Terrordømt Krekar-venn pågrepet – Italia vil ha ham utlevert

Pågripelsen skjedde torsdag, forteller kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2.

– PST pågrep ham i går på bakgrunn av en italiensk utleveringsbegjæring. Han fremstilles for fengsling i dag, for at retten skal kunne ta stilling til om vilkårene for utlevering er til stede, sier Hugubakken.

Italienske myndigheter mener han i en periode var terrordømte Mulla Krekars høyre hånd. Da Krekar ble dømt, sendte norske myndigheter ham til Italia for soning av dommen.



DØMT: Mulla Krekar, her i Oslo tingrett i 2016 da han ble besluttet utlevert, ledet ifølge italienske myndigheter terrornettverket Rawti Shax. Der hadde den nå pågrepne mannen angivelig en sentral rolle. Foto: Lise Åserud / NTB

Mannen i 40-årene ble ikke pågrepet, ettersom han hadde norsk statsborgerskap og Norge ikke utleverer egne borgere. Han har i mange år vært bosatt på Østlandet.

I 2019 ble mannen imidlertid fratatt sitt norske statsborgerskap. Han hadde fått passet mens han var under etterforskning for terror i Italia, kom det senere frem.

Den terrordømte mannen ble fredag ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

AVGJØR SAKEN: Det er Oslo tingrett som skal finne ut om Mulla Krekar kan sitte varetektsfengslet mens det avgjøres om han skal utleveres. Foto: Jil Yngland / NTB

Mannens forsvarer, advokat Georg Schjerven Hansen, ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Krekar ble dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging i Italia i 2019.

I 2020 forsøkte den nå pågrepne mannen å reise til Italia for å følge ankesaken mot Krekar. Han fikk imidlertid ikke visum, ifølge NRK.