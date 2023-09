Popikonet Taylor Swift (33) er kjent for å hele tiden nå nye høyder og slå rekorder.

Denne uken var ikke noe unntak for «Blank Space»-sangeren.

I et samarbeid med Google lanserte hun tirsdag kveld norsk tid et spill på søkemotoren.

GOOGLE: Slik ser Google ut når du søker etter popikonet. Foto: Skjermbilde

Googler du «Taylor Swift» vil det dukke opp et lite blått hvelv nederst i høyre hjørne av skjermen. Tidligere i uken fikk fansen beskjed om at kryssordet som dukker opp må løses 33 millioner ganger.

Når dette var gjort, ville titlene til hennes nye sanger bli offentliggjort.

Stuntet førte til en enorm økning i antall Google-søk på «Taylor Swift» og flere av løsningsordene på kryssordet, som «sheep» og «pen click». Ekspertene tror vi kan se flere slike stunt i fremtiden, men er usikker på om noen vil klare å gjøre det like suksessfullt som Swift har gjort.

Krasjet Google

Men når Taylor Swift sine fans, kalt «Swifties», får beskjed om å gjøre noe, tar det fort av på internett. Denne gangen var det så mange som var inne og googlet at nettsiden krasjet. Det gikk Google selv ut på Twitter/X og bekreftet.

Swift er kjent for å hele tiden legge igjen små ledetråder til fansen for å gi de en pekepinn på hva som blir det neste i karrieren hennes.



Det gikk ikke mange timene før fansen hadde løst kryssordet, og sangtitlene til det nye albumet hennes var offentliggjort.

Albumet, «1989 (Taylors Version)» skal lanseres den 24. oktober, og er nummer fire i rekken av album hun spiller inn på nytt. Det er låtene som ikke fikk plass ved den første lanseringen av albumet som nå blir lansert.

HOPP: Søk etter Taylor Swift gjorde et enorm hopp på tirsdag verden over. Foto: Skjermbilde

Professor ved NHH, Helge Thorbjørnsen, forteller til TV 2 at dette er en ny måte for artister å få oppmerksomhet rundt et kommende prosjekt.

Konseptet med å skape mye oppmerksomhet rundt et nytt album, er ikke noe nytt. Thorbjørnsen mener allikevel at dette er interessant.

– Det er godt gjennomtenkt og ganske virkningsfullt.

PROFESSOR: Helge Thorbjørnsen forsker blant annet på konsumerpsykologi. Foto: NHH

Han mener at dette er en vinn-vinn-situasjon for både Google og Swift.

– Dette gir Google en mulighet til å vise fram et nytt reklamekonsept som fungerer bra, og Swift får mye buzz rundt det nye albumet.

HINT: Ved noen av kryssordene er det små hint. Her er løsningsordet «pen click», som man kan høre i sangen «Blank Space». Foto: Skjermbilde

Og selv om søkegiganten måtte knele for antall Swifties som befant seg inne på siden på samme tid, tror ikke han det påvirker stuntet i noen negativ forstand. Snarere tvert imot.

– De får jo bekreftet at dette er en ny inntektsmulighet. Så den tregheten som oppsto er ikke skadelig for Google.

– Det viser bare styrken til den type geriljamarkedsføring og effekten av sosiale medier, sier Thorbjørnsen.

– Føles veldig personlig

Også musikkjournalist i NRK P3, Anna Nor Sørensen, lar seg imponere over Swift sitt nyeste stunt.

– Hun har en egen evne til å alltid finne seg selv litt opp på nytt, og alltid få med seg nye fans, samtidig som hun beholder de som alltid har vært der, sier Sørensen.

NRK: Anna Nor Sørensen er journalist i NRK P3 og forteller at hun selv begynte å høre på Taylor Swift da hun slapp albumene «Folklore» og «Evermore» under koronapandemien. Foto: Helene Mariussen / P3

Hun tror at Swift får med seg så mange på stuntet fordi hun gir fansen en følelse av å bli sett, og en følelse av tilhørighet gjennom å hele tiden gi de små hint om hva som blir det neste.

– Dette er jo sanger som ikke har vært på det første albumet. Det føles litt som at hun deler noe veldig personlig.



LØSNING: Noen få timer senere var løsningen klar. Nå spilles det av en lydfilm hvor Swift leser opp navnene på de nye sangene. Foto: Skjermbilde

Samtidig mener Sørensen at hun gjør noe smart ved å gi fansen dette kryssordet på toppen av en lang turne hvor hun deler mye, fordi man ikke forventer at det skal komme enda mer.

– Kanskje hun ikke helt skjønner selv hvor mye makt hun har, når hun klarer å krasje Google over noe som egentlig bare skulle være en litt morsom greie for fansen?

Men om noen andre artister kunne gjort like stor suksess med et lignende stunt, er hun usikker på.

– Akkurat et stunt i dette formatet passer hennes image og kontakt med fansen godt, og jeg tror ikke det er så mange andre artister som kunne fått Google til å krasje med akkurat det formatet.

Og om du skulle lure, så er titlene på de nye sangene: «Is it over now?», «Now that we don't talk», «Say don't go», og «Suburban legends».