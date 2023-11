Tårevåt beskjed til Kjerkol: – Vil huske henne for dette

I 2016 mistet hun søsteren sin. Sju år senere er Tonje Steen på vei inn til Helsedepartementet for å møte helseministeren.

Med seg i veska, som hun har arvet av storesøster Thea, ligger 7200 signaturer som skal overleveres til Ingvild Kjerkol (Ap).

STORESØSTER OG LILLESØSTER: Tonje Steen unner ingen å miste noen på den måten hun mistet søsteren Thea. Foto: Privat

Sammen med navnene er det også flere personlige historier.



Det er døtre som har mistet mødrene sine, og menn som har sett hvordan sykdommen har preget konene deres.

– Det er sterkt å se, og tøffere å lese enn hva jeg hadde sett for meg, sier Tonje Steen.

Steen og de over 7000 som har signert, krever alle at Norge gjør mer for å utrydde livmorhalskreft raskere.

TØFT Å LESE: For Tonje Steen har det vært tøft å lese historiene til mange av de som har signert oppropet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Norge vs. Sverige

For drøye tre uker siden kunne Kreftregisteret fortelle at det var registrert null tilfeller av livmorhalskreft blant det første kullet som ble vaksinert mot HPV-viruset i 2009.

Tallene har gitt forsterket tro på at det faktisk er mulig å utrydde livmorhalskreft. Kanskje til og med raskere enn det man har planlagt for.



For mens Sverige mener at det vil være mulig innen fem år, er Norges mål tre ganger så langt: 15 år.

Kreftregisteret mener imidlertid at hvis vi er villig til å iverksette ekstra tiltak, vil samme femårsplan være mulig også i Norge.

– Vi skal ikke gi oss

De ekstra tiltakene som må til, har fått en prislapp på 426 millioner kroner.

Og med de drøyt 7000 signaturene i hånden, håper Tonje Steen at det vil være nok til å overtale helseministeren.

– Vi har muligheten til å gjøre det fortere enn planlagt. Da kan jeg ikke skjønne at man ikke sier ja til denne muligheten, sier hun.

Før hun går inn i departementet for å møte helseministeren, er det mange følelser i kroppen til Tonje. Tårene presser på.



MANGE FØLELSER: Det koster Tonje mye å ta søsterens kamp videre. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Etter at Thea døde i 2016, har vi tatt på oss lovnaden om å følge opp. Vi har møtt mange på veien, og vi ser hvordan det påvirker unge jenter og ikke minst pårørende og etterlatte som står i denne drittkreftsykdommen.

Men å ta kampen videre koster.

– Av og til så orker man ikke, for det krever å stå i det også. Men vi skal ikke gi oss, sier en gråtkvalt Tonje.

– Voldsomt engasjement

Helseminister Ingvild Kjerkol er tydelig på at kreft er en grusom sykdom. Hun er glad for å motta signaturene.

– Det viser et voldsomt engasjement for å bekjempe en kreftform vi vet at vi kan bekjempe.



Hun mener tallene som kom fra Kreftregisteret for drøye tre uker siden, er veldig gledelig å lese.

– Gir ikke det litt ekstra motivasjon til å gjøre enda mer?

– Absolutt. Derfor har vi utvidet tilbudet om hjemmetesting, slik at man tidligere kan oppdage denne kreftformen.

7200 SIGNATURER: Kjerkol sier hun ikke kan love at hun skal lese alle signaturene, men at hun tar de med seg inn i arbeidet om å utrydde livmorhalskreft. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Gitt fra seg budsjettet

Men de 426 millionene som skal til for å kunne utrydde livmorhalskreft raskere, er penger helseministeren sier hun ikke har.

– De pengene har jeg ikke med meg i dag. Dette er en kontinuerlig jobb, som vi reflekterer i de årlige budsjettene og hvor mye penger vi prioriterer.

– Budsjettet er ikke endelig vedtatt. Er det sjans for at du kan snu?

– Jeg har gitt fra meg helsebudsjettet. Så det ligger hos Stortinget.

– Må gjøre ting raskt

Tonje Steen har et ønske om at Kjerkol skal være den statsråden som utrydder livmorhalskreft.

– Mitt mål er at jeg kan huske Kjerkol for dette, slik man husker Dagfinn Høybråten for røykeloven og Bent Høie for korona, sier Steen.

Til det svarer Kjerkol:

– Da må jeg bli gjenvalgt, hvert fall en gang til. Vi må gjøre ting raskt hvis vi skal komme i mål med de ambisjonene. Men jeg synes vi har kommet et godt stykke på vei, og jeg setter pris på engasjementet som er vist gjennom alle disse signaturene.

TIDLIGERE I GANG: Helseministeren erkjenner at Sverige kom raskere i gang med et opphentingsprogram for HPV-vaksinasjon. Det gjør at de kan utrydde sykdommen raskere, mener hun. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Optimistisk

En travel statsråd hadde kun satt av noen minutter til å møte Tonje. Etter å ha levert fra seg signaturene er hun usikker på hvor mye hun tør håpe på.

– Jeg er i hvert fall optimistisk for fremtiden. Dette skal vi klare sammen. Tiden det tar, er det vanskelig å si noe på.

Én ting er i hvert fall sikkert. Tonje Steen skal ikke gi seg før livmorhalskreft er en sykdom man kan snakke om i fortid.

– Det har vi lovet vår Thea.