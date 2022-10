Telefonsamtalen kan ha reddet livet hennes

Kari Ulleland hadde bestemt seg for å droppe mammografitimen. Så ble hun overbevist av en fremmed kvinne på telefonen.

Se video av møtet mellom Kari og Inger lengre nede i saken!

I nesten 20 år har Kari Ulleland gått mammografi hvert andre år. Hver gang har hun fått den samme betryggende beskjed om at alt ser fint ut.

I februar fikk hun igjen brevet om at det var på tide å sjekke seg. Dette var den siste timen før Ulleland fylte 70 år og ikke lenger ville bli kalt inn til jevnlige kontroller.

– De hadde jo aldri oppdaget noe tidligere, så jeg tenkte at det ikke var så mye vits, sier Ulleland.

MAMMOGRAFI: Alle kvinner mellom 50 og 69 år får tilbud om mammografi annen hvert år. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun skulle egentlig reise på fjellet den dagen og bestemte seg for å ringe sykehuset for å avbestille timen.

Men samtalen med damen på sentralbordet fikk henne til å endre mening. Det skulle vise seg å få enorm betydning for Ulleland.

Fikk sjokkbeskjed

Det var en streng, men hyggelig dame som tok telefonen da Ulleland ringte inn. Hun la ikke skjul på hva hun synes om at Ulleland ville avbestille timen.

– Hun sa at jeg fikk gjøre som jeg ville, men hvis jeg ikke tok timen kunne jeg bare skylde på meg selv hvis noe skjedde, sier Ulleland.

Alvoret i stemmen til den fremmede damen gjorde inntrykk på Ulleland. Hun bestemte seg derfor for å dra på mammografi likevel.

– Hun var så streng at jeg nesten ble litt sånn “ikke vær så sur da”. Men jeg forsto alvoret, sier Ulleland.

AKTIV HVERDAG: 70-åringen har en aktiv hverdag, men fant likevel tid til å ta mammografi. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Etter å ha vært på fjelltur møtte derfor Ulleland opp på Aker sykehus for å ta mammografi.

Vanligvis får man et brev i posten etter to uker med beskjed om at alt ser bra ut. Men fire dager etter timen ble Ulleland oppringt av sykehuset.

– Da skjønte jeg med en gang at noe var galt.

RADIUMHOSPITALET: Ulleland ble sendt videre til Radiumhospitalet for å ta flere prøver etter at mammografien viste tegn på kreft. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Etter en ny undersøkelse fikk Ulleland beskjeden hun aldri trodde hun skulle få. Hun hadde fått brystkreft.

– Det aller første jeg tenkte var, tenk om jeg ikke hadde gått til den timen, sier Ulleland.

– Hun redda livet mitt

Helt siden den februardagen har Ulleland tenkt på damen på sentralbordet som overtalte henne til å komme inn til mammografi.

– Jeg angret veldig på at jeg ikke fikk navnet hennes for hun kan faktisk ha reddet livet mitt. Jeg er evig takknemlig, sier Ulleland.

ROSA BLOMSTER: Ulleland har lenge hatt lyst til å gi en blomst til damen som tok telefonen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Kreftforeningen har klart å finne kvinnen som tok telefonen da Ulleland ringte og tidligere denne uken fikk de to endelig møttes.

– Det var helt fantastisk å møte henne. Litt surrealistisk, men veldig veldig fint, sier Ulleland.

Hun kjente umiddelbart igjen stemmen.

– Det var utrolig fint å gi henne en blomst og fortelle henne hvor viktig jobb hun gjør, sier Ulleland.

Her møtes Inger og Kari for første gang:



40 års erfaring

Det var Inger Sterner som klarte å overbevise Ulleland om å dra på mammografitimen. Hun har jobbet på Radiumhospitalet i over 40 år.

– Jeg får ofte telefoner som dette. Noen vil avbestille fordi det ikke passer mens andre er redde for at det skal gjøre vondt, sier Sterner.

PENSJONERT: Inger Sterner har nettopp gått av med pensjon etter 40 år i jobben. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Etter flere tiår har hun fått en god taktikk på hvordan hun skal overbevise kvinner til å ta den viktige prøven.

– Jeg snakker om hvor fint og viktig det er å sjekke seg. Vi kvinner er nødt til å passe på oss selv, sier Sterner.

Hun synes det er rørende å tenke på at hennes telefonsamtaler kan bidra til å redde liv.

– Det har jeg egentlig ikke tenkt over før, så når jeg får høre det tenker jeg at jeg har gjort en god jobb, sier Sterner.

TUSENVIS AV KVINNER: Sterner har snakket med flere tusen kvinner i løpet av sin karriere. Hvis folk vil avlyse timen sin tar hun frem den strenge stemmen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Redder 100 kvinner hvert år

I Norge får alle kvinner mellom 50 og 69 år tilbud om røntgenundersøkelse av brystene annet hvert år for å sjekke for kreft.

Kreftforeningen antar at mammografiprogrammet redder livet til rundt 100 kvinner hvert år. Likevel er det 1 av 4 kvinner som ikke møter opp på mammografitimen de får invitasjon til i posten.

– Denne historien viser nettopp hvor viktig det er at folk møter opp til mammografi, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

4000 kvinner: I 2021 var det rundt 4000 kvinner som fikk brystkreft. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hvert år har Kreftforeningen brystkreftaksjonen Rosa Sløyfe i oktober. Temaet for årets aksjon er tidlig oppdagelse.

– Det er jo slik at jo raskere du oppdager en kreft, jo bedre er prognosen. Både for å kunne redde liv og sørge for bedre og mer skånsom behandling, sier Opdalshei.

Kreftfri

Fordi Ullelands kreft ble oppdaget så tidlig er hun i dag helt frisk igjen.

– Jeg har vært utrolig heldig, sier Ulleland.

Hun har en tydelig oppfordring til alle kvinner som vurderer å droppe mammografiundersøkelsen.

– Gå på den timen. Det går så fort og det kan redde livet ditt, sier Ulleland.