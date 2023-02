«The Sims»-oppdatering skaper reaksjoner

Siden den første utgaven av The Sims ble lansert for over 20 år siden har folk verden over lagt sin elsk på spillet.

I korte trekk handler spillet om å skape og kontrollere virtuelle individer og man kan gjøre en rekke valg for hvordan de skal leve livene sine.

Man kan blant annet få «simmene »til å drepe, stjele og ligge med hverandre.

Nå har enda flere oppdateringer kommet på banen. Den nye oppdateringer skaper blandede reaksjoner blant brukerne.

Boikott

Endringene i The Sims 4 går ut på at man nå får muligheten til å gi «simmene» brystkirurgiske arr. Det kan for eksempel brukes hvis man har en karakter som er transkjønnet og har fått fjernet brystene.

Man kan også kle på karakterene en såkalt binder, som brukes til å flate ut brystene.

The Gamer omtaler de nye oppdateringene som «en milepæl». Men det er det ikke alle som er enige i.

– Jeg som akkurat vurderte å kjøpe spillet til min syv år gamle datter. Det kommer ikke til å skje, lol', skriver en bruker på Twitter.

– Nei takk! Det blir for vilt, sier er annen, mens en tredje oppfordrer til boikott av spillet.

Ekstrabladet har også omtalt denne saken.

Får støtte

På en annen side er det også flere som hyller oppdateringen.

– Nå får jeg endelig se meg selv i spillet, skriver en bruker på Twitter.

– Det er så kult. Så glad for at mer representasjon blir inkludert i dette spillet, skriver en annen.

En annen bruker twittret at oppdateringen presset frem tårene.

– Jeg er ikke-binær og dette varmet hjertet mitt.

I tillegg til operasjonsår og binders har The Sims i den nyeste utgaven også lagt til høreapparat og glukosemålere.