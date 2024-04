Telefonsalgselskap drev «uredelig»

Innledningsvis bemerkes det at kjennelsen enda ikke er rettskraftig. HMS Vakten AS har tatt kjennelsen til etterretning, og vurderer nå hvorvidt det er grunnlag for å anke.



HMS Vakten AS ønsker i utgangspunktet ikke å kommentere saken mens den fortsatt verserer for rettsvesenet. Da HMS Vakten AS mener at TV2 sin fremstilling av saken beror på feil faktum ser denne side seg likevel nødt til å gi følgende kommentarer:

HMS Vakten AS er uenig i lagmannsrettens bevisvurderingen, og fastholder at både avtaleetableringen og forfølgelsen av kravet har foregått på redelig måte. Lagmannsretten kom i første runde til at HMS Vakten AS sin forfølgelse av kravet ikke utgjorde et forsømmelig forhold. At lagmannsretten nå snur belyser hvor tvilsom den nye vurderingen er.

Kjennelsen omhandler sakskostnadsansvaret i småkravprosess for én konkret sak, ikke virksomheten til HMS Vakten AS som sådan. HMS Vakten AS sitt virke er å levere trygge løsninger innen HMS, til en rekke fornøyde kunder. Motparten har gjennom hele saksgangen forsøkt å vidløftiggjøre saken til å omhandle mer enn den gjør. Det sistnevnte var lagmannsretten enige i, noe som medførte at motparten fikk avkortet sine tilkjente sakskostnader med tilnærmet en tredjedel.