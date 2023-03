– Stadig oftere ser vi at udemokratiske land som Russland, Kina og Iran finner sammen. Vi ser tegn til at det senker seg et nytt jernteppe. Tegn til en ny kald krig.

Det sa Erna Solberg da hun inntok talerstolen på Høyres landsmøte fredag.

Men Høyre-lederen gjentar at hun mener det er viktig å fortsette å handle med Kina.

NYTT TILSKUDD: Høyres ledelse på plass på landsmøte. F.v. Henrik Aasheim, Erna Solberg, Tina Bru og det nyseste tilskuddet Brus datter Kitty. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Krigen i Ukraina

Høyre-lederen åpent talen med å snakke om Russlands krigshandlinger i Ukraina.

– Norge må derfor stille opp for Ukraina så lenge som nødvendig, og Høyre skal være en garantist for det, sier Solberg.

I forlengelsen av dette tok Solberg opp at land som Russland, Kina og Iran viser tegn til tettere bånd.

Forrige uke var Kinas president Xi Jinping på besøk hos Vladimir Putin i Moskva. Møtet skapte sterke reaksjoner verden over.

– Friere markeder har så langt ikke ført til friere mennesker i Kina. Det er skuffende og alvorlig, sier Solberg og legger til:

– Men det betyr ikke at vi bør slutte å handle med Kina. Det er fortsatt store fordeler knyttet til handel. Og da tenker jeg ikke først og fremst på de økonomiske fordelene.

Norge står utenfor

Solberg brukte også tid på å snakke om Norges rolle i Europa.

– Det er likevel noe som mangler for Norges del. Stadig flere beslutninger for Europas fremtid fattes i EU, sier Solberg.

EU: – Hvor er Norge når de viktige beslutningene fattes?, spurte Solberg fra talerstolen.

Høyre-lederen mener Norge «har satt seg selv på gangen» ved å ikke være en del av EU.

– Vi banker på alle EU-dører vi kan og spør om ikke vi kan få være med likevel. Selv om vi har valgt å stå utenfor. For i sak etter sak viser det seg at det er i vår interesse å være på innsiden.

– Hvor er Norge når de viktige beslutningene fattes?, spør Solberg retorisk.

Jo, vi venter spent på en café i Brussel mens andre land fatter viktige beslutninger som angår oss.

Solberg sa videre at Norges plass er ved bordet, «med hånden på rattet».

Skolepolitikk

I tillegg til forsvar, næringsliv og eldreomsorg, brukte også Solberg anledningen til å snakke om Høyres skolepolitikk.

– Ja, vi hører ofte at vi i Høyre har et snevert kunnskapssyn. At også gym og praktisk-estetiske fag er viktige.

– Det er bare det at hvis eleven faller fra i lesing, skriving eller regning, så blir hele resten av skoleløpet veldig mye tyngre, sier Solberg.