Tar uvanlig grep: – Jeg får med meg mye mer

– Det er noe fysisk å holde i. Jeg får med meg mye mer, sier 16 år gamle Ida Ackora Olsen.

– Så er det litt deilig å bare holde i en bok, noe fysisk man kan lese fra og ha noe som bare er boken. På PC og skjerm er det så mange andre ting å se på, tilføyer Hanna Grimsrud Østvold.

De er elever på Nadderud videregående skole i Bærum. Som et prosjekt på denne skolen har de ikke kjøpt inn nettbrett, men ber elevene lese papirbøker og gjerne gjøre notater med penn og papir. Og de liker det, ifølge rektor Thomas Leiset.

LESEGLEDE: Elever ved Nadderud vgs finnes glede i å lese i bøker av papir. Fra venstre: Iben Follnes Reiermo, Hanna Grimsrud Østvold og Ida Ackora Olsen. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Vi ser at mange elever sitter og noterer for hånd, og at det fungerer best for dem. Vi er opptatt av å gjøre det som er best for elevene, og er det penn og papir og bok, så gjør vi det, sier han.

Leser dårligere

De er en av flere skoler som nå yter motstand mot det politiske vedtaket om å heldigitalisere norsk skole. For nyere forskning tyder i større og større grad på at barn husker mer, og slik lærer mer, av å bruke penn og papir enn å bruke digitale verktøy.

– Vi i Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder digital teknologi i skolen. Samtidig går leseferdighetene ned, og det er jo ikke unaturlig å tenke at det er en sammenheng der, sier leder for Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, Anne Mangen.

Forskning gir pennen medhold

Nettopp denne sammenhengen har de over tid studert ved NTNU i Trondheim. Om kort tid publiseres resultatene av den tredje studien, der elever bruker ulike måter å lære på.

Studentene bruker en hette med 250 sensorer som registrerer hjerneaktiviteten mens de jobber. Det ga forskerne 500 datapunkter hvert sekund. Prosjektet startet i 2017, og resultatene til nå tyder på at elevene blir smartere av å skrive for hånd.

HJERNEFORSKNING: Professor Audrey van der Meer registrerer hvordan hjernen fungerer når studentene skriver for hånd. Foto: NTNU/Microsoft

– Vår hjerneforskning viser at det å skrive for hånd er utrolig bra hjernestimulering, særlig for de yngste barna som skal danne og vedlikeholde nevrale nettverk slik at de utnytter hjernens potensiale mest mulig, sier hjerneforsker og professor Audrey van der Meer.

Hun leder studien ved NTNU.

Hun forklarer at bruk av penn og papir gir hjernen flere knagger for å huske. Slik skapes det mer aktivitet i de sensoriske delene av hjernen. Dette skaper kontakt mellom ulike deler av hjernen, og åpner hjernen opp for læring.

Foreldre roper varsko

– Vi både lærer bedre, og husker bedre, sier van der Meer.

Forskningen for støtte av hva elvene ved Nadderud videregående skole forteller.

– Jeg husker mye bedre når jeg skriver for hånd, for da kan jeg se helheten i det jeg skriver. Jeg bruker mer tid på å notere, så da husker jeg bedre også, sier elev Sara Obradovic.

Også mange foreldre roper nå et varsko mot å forkaste de gamle redskapene i skolen. Blant dem er skuespiller Ane Dahl Torp og forfatter Maja Lunde. De har begge skolebarn.

– Vi ser jo allerede at vi mister noe. Vi mister konsentrasjonen vår, og så mister våre barn leseevnen. Og enda tristere kanskje, er at ungene mister gleden ved å lese, sier forfatter Maja Lunde.

Verken hun eller forskerne er imot at barna får digital kompetanse, men mener at dette er noe annet enn å dele ut et nettbrett til hvert av skolebarna.

MÅ TENKE OSS OM: Maja Lunde tror vi mister mye om vi legger pennen vekk i skolen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Digital kompetanse er det jo ikke å kunne bruke en iPad. Det er jo så enkelt at bestemor kan få det til. Digital kompetanse er å bruke programvare, kunne kode, det å kunne lese html. Det er så utrolig mye barna ikke lærer i skolen. Så, ja til mer digital kompetanse, men nei til en stor mobiltelefon, som nettbrettet er, til hver seksåring. Det er helt feil vei å gå, sier Maja Lunde.

Ber politikere stoppe

Lunde mener at prosessen med å heldigitalisere skolen gjøres uten at vi vet nok om konsekvensene, at det ikke ligger nok forskning til grunn.

– Det er jo barna våre vi snakker om her, sukker hun.

TV 2 har gjentatte ganger, over flere dager, forsøkt å få utdanningsminister Tonje Brenna (Ap) i tale om de problematiske sidene ved digitalisering av skolen. Men hun har avslått å stille til intervju om dette.

Rektoren ved Nadderud skole mener politikerne i større grad burde stoppe opp og lytte nå.

BØR LYTTE: Rektoren ved Nadderud vgs, Thomas Leiset, mener det er viktig å lytte til forskning i debatten om digitalisering av skolen. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Jeg tenker at også politikerne må lytte til hva forskningen sier er det beste, så langt i alle fall, sier rektor Thomas Leiset.

Viktig

Én ting er det å lære, og å huske hva man har lest og skrevet. Men selv hjerneforskeren mener at dette dreier seg om så mye mer enn det.

– Tegning og skriving for hånd er en viktig del av vår kulturarv. Vi ønsker vel at neste generasjon vil være i stand til å skrive et dikt eller kjærlighetsbrev for hånd?

– Samtidig er det slik at vi lever i en digital verden som har kommet for å bli. Basert på vår og andres forskning, ville jeg ikke satse på å heldigitalisere norsk skole, men heller foreslå nasjonale retningslinjer som sikrer barn et minimum av opplæring når det gjelder håndskrift, sier professor Audrey van der Meer.

FANGET I TEKSTEN: Iben (16) måtte bare sitte igjen etter skolen og lese videre. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Elevene på Nadderud er vel neppe i faresonen. De synes bøker er kult.

– For meg er det tilfredsstillende å kunne bla i og fysisk se hvor jeg er i boka, og bla til neste side. Og så kan du fysisk sette den i bokhylla og se hvor mange bøker du har lest. Det er jo kult, da, sier 16 år gamle Mina Godager og ler.