktbarheten.

Det første halvåret valgte 21 kvinner å benytte seg av tjenesten. I 2021 og 2022 økte andelen kraftig til henholdsvis 174 og 212.

– Jeg hadde nesten forventet en enda kraftigere økning, sier Kristin Engh Førde til TV 2.

Hun er postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO og har forsket på kvinner som ønsker å fryse ned egg i Norge.

Tidligere måtte kvinner som ønsket dette reise til utlandet. At tjenesten ble så lett tilgjengelig i Norge, øker etterspørselen, mener Førde.

– Det er rimelig å anta at interessen for denne tjenesten vil fortsette å øke. At eggene ligger fryst på en klinikk i eget land, gjør det nok også lettere å forestille seg av at man kan benytte seg av eggene senere, sier hun.

INDUSTRI: Forsker Kristin Engh Førde tror markedet for nedfrysning av egg vil fortsette å vokse. Foto: UiO

At økningen i Norge ikke er mer eksplosiv, har Førde likevel ikke vanskelig med å forstå.

Ujevn maktbalanse

Da Førde intervjuet kvinner som vurderte å fryse ned egg, fortalte mange at de ikke hadde rukket å få orden på kjærlighetslivet slik de håpet.

– De er kanskje 35 år og single med et ønske om å få barn. Å date og finne en partner tidsnok blir veldig krevende, sier hun.

I tillegg fortalte flere at de var redde for å bli «den desperate damen som har det travelt», eller at de må ta til takke med en partner som de føler egentlig ikke er god nok, forteller Førde.

Ifølge forskeren opplever mange at det er ujevn maktbalanse mellom kvinner og menn i midten av 30-årene, hvor kvinner ønsker å få barn, mens menn vil vente.

– Å fryse ned egg gir kvinner følelsen av at noe tidspresset blir borte, slik at de kan slappe mer av og stille de samme kravene til en partner.

Saftig prislapp

Førde tror det er flere årsaker til at andelen norske kvinner som fryser ned egg ikke har eksplodert.

For det første peker hun på at tjenesten i realiteten har begrenset effekt på fertiliteten.

– Eggene må være av god kvalitet og fryses ned før fruktbarheten synker drastisk. For kvinner som har en partner, og så ryker forholdet når man begynner å nærme seg 40, kan det allerede være for sent, sier hun.

Tall fra utlandet viser at bare mellom sju og seksten prosent ender opp med å bruke eggene sine, ifølge Førde.



Et annet stort hinder for kvinner er prislappen. Å fryse ned egg gjøres hos private tilbydere og det gis ingen statlig støtte.

Ofte må kvinner regne med å betale 100.000 kroner.

– Nedfrysing av egg ble kanskje i utgangspunktet markedsført som at man stoppet den biologiske klokken, men dette er ikke en magisk løsning. Det er dyrt og har realiteten nokså lav effekt på fruktbarheten, sier Førde.