Tatt for mobilbruk med 3D-printet plastkopi

Mens 21-åringen sto på rødt lys på vei inn til Hamar, torsdag 25. januar, fiklet han med en plastkopi av en mobiltelefon han hadde printet ut.

Der ble han observert av en politibetjent som oppfattet det som at mannen brukte en ekte mobiltelefon. Dermed ble han vinket inn.

Politimannen ba om å få se førerkortet og fortalte at 21-åringen var mistenkt for kjøring mens han betjente mobiltelefonen. Først da politimannen hadde skrevet ferdig anmeldelsen, hevdet 21-åringen at det ikke var en ekte mobiltelefon han hadde hatt i hånden.

Ble forvirret

– Jeg tenkte egentlig ikke så mye. Jeg ble egentlig bare veldig forvirret, forteller 21-åringen til TV 2.

– Fordi det var jo en sivil person, eller mann i sivile klær som sto der alene.

21-åringen forteller til TV 2 at han brukte litt tid på å lete fram mobilkopien fordi den hadde falt ned mellom førersetet og døren.

– Og så tror jeg politimannen ble ganske satt ut da jeg viste ham den 3D-printede modellen. Da sa han at han aldri før har sett noen komme med en slik forklaring, sier 21-åringen.

21-åringen nektet å vedta forelegget, samtidig mente politimannen at forklaringen ikke var troverdig.

Sin egen forsvarer

Sist fredag måtte derfor mannen møte i Østre Innlandet tingrett. Tiltalen lød på brudd på vegtrafikklovens forskrift om bruk av mobiltelefon i bil.

Aktor la ned påstand om at tiltalte måtte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til bot på 12 000 kroner pluss sakskostnader.

21-åringen, som stilte uten advokat i retten, erkjente ikke straffskyld.

Politimannen forklarte i retten at han observerte tiltalte trykke på mobilen med tomlene. Han sto da i en avstand av omtrent åtte-ti meter og hadde godt innsyn i kupeen. Han så mobiltelefonen fra siden, og kunne ikke se om skjermen lyste.

I dommen skriver retten at politimannen forklarte at han aldri spurte om å få se tiltaltes ekte mobiltelefon og visste ikke hvor denne befant seg. På direkte spørsmål i retten forklarte politimannen at han ikke kunne utelukke at det var replikaen han så tiltalte fikle med, selv om han også fastholdt at han ikke anså tiltaltes forklaring som troverdig.

Svakhet ved etterforskningen

21-åringen hevdet i retten at han betjente en 3D-printet kopi av en mobiltelefon.

Retten skriver at tiltalte har stor interesse for 3D-printing og driver et eget firma som lager slike modeller. Det hender ofte at han sitter og fikler med modeller, blant annet for å føle på kvaliteten av disse.

Tiltalte forklarte at han ble satt ut da han ble stoppet, og ikke forsto hvorfor. Han forklarte at han måtte samle tankene. Det var derfor først når han skulle signere forelegget at han forsto hva han var mistenkt for og protesterte mot dette.

KOPI: 21-åringen hadde laget denne 3d-printede kopien av en iPhone. Politiet menta han brukte håndholdt mobiltelefon. Foto: Privat

Retten er ikke i tvil om at politimannen trodde han så tiltalte betjene en mobiltelefon. Retten kan likevel ikke med sikkerhet se bort fra tiltaltes forklaring. Han viste frem replikaen i retten og den ser helt lik ut som en mobiltelefon i plast.

Dommeren mener det også er en svakhet ved etterforskningen at politiet ikke spurte om hvor den ekte mobiltelefonen var. Han mener det kunne avklart om det i det hele tatt var sannsynlig at 21-åringen hadde brukt mobiltelefonen under kjøring.

Frikjent

Tingrettsdommer Terje Lundby Michaelsen skriver i dommen at når tiltaltes forklaring ikke med sikkerhet kan ses bort fra, skal denne legges til grunn.

21-åringen ble derfor frifunnet for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

I retten representerte 21-åringen seg selv, uten advokat. Han forteller til TV 2 at det før rettssaken var vanskelig for ham å få innsyn i hvilke beviser politiet hadde mot ham

– Jeg tror jeg ringte syv ganger for å få innsyn i dokumentene, sier 21-åringen.

I tillegg følte han på et press om at han måtte vedta forelegget.

– Jeg fikk altså tilsendt forelegget tre ganger, og der sto det at det var utenom enhver rimelig tvil.

– Og rett før rettssaken også, mens vi venter på å gå inn, så forteller politiadvokaten meg at det ikke er for sent å skrive under på det forelegget.

– Så det var veldig press på at jeg skulle betale, sier 21-åringen.

Nå venter 21-åringen på at politiets ankefrist på 14 dager skal gå ut.

Og: Fra 1. februar er satsen for å bli tatt for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring gått opp til 10.200 kroner.