Telt-mysteriet: – Skikkelig, skikkelig uggent

REAKSJONER: Flere reagerer etter at det ble funnet en død person i et telt i et skogholt i ved Sandsli utenfor Bergen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Inne i skogholtet på Sandsli tirsdag formiddag, ligger det som er igjen av spor og rester fra teltet.

Derfra kan man se både turgåere og bybane passere mellom kvistene fra trærne.

TYDELIGE SPOR: Det er tydelige spor etter teltplassen der en person ble funnet død søndag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Skogholtet ligger nemlig bare rundt 50 meter fra den folksomme turstien.

BEFOLKET: Teltet med den døde ble funnet i område tett opptil der det ofte ferdes folk. Foto: Illustrasjon: Magnus Torsvoll Midthun

Flere som bor i nærheten lurer nå på hvordan dette kunne skje i et område med så mye trafikk og mennesker til enhver tid.

Går forbi hver dag

Christina Krey bruker turstien daglig med hundene sine, og ble redd da hun hørte om hendelsen like ved.

– Jeg går forbi her hver dag. Tenk om det var jeg som fant personen.

BOR I OMRÅDET: Christina Krey på tur med hundene sine på Sandsli. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Hun har ikke bodd på Sandsli lenge, men har lagt merke til at det er et populært og travelt område.

– Det er et familieområde, og veldig mange små barn som går og sykler forbi her. Det er mye eldre også, forteller Krey.

For henne var dette både skummelt og overraskende. Hun har heller ikke opplevd at det er mye kriminalitet i området.

At det er såpass nært turstien sjokkerer flere turgåere.

– Jeg kjenner det er litt vondt i magen, fordi det er så nært der jeg bor, sier Krey.

Skole- og barnehagevei

I tillegg forteller Krey at det er flere barnehager og skoler i nærområdet. Barn og ungdom bruker turstiene til og fra skoler og barnehager.

– Tenk om et barn hadde funnet personen. Det er skikkelig, skikkelig uggent.

SKOLEVEI: Barn og unge bruker turstien som skolevei daglig. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Krey er ikke alene om reaksjonene og spørsmålene hun sitter igjen med.

Også Miriam Larsen bruker den samme turstien ofte. Hun synes det er spesielt at ingen oppdaget personen på så lang tid.

– Det er veldig skremmende. Når det er så nært turstien begynner man å lure litt. Jeg synes det er trist at personen kan ha ligget der så lenge, sier hun.

Larsen beskriver turområdet som allsidig, og at det blir brukt til tur, trening, og at det er et badeområde like ved.

TURGÅER: Miriam Larsen synes det hele er veldig spesielt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Funnet av to kvinner

Søndag ble en person funnet død i et telt, i det populære turområdet i Bergen.

Ifølge politiet ble personen funnet av to kvinner, som drev trening av redningshunder.

Den ene hunden skal ha reagert på et telt. Da den ene kvinnen åpnet teltet og så inn, fant hun levninger av et menneske.

LIGGEUNDERLAG: I skogholtet er det tydelige skader på liggeunderlaget. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Ligget lenge

Mandag bekreftet sjef Ronny Øvrebotten ved Bergen sør politistasjon til BT at personen kan ha ligget i teltet i ett år.

Politiadvokat Eli Andrea Skaar i Vest politidistrikt til TV 2 at det kan være snakk om mer enn tolv måneder.

– Det er nok minst ett år. Liket bar tydelig preg av å ha ligget der lenge, sier Skaar.

Ifølge politiadvokaten var liket i en slik tilstand at det ikke var mulig å verken bedømme kjønn, alder eller dødsårsak.

RESTER: Det ligger fortsatt flere ulike rester ved teltplassen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– For tidlig å utelukke

Funn av pass og matvarer med utløpsdato gjør likevel at politiet har en formening av hvem avdøde kan være og hvor lenge vedkommende har ligget der.

Personen på passet er en norsk mann.

– Men siden vi ikke har fått bekreftet at dette faktisk er avdøde, kan vi ikke si noe om alder eller annen informasjon. Det kan gjøre at andre som savner noen kan få tanker, sier Skaar.

Personen på passet er ikke meldt savnet i politiet sine registre.

Avdøde er nå inne til obduksjon, og politiet venter vanligvis en foreløpig rapport innen to-tre dager.

– Ettersom det ikke er mulig å se hvordan vedkommende har dødd, er det for tidlig å utelukke noe kriminelt.

POPULÆR TURSTI: Folk som bor i området bruker turstien mye. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Dette er et populært turområde. Hvordan er det mulig at en person kan ligge død der i over ett år?

– Det lurer nok alle på, men vi har ikke noe svar på det, sier politiadvokaten.

Ifølge politiet lå teltet nær en skråning, på et sted det ikke er mulig å se fra turstien.