Tar prevensjonsråd fra influensere: – Skisserte en ny hverdag

– Det er nesten umulig å ikke bli påvirket, sier Leonie Pauline Zimmermann. Legene er bekymret for at prevensjonstrenden er årsaken til økende abortall.

På sosiale medier deler flere unge kvinner åpent om sine erfaringer knyttet til prevensjon.

Emneknaggen #prevensjon har 7,6M visninger på TikTok, og i kommentarfeltene deler jentene bekymringer og anbefalinger rundt ulike prevensjonsmidler. Mange av metodene er naturlige og uten hormoner.

Legene er bekymret for at tips og råd som deles i sosiale medier nå fører til flere uønskede graviditeter.

For Leonie Pauline Zimmermann ble rådene om prevensjon hun fant på nett helt avgjørende for en lettere hverdag.

MYE INFO: Et raskt sveip på TikTok resulterer i tusenvis av videoer om prevensjon. - Vanskelig å ikke bli påvirket, sier Leonie Pauline Zimmermann. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Florerte med innlegg

– Flere influensere skisserte en helt ny hverdag etter at de sluttet på prevensjon. De sa de fikk bedre hud, mer stabil psykisk helse og gikk ned i vekt, forteller Zimmermann.

25-åringen sluttet på p-piller i fjor høst etter å ha brukt det i 11 år.

Hun forteller at det hele startet med en samtale med venninnene, men at det på samme tidsrom florerte med innlegg i sosiale medier fra jenter som fortalte at de har sluttet på prevensjon.

– Jeg vil si jeg ble påvirket av sosiale medier. Det var ikke en konkret influenser som påvirket, men mer at det generelt var mye snakk om det. Spesielt på TikTok, sier Zimmermann.

Hun ville lytte til egen kropp, uten hormoner.

NATURLIG SYKLUS: Leonie Pauline Zimmermann følger med på syklusen sin via en app. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg er ikke i et fast forhold og føler dermed det ble feil å utsette kroppen for unødig hormonell påvirkning.

Etter en måned uten p-piller hevder Zimmermann at kroppen var tilbake i egen naturlig syklus.

– Det var som en grå tåke slapp taket. Det er vanskelig å sette fingeren på nøyaktig hva som gjør det, men jeg føler meg lettere til sinns, sier hun og legger til:

– Noe av det kan nok være placebo, men jeg liker tanken på at MIN kropp styrer egne hormoner.

Analysert Youtubere

Ifølge amerikanske forskere ved universitetet i Delaware er det ingen tvil om at prevensjon er et hett tema blant influensere på nett.

– Videoer fra influensere fraråder bruken av svært effektive metoder for prevensjon. De lar også være å oppmuntre til å bruke andre former for beskyttelse mot graviditet og kjønnssykdommer, sier Emily Pfender til forskning.no, som omtalte saken først.

Hun har analysert videoer fra 50 nettkjendiser med gjennomsnittlig 377.000 følgere på Youtube.

De fleste sier de vil være naturlige og få en bedre psykisk helse. Dette mener forskerne kan påvirke unge til å velge vekk hormonell prevensjon.

Zimmermann sier det er vanskelig å ikke la seg påvirke.

– Man sitter jo med denne mobilen i hånden hele tiden, så det er nesten umulig å ikke bli påvirket. Man er jo veldig informasjonssøkende når man er i en sånn endringsprosess.

Aborttallene øker

TV 2 har vært i kontakt med flere unge jenter som også har funnet prevensjonsråd på sosiale medier.

Fagmiljøene her i landet ser den samme tendensen:

Flere vil slutte på hormonell prevensjon og begrunner det med informasjon de har fått av venner eller mennesker på sosiale medier, uten fagkunnskap.

I forrige uke fortalte TV 2 at sykepleierne på abortklinikken på Ullevål var bekymret for at flere må gjennomgå en abort fordi de har sluttet på hormonell prevensjon.

ØKNING: I Oslo har aborttallene økt betydelig, og de fleste forteller at de nylig har sluttet på prevensjon. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jevnt over i løpet av en dag er det mange som nevner at de er skeptiske til hormoner fordi de har hørt ting, sa seksjonsleder ved gynekologisk poliklinikk ved Ullevål i Oslo, Tine Sande.

I en ny rapport onsdag skriver FHI at aborttallene på landsbasis har økt for første gang siden 2008 og er tilbake på nivå med før pandemien.

– Det har vært en del saker i media i det siste om nedgang i bruk av hormonell prevensjon blant unge, og Apotekerforeningen har stadfestet at salget har gått ned. Redusert bruk av hormonell prevensjon henger ofte sammen med økte aborttall, skriver FHI.

– Hvis bruken av hormonell prevensjon går ned, vil det ikke overraske oss om aborttallene går opp, sier Mette Løkeland-Stai, overlege ved abortregisteret i FHI.

– Ikke et prevensjonsmiddel

Zimmermann er klar over at risikoen for uønsket graviditet er høyere uten p-piller, men er tydelig på at hun skal fortsette å beskytte seg på riktig måte.

– Når man ikke går på prevensjon, så har man et større ansvar for å følge nøye med selv, for eksempel passe på å alltid ha med kondom.

Selv om 25-åringen hadde bestemt seg før hun snakket med fastlegen, håper hun at yngre jenter som vurderer det samme søker til helsefaglige råd og ikke dropper å beskytte seg.

LETTERE TIL SINNS: For Leonie har valget virket positivt på den mentale helsen, men hun er klar på at det ikke nødvendigvis gjelder alle. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Opplever man en uønsket graviditet, er det et stort inngrep å eventuelt ta abort. Det er ingen prevensjonsmetode.

Samtidig synes hun det er viktig å påpeke at hormonell prevensjon kan være bra for enkelte.

– Det som er rett for meg er ikke nødvendigvis rett for andre. Man må ikke la seg påvirke for mye av andre heller, sier hun.