Thea (18) ble evakuert: – Det var skummelt i starten

I Ullensvang kommune er alle nødetater i full sving med evakuering etter at det har gått to sørperas i kommunen.

– Alle på Nordnes skal evakueres om mulig, skriver kommunen i en pressemelding.

Ordfører Roald Aga Haug sier til TV 2 at de får mange henvendelser.

RAS: Det har gått flere ras på Vestlandet, noe som har gjort at veier er stengt. Foto: TV 2 tipser

– Situasjonen er ganske ille. Det er egentlig bare to veier ut av kommunen som det går an å bruke nå. Det er stadig vurderinger om veier blir stengte.

– Vi har en situasjon der folk verken kommer seg verken nord- eller sørover og vi må evakuere enkelte husstander. Vi gjør en jobb nå for å sikre at vi har brannmannskap, folk fra teknisk sektor, politi og helsevesen, som gjør at vi har god beredskap i kommunen. Vi har mange hendelser nå.

Aga Haug sier at han ikke har oversikt over hvor mange som blir evakuert, men forteller at det dreier seg om et titalls antall boliger.

Gravemaskinfører tatt av ras

En av de som er evakuert er 18 år gamle Thea Lauritsen Førde. Hun er bosatt på Måge, som er et lite sted i Sørfjorden i Ullensvang kommune.

Hun forteller at uværet begynte rundt klokken tre i ettermiddag.

– Da la jeg på rommet og hørte at det bråkte veldig i fjellet. Men jeg tenkte ikke noe særlig over det, fordi det er ganske vanlig her.

– Men da jeg så ut av vinduet så kunne jeg se at elven hadde blitt ganske stor og hadde tatt med seg mye trær, sier hun.

Lauritsen Førde snakket først med Bergens Tidende.

Til TV 2 forteller hun at hun kunne se to ras som gikk forbi huset hennes med bare noen minutters mellomrom.

– Før det første raset gikk så kom det en gravemaskin til området for å begynne å lage plass til elven. Men da kom det første raset og tok med seg gravemaskinen og mannen inni. Men han kom seg heldigvis raskt ut.

– Nordlandslefsa er med!

Beskjeden om at de ble evakuert kom fra politiet.

– De ringte til pappa og sa vi ble evakuert. Først så var det snakk om at vi skulle bli fraktet vekk med helikopter, men da det kom så bare flydde det igjen, sier Lauritsen Førde.

Hun forteller at de måtte få ned i en skog på nedsiden av raset ved hjelp av brannvesenet. Her skal de bli kjørt videre til Utne, hvor de må bli de neste dagene.

STENGT: Det er flere stengte veier i området. Foto: Skjermdump / Vegvesenet

– Først var det skummelt, men nå går det greit. Det virker som at det har roet seg litt, selv om det kan starte opp igjen.

Da TV 2 tok kontakt med Lauritsen Førde satt hun sammen med familien i en bil som skulle frakte de til hotellet de skal bo på fremover.

Selv fikk ikke 18-åringen med seg alt det hun trenger, men faren mener de har fått det aller viktigste med.

– Nordlanslefsen er med!