Teknisk feil førte til Facebook-problemer

Brukere over hele verden slet med å logge inn på Facebook, Instagram og Messenger tirsdag ettermiddag. Meta beklager problemene.

Facebook, Instagram og Messenger har tirsdag ettermiddag hatt store problemer.



Like før klokken 17 hadde over 350.000 personer meldt inn om problemer på nettstedet Downdetector.



TV 2s journalister hadde også problemer med å logge inn, både i nettleser og på mobil. Flere lesere opplyste om det samme.

Like før klokken 17.30 meldte flere brukere på X at de får logget seg inn på plattformene igjen.

FEILMELDING: Denne meldingen kom opp da TV 2s journalist prøvde å logge inn på Instagram i nettleseren. Foto: Skjermdump

Facebook, Instagram og Messenger eies av selskapet Meta og deler mye av den samme infrastrukturen.



De bekreftet i en driftsmelding klokken 18.07 at plattformene snart ville fungere som normalt igjen.

– Vi er i ferd med å komme oss etter et tidligere driftsbrudd som påvirket Facebook-innlogging, og tjenestene er i ferd med å bli gjenopprettet. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan ha medført.

Kommunikasjonssjef Andy Stone skriver på X at problemene skyldtes en teknisk feil.



– Vi løste problemet så raskt som mulig for alle som ble berørt, skriver han.



– Vi er tilbake. Beklager så mye til dere som ikke fikk tilgang til Facebook tidligere i dag, skriver Facebook.



Downdetector begynte å motta meldinger om problemet rundt klokken 16.15.

Meta opplyste like etterpå at de var kjent med problemer for «Meta Admin Center», «Facebook Login» og «Marketing API».

– Vi er klar over et problem som påvirker Facebook-innlogging. Våre ingeniører jobber aktivt for å løse problemet så raskt som mulig.

Samtidig som Meta slet med Facebook, Instagram og Messenger, kom X med et stikk til konkurrenten.



– Vi vet hvorfor dere alle er her akkurat nå, skrev meldingstjenesten på egen plattform.