Terrorsiktet hadde samme våpen som Matapour

En av mennene som er pågrepet og siktet for terror etter masseskytingen i Oslo, ble i 2017 pågrepet med samme type våpen som det Zaniar Matapour (43) brukte under angrepet.

ÅSTEDET: To personer ble drept utenfor Per på hjørnet natt til 25. juni. Gjerningsmannen hadde med seg skytevåpenet bagen på dette bildet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det får TV 2 opplyst.

Den terrorsiktede mannen er en 35 år gammel norsk-pakistaner bosatt i Oslo. Han ble, i likhet med en mann i 40-årene, pågrepet av politiet søndag.

35-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, har ikke besvart TV 2s henvendelser.



Politiet opplyser imidlertid at han samtykker til varetektsfengsling.

Hadde flere våpen

TV 2 er kjent med at mannen er domfelt to ganger tidligere.

Den første dommen kom i 2010, da han fikk 30 dager betinget fengsel blant annet for bruk av falske pengesedler. I samme sakskompleks ble også en av Oslos mest kjente kriminelle dømt.

SIKTET: Både Zaniar Matapour (43) og Arfan Bhatti (45) er siktet i saken fra tidligere. Søndag ble ytterligere to personer siktet. Foto: Privat / NTB

Syv år senere, i mai 2017, ble han pågrepet for grov ulovlig befatning med skytevåpen. 35-åringen satt varetektsfengslet i flere måneder og ble til slutt dømt til seks måneders fengsel, hvorav to måneder ble gjort betinget.

Årsaken var at han hadde oppbevart en maskinpistol av typen MP40 og tre pistoler av typen Tihaca.

MP40 er, som TV 2 tidligere har fått opplyst, det samme våpenet som Matapour brukte under skytingen i Oslo i sommer.

På folkemunne kalles denne maskinpistolen Schmeisser og var hyppig brukt av tyskerne under den andre verdenskrig.

Den 35 år gamle mannen tilstod å ha oppbevart våpnene ulovlig, men ønsket ikke i retten å si noe om hvorfor han hadde dem.

Politiet har kalt inn

Det var natt til lørdag den 25. juni i sommer at Matapour skjøt vilt rundt seg og drepte to personer ved utestedet Per på hjørnet.

I tillegg ble 21 personer skadet under angrepet. Politiet mener nå at hypotesen om at dette var en terrorhandling er styrket.

Oslo politidistrikt har kalt inn til en pressekonferanse mandag klokken 13.

I slutten av forrige uke ble den kjente islamisten Arfan Bhatti (45) internasjonalt etterlyst og siktet for medvirkning til en terrorhandling.

Bhatti nekter enhver befatning med saken.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække er inhabil i saker om Arfan Bhatti. Nyhetssjef Fredrik Kirkevold har ansvar for dekningen.