Tårevåt avskjed for Pernille Sørensen

– Rart og trist og morsomt og nostalgisk. Alt på en gang, sier Pernille Sørensen etter å ha spilt inn sin siste Nytt på Nytt sending.

Til stående applaus takket hun av etter åtte år med satire, parodier og fredagsunderholdning.

– Det blir kjemperart å ikke komme hit hver uke lenger, sier Sørensen.

Følelsene har vært sterke hele uken, og Sørensen ble nødt til å late som at det var en helt vanlig uke.

– Hvis ikke hadde jeg bare gått og småsippet hele uken, sier Sørensen.

Planla hemmelig overraskelse

For Bård Tufte Johansen og Johan Golden blir det både rart og trist å fortsette programmet uten Sørensen.

– Hun er perfekt i dette formatet. Det triller ut morsomheter, så hun vil virkelig bli savet, sier Johansen.

Også for dem har det vært en emosjonell og stressende uke. I tillegg til å planlegge en vanlig sending har de også planlagt en siste overraskelse til Sørensen.

– Det har vært vanskelig å holde det hemmelig, for Pernille er utrolig nysgjerrig, sier Golden.

SISTE SENDING: Det ble tårevått og emosjonelt da denne trioen hadde sin siste sending. Foto: Ole Kaland / NRK

Sørensen klarte å holde tårene tilbake under nesten hele innspillingen, men da hun ble overrasket knakk hun sammen.

– Det som skjedde til slutt kommer jeg til å huske resten av livet, sier Sørensen mens tårene igjen begynner å trille.

Overraskelsen holdes hemmelig til sendingen legges ut på NRK fredag kveld.

– Sophie Elise rykker rett inn

Dette var sesongens siste sendingen, men Nytt på Nytt er tilbake til høsten. Innen det må Bård Tufte Johansen og Johan Golden finne en ny kollega.

– Vi håper at noen vil jobbe med oss, det er et veldig kult sted å jobbe, sier Johansen.

Golden har en tydelig teori om hvem som skal ta over for Sørensen.

– NRK skal jo nå yngre seere, så når Pernille slutter blir det plass for Sophie Elise som rykker rett inn i den stolen, sier Golden med et lurt smil.

Johansen avkrefter at de allerede nå har bestemt seg for hvem som skal ta over.

– Nå får vi bruke våren på å tenke på hvem som kan passe til programmet og hvem som vil og kan. Det eneste vi vet er at det skal være en dame, sier Johansen.

Advarer om tiden etter

På Sørensens siste sending fikk hun sine tidligere Nytt på Nytt-kollegaer Jon Almaas og Knut Nærum som gjester.

De var begge fulle av lovord etter sendingen.

– Hun har vært en klippe for Nytt på Nytt de siste åtte årene. Hun har en fin blanding av snålhet og moral, sier Nærum.

Almaas advarer om hvordan livet etter Nytt på Nytt vil bli for Sørensen.

– Det hun kommer til å kjenne på nå er tomheten etterpå. Det har jeg kjent på etter at jeg begynte i TV Norge og folk spør hva jeg driver med om dagen, fordi ingen ser på programmene jeg lager lenger, sier Almaas.

GRUPPEKLEM: Her får tidligere programleder Jon Almaas en gruppeklem etter sin siste sending i 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Nye utfordringer

I tillegg til å være ferdig i Nytt på Nytt skal Sørensen også spille inn den aller siste sesongen av Side om Side.

Etter det venter nye utfordringer for den folkekjærekomikeren.

– Til høsten har jeg premiere på et humorshow på Latter, sier Sørensen.

I tillegg skal hun jobbe på en ny humorserie for NRK.

Sørensen er likevel overbevist om at dette ikke blir siste gang hun henger med kollegaene i Nytt på Nytt.

– Nå skal vi feire at vi er ferdig med dagens sending, men jeg håper det blir mange flere fester med denne gjengen, sier Sørensen.