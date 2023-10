Tar uvanlig flyplass-grep: – Hjernen skifter fokus

Oslo Lufthavn har fått en ny ansatt.

En ansatt av typen Shetland Sheepdog.

Hunden Iata holder til i ankomsthallen på Gardermoen og skal bidra til å dempe stress og uro hos passasjerer.

ANSATT: Firebent eller ei, adgangskortet må henge synlig hos alle ansatte. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

Hjelper barnefamilier

Tiltaket er særlig viktig for dem med flyskrekk, forteller matfar og koordinator på Oslo Lufthavn, Henrik Bergvin.

– Jeg tror Iata kan gi en beroligende effekt for folk som er stresset. Vi har sett at det hjelper på barnefamilier og folk som er i et hektisk miljø, slik en flyplass kan være, sier Bergvin.

TEAM: Det var eier Henrik Bergvin som tok initiativ til tiltaket etter å ha søkt nye arbeidsoppgaver på flyplassen. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

– Det er jo helt fantastisk! Dette hjelper, tror jeg. Mennesker mykner litt når de ser dyr, sier en tilfeldig forbipasserende.

Arbeidsvilkår

Du har kanskje observert hunder på flyplassen sammen med sikkerhetsmyndigheter som politi og toll.

Iata har imidlertid en helt annen oppgave.

– Hun er en kosevenn. En lugn sjel, sier matfar.

Og lønn kommer i form av godbiter.

GODBIT: Iata sier sjelden nei til en liten snack på jobb. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

Hjernen skifter fokus

Christine Olsen har doktorgrad i folkehelsevitenskap og jobber som forsknings- og utviklingsansvarlig i Dyrebar omsorg.

Hun forteller at det er forsket mye på dyrs evne til å dempe stress og angst hos mennesker.

– Dyr hjelper hjernen å skifte fokus til det som gir oss ro, sier Olsen.

I tillegg har mennesker en egen evne til å observere og speile hunders følelser.

BEROLIGER: Hunder har en spesiell evne til å dempe stress og ro. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

– Hvis vi opplever at en hund har det bra og ikke er stressa, så opplever vi det samme selv.

Å inkludere dyr i arbeidslivet kan likevel være en krevende jobb, forklarer Olsen.

– At dyret trives i den rollen den har, er helt avgjørende. Både for virkningen og dyrets beste.

Etablert fanklubb

Iata er til stede på Gardermoen to halve dager i uken. Matfar Henrik Bergvin forteller at flere har tatt kontakt på sosiale medier med et håp om å få treffe Iata på deres reisedag.

STAS: Både store og små slår seg ned på gulvet for en prat med Iata. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

– Hun har en liten fanklubb allerede, sier Bergivn.

Også han opplever at initiativet er verdifullt.

– Jeg får positiv energi av alle smil vi får. Folk blir glad og tar kanskje med seg smilet på turen.