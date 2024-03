Taus om comeback-planer

Vedtaket innebærer at alle kommuner er sikret en delegat, og at det deretter beregnes delegater ut fra medlemstall. Ifølge VG vil dette bety at Trondheim Ap får ti færre representanter på nominasjonsmøtet enn hvis fordelingen skulle avgjøres av kjøttvekta alene – altså antall medlemmer i lokalpartiet.



Giske ga likevel tommelen opp til TV 2 rett etter at han ble konfrontert med vedtaket. Han mener vedtaket er rettferdig.



– Det er fair at alle sikres en representant, slik at alle kommuner er representert. Det skulle bare mangle. Trondheim Ap er veldig stort, så vi har halvparten uansett hvordan man vrir og vender på det. Det er bare opp til alle å verve og få med flere så gir det uttelling, sier han.



I tillegg er det vedtatt at nominasjonskomiteen utvides slik at Pål Sture Nilsen som er leder i lokallaget til Trondheim Arbeiderparti, og nær Giske-kollega, kommer inn som medlem i komiteen.



Den tidligere Ap-nestlederen hevder han ennå ikke har tatt stilling til om han vil kjempe for en ny periode på Stortinget.

– Jeg har ikke kommet frem til noen konklusjon på det nå. Det får vi se når nominasjonsprosessen kommer i gang. Min motivasjon for en eventuell stortingsplass er å hjelpe de menneskene som spør meg om jeg kan tale deres sak, sier Giske til TV 2.



Var frykt for mer bråk

I forkant av fylkesårsmøtet var det frykt for mer bråk i kjølvannet av rabaldermøte i Trondheim Ap i februar.

VEIEN ÅPEN: Trond Giske er fornøyd med at Pål Sture Nilsen blir medlem av nominasjonskomiteen. Foto: Stein Roar Leite/ TV 2

Lederen som ikke sto på valg, Gunn Elin Høgli, ble vraket. Inn kom Pål Sture Nilsen og tok over vervet.

I tillegg gikk Marit Selfjord, som var innstilt som nestleder, på talerstolen og ville at Trond Giske skulle få plassen hennes.

Lokallaget til Trond Giske har blitt en betydelig maktfaktor i Ap i Trondheim. Lederen for Nidaros lokaldemokratisk forum fikk nok stemmer til at dirigenten ikke trengte å telle stemmene.

Giske er godt fornøyd med årsmøtet:

– Jeg synes det er veldig bra at vi får oppmerksomhet om alle de gode vedtakene vi gjør, fra alt til strømpolitikk, til trygg pensjon og en sterke innsats for å hjelpe de som er utenfor arbeidslivet eller som sliter med en utrygg økonomi. Det er alltid dumt når det blir for mye persondiskusjoner og styr om posisjoner. Dette skal handle om politikk og folk der ute, ikke om politikerne.



Det endelige slaget står i november

Skal Giske sikre seg et comeback på riksplan må han bli nominert som nummer en eller to på Sør-Trøndelag benken.

Hvem som til slutt blir innstilt på lista over kandidater på Sør-Trøndelagbenken avgjøres av nominasjonsmøte i november.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fortsetter som ventet i ledervervet i Trøndelag Arbeiderparti.

Emil Raaen, som er gruppeleder i Trondheim, blir ny nestleder