Tenåring skutt – fire pågrepet

STORE RESSURSER: Politiet rykket ut med store ressurser etter at en tenåringsgutt ble skutt på Bryn i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En tenåring ble mandag funnet skadet på Bryn i Oslo. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadet – etter å ha blitt skutt.



– Vi anser dette som et oppgjør mellom personer som kjenner hverandre, sier innsatsleder Erik Hestvik på stedet til TV 2.

Den skadede er en mann i slutten av tenårene.

Politiet har bekreftet at han ble skutt, etter å tidligere ha omtalt skadene som «mulige skuddskader».



Fire pågrepet

Natt til tirsdag opplyser politiet at fire personer er pågrepet etter hendelsen.

MANGE UNIFORMER: Det er store politiressurser på stedet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– De er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk etter at denne unge mannen ble skutt inne i et næringslokale, sier krimleder Kjersti Myhre til TV 2.

De siktede har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer, ifølge NRK.

– Etterforskningen har pågått for fullt i natt, og vi fortsetter gjennom dagen og de neste dagene. Vil holde trykket oppe, sier Myhre.



Helikopterjakt

Politiet opplyste om hendelsen klokken 20.09 mandag kveld, og rykket til stedet med store ressurser.

PÅ BAKKEN OG I LUFTA: Det er både søk med hund og helikopter i området. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi jobber med å innhente vitneopplysninger, kameraovervåking i området, samt lokalisering av åstedet, opplyste politiet.

Det ble også satt i gang søk med ressurser i luften og på bakken. TV 2s reporter på stedet observerte hundepatruljer på stedet.

– Det fremstår som at noe har skjedd innendørs, men vi har også opplysninger om at det har vært aktivitet utendørs, sa innsatsleder Hestvik.

SPERRINGER: Politiet har sperret av utenfor og på innsiden av et bygg. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi er interessert i å komme i kontakt med vitner som har sett to mørkkledde personer forlate området rundt Tvetenveien 32 rett før klokken 20.00 i kveld.



Den aktuelle adressen er et kontorbygg, hvor flere ulike firmaer er registrert.

– Det er arbeid på utsiden av adressen og det er arbeid på innsiden. Det vil fortsette med operative tiltak utover kvelden.