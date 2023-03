Taxisjåfør i Bergen fant slange i bilen

UØNSKET PASSASJER: Drosjesjåføren tilkalte hjelp for å få slangen ut av bilen. Foto: Viggo Slettevold / TV 2

Drosjesjåfør Ivar Halseth i Bergen får ikke kjørt flere passasjerer med det første. Bilen hans står nemlig parkert midt i sentrum og blir gjennomsøkt med fiberoptikk av Remi Andersen fra Akvariet.

– Det er helt merkelig, sier Halseth til TV 2.

– Det var en kunde som hadde med seg en slange i bilen for noen dager siden. Så synes jeg han sa «Hvor ble det av slangen?». Han kom noen dager etter og spurte hvor den var. Og nå så jeg den krype fra gulvet og opp bak hanskerommet.

En ukes tid

Halseth anslår at han har hatt slangen som passasjer helt siden i forrige uke.

– Ja, ja. Jeg har kjørt mange passasjerer og, til og med barn. I dag skulle jeg kjøre en dame fra Frelsesarmeen, men da jeg fortalte om slangen, sa hun «Hvorfor sa du ikke det med én gang?» og snudde. Hun ville ikke være med da, forteller Halseth.

KONGEPYTON: Slik ser en slange av denne typen ut. Foto: Berit Roald / NTB

Passasjeren i forrige uke sa at det var en pytonslange. Halseth kan verken bekrefte eller avkrefte dette.

– Den var ikke akkurat liten, iallfall. Den var som en stor hoggorm, sier Halseth.

Han er redd det vil ta lang tid å finne gratispassasjeren.

Remi Andersen er fagansvarlig for tropiske dyr ved Akvariet i Bergen. Han rykket ut torsdag kveld for å hjelpe Halseth.

– Broren min jobber i et skadedyrsfirma og kommer med et optisk kamera nå. Slangen gikk opp i dashbordet, så vi får se om det går an å pirke i den og få den til å bevege seg.

Noen minutter senere får de øye på slangen med det fiberoptiske kameraet.

– Det er en kongepyton, forteller Halseth.

Kongepyton er en reptilart i familien pytonslanger. Kongepyton er en liten kvelerslange på 1–1,4 meter, ifølge Store norske leksikon. Kongepyton er utbredt i store deler av Vest- og Sentral-Afrika, og er meget populær som hobbydyr.

Panikk

Hvor lang tid det eventuelt vil ta å få slangen ut, aner de ikke.

– Nei, dette er den første bilen jeg har prøvd ta ut en slange fra, sier Andersen til TV 2.

Drosjebilens eier, Renate Turøy, er glad det ikke var hun som kjørte bilen torsdag kvel.

– Herregud, jeg hadde kjørt av veien. Eller, jeg hadde hoppet ut av bilen i fart, ler Turøy.